IBM® Partner Plus: creado para el impulso.

Únase a una asociación diseñada para impulsar su negocio desde el primer día.

Plus is more

IBM Partner Plus ofrece a los socios la vía más rápida hacia el crecimiento.

Creado para empresas listas para escalar con soluciones basadas en suscripción que priorizan la estrategia, este programa le ayuda a acelerar desde el primer día y a avanzar con confianza hacia nuevas oportunidades.

Los partners obtienen incentivos ampliados, herramientas modernas impulsadas por IA y capacidades como la integración en el mercado y Agent Connect, lo que le brinda la velocidad y el alcance necesarios para competir en un mercado en rápida evolución. Puede crear soluciones diferenciadas utilizando la tecnología y la experiencia de IBM para impulsar la innovación en todos los sectores y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Tanto si está creando nuevas ofertas, cerrando acuerdos más rápidamente o entrando en nuevos mercados, IBM Partner Plus le ayuda a llegar más lejos.

Innovando la forma en que los partners crecen y triunfan

Ilustración de una mujer hablando por un teléfono móvil y utilizando un ordenador. En segundo plano, muestra el flujo de trabajo de un call center.
Reúnase con los clientes donde compran

Ofrezca innovación continua y desbloquee nuevas fuentes de ingresos a través de mercados hiperescaladores y Agent Connect.
Ilustración de una mujer utilizando un ordenador con un gráfico de fondo.
Maximice sus ganancias

Acceda a incentivos simplificados, créditos en la nube, soporte personalizado y orientación directa de expertos de IBM, todo ello diseñado para ayudarle a cerrar acuerdos más rápido, construir con confianza y hacer crecer su negocio.
Ilustración con varios iconos, como el banco y la gestión del tiempo
Desbloquee la demanda

Aproveche la financiación escalable de comarketing y el contenido basado en personas para influir en las primeras etapas del proceso de compra, acelerar los ciclos de ventas y ganar en un mercado lo digital primero.
Ilustración de un hombre utilizando un ordenador con una conversación de fondo.
Experiencias de partners impulsadas por IA

Disfrute de un portal para partners modernizado y de un sistema de cotización que ofrecen una configuración más rápida, perspectivas en tiempo real y recomendaciones con IA.

Tecnología diseñada para el futuro.

Aumente la productividad con los agentes de IA

Acelere el trabajo con agentes de IA inteligentes y específicos para tareas que automatizan procesos, simplifican decisiones y liberan a los equipos para centrarse en lo que realmente importa: la innovación y el crecimiento. 

Explore los agentes prediseñados de IBM® watsonx Descubra cómo los socios están aprovechando IBM watsonx para la IA agéntica
Ejemplo de una trabajadora de un call center hablando con un hombre con algunas soluciones de fondo.

Ponga sus datos a trabajar, dondequiera que residan

Escale la IA, elimine los silos, acelere el tiempo para obtener perspectivas valiosas y mejore los resultados de la IA con un lakehouse de datos híbrido y abierto.

Prepárese para la IA con sus datos
Ilustración de una mujer utilizando un ordenador con gráficos de fondo.

Automatice la tecnología y las operaciones

Reduzca la complejidad y los costes con marcos de automatización que agilizan los flujos de trabajo de TI y empresariales, lo que le ayuda a ofrecer resultados más rápidos y fiables a escala.

Desbloquee la automatización con IA
Diagrama de proceso empresarial con un círculo y una línea que representan el flujo de trabajo y las conexiones.

Trabaje eficazmente en todos los entornos con la nube híbrida

Construya e implemente en cualquier lugar con la arquitectura de nube híbrida abierta de IBM. Obtenga flexibilidad, seguridad y escalabilidad para satisfacer las necesidades de los clientes en las instalaciones, privados y públicos.

Modernice su infraestructura hoy mismo
Ilustración de un hombre utilizando un IBM PowerVM.

Qué puede esperar como nuevo partner

Desde las habilidades hasta la demanda y las ventas, tendrá el apoyo y los recursos para crecer con confianza.
Habilidades que desarrollan capacidades

Adquiera la experiencia necesaria para innovar y ofrecer resultados con confianza mediante el aprendizaje guiado, los créditos en la nube y el soporte práctico diseñados para acelerar su preparación técnica.
Demanda que impulsa el proyecto

Active la demanda con financiación de marketing conjunto, contenido específico y visibilidad en el mercado que le ayuden a llegar antes a los compradores y convertir el interés en acuerdos cualificados.
Venta que escala los ingresos

Venda de forma más inteligente con incentivos simplificados, herramientas de cotización modernas y perspectivas impulsadas por la IA que acelera los ciclos de las operaciones y amplía sus oportunidades de ingresos.
¿No está listo para unirse?

Tome la iniciativa y explore cómo empezar a vender con IBM o conecte con un experto de IBM que puede ayudarle a dar el siguiente paso y acelerar su camino con confianza.

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