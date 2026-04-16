IBM Partner Plus ofrece a los socios la vía más rápida hacia el crecimiento.

Creado para empresas listas para escalar con soluciones basadas en suscripción que priorizan la estrategia, este programa le ayuda a acelerar desde el primer día y a avanzar con confianza hacia nuevas oportunidades.

Los partners obtienen incentivos ampliados, herramientas modernas impulsadas por IA y capacidades como la integración en el mercado y Agent Connect, lo que le brinda la velocidad y el alcance necesarios para competir en un mercado en rápida evolución. Puede crear soluciones diferenciadas utilizando la tecnología y la experiencia de IBM para impulsar la innovación en todos los sectores y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Tanto si está creando nuevas ofertas, cerrando acuerdos más rápidamente o entrando en nuevos mercados, IBM Partner Plus le ayuda a llegar más lejos.