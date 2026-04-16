Únase a una asociación diseñada para impulsar su negocio desde el primer día.
IBM Partner Plus ofrece a los socios la vía más rápida hacia el crecimiento.
Creado para empresas listas para escalar con soluciones basadas en suscripción que priorizan la estrategia, este programa le ayuda a acelerar desde el primer día y a avanzar con confianza hacia nuevas oportunidades.
Los partners obtienen incentivos ampliados, herramientas modernas impulsadas por IA y capacidades como la integración en el mercado y Agent Connect, lo que le brinda la velocidad y el alcance necesarios para competir en un mercado en rápida evolución. Puede crear soluciones diferenciadas utilizando la tecnología y la experiencia de IBM para impulsar la innovación en todos los sectores y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Tanto si está creando nuevas ofertas, cerrando acuerdos más rápidamente o entrando en nuevos mercados, IBM Partner Plus le ayuda a llegar más lejos.
Ofrezca innovación continua y desbloquee nuevas fuentes de ingresos a través de mercados hiperescaladores y Agent Connect.
Acceda a incentivos simplificados, créditos en la nube, soporte personalizado y orientación directa de expertos de IBM, todo ello diseñado para ayudarle a cerrar acuerdos más rápido, construir con confianza y hacer crecer su negocio.
Aproveche la financiación escalable de comarketing y el contenido basado en personas para influir en las primeras etapas del proceso de compra, acelerar los ciclos de ventas y ganar en un mercado lo digital primero.
Disfrute de un portal para partners modernizado y de un sistema de cotización que ofrecen una configuración más rápida, perspectivas en tiempo real y recomendaciones con IA.
Acelere el trabajo con agentes de IA inteligentes y específicos para tareas que automatizan procesos, simplifican decisiones y liberan a los equipos para centrarse en lo que realmente importa: la innovación y el crecimiento.
Escale la IA, elimine los silos, acelere el tiempo para obtener perspectivas valiosas y mejore los resultados de la IA con un lakehouse de datos híbrido y abierto.
Reduzca la complejidad y los costes con marcos de automatización que agilizan los flujos de trabajo de TI y empresariales, lo que le ayuda a ofrecer resultados más rápidos y fiables a escala.
Construya e implemente en cualquier lugar con la arquitectura de nube híbrida abierta de IBM. Obtenga flexibilidad, seguridad y escalabilidad para satisfacer las necesidades de los clientes en las instalaciones, privados y públicos.
Desde las habilidades hasta la demanda y las ventas, tendrá el apoyo y los recursos para crecer con confianza.
Adquiera la experiencia necesaria para innovar y ofrecer resultados con confianza mediante el aprendizaje guiado, los créditos en la nube y el soporte práctico diseñados para acelerar su preparación técnica.
Active la demanda con financiación de marketing conjunto, contenido específico y visibilidad en el mercado que le ayuden a llegar antes a los compradores y convertir el interés en acuerdos cualificados.
Venda de forma más inteligente con incentivos simplificados, herramientas de cotización modernas y perspectivas impulsadas por la IA que acelera los ciclos de las operaciones y amplía sus oportunidades de ingresos.