El futuro de las operaciones inteligentes y basadas en datos de IBM Z con Db2 for z/OS Agent

La gestión de sistemas es más compleja que nunca, especialmente para las empresas, donde: 1) los equipos están sobrecargados y el conocimiento suele estar fragmentado; 2) la incorporación de nuevos talentos es un proceso lento que requiere muchos recursos, y 3) la resolución de problemas a menudo implica saltar entre paneles de control, descifrar registros y depender del conocimiento tribal, todo lo cual ralentiza las operaciones y aumenta el riesgo.

Los agentes de IA no son solo herramientas agradables de tener; son una necesidad estratégica para las empresas. Las organizaciones que entiendan esto y adopten cuidadosamente a los agentes de IA obtendrán un beneficio de innumerables oportunidades, como:

Aumento de la experiencia humana con IA: en lugar de que su equipo tenga que memorizar detalles o buscar en la documentación para resolver un problema, ahora pueden simplemente hacer preguntas como: "¿Qué cambió en mis índices anoche?", o: "¿Hay alguna anomalía en las transacciones de ayer?", o "¿Qué subsistema está fallando ahora mismo?".

Desbloquear conocimientos a partir de datos valiosos y seguros con IA: IBM Z es como la cámara acorazada de un banco que guarda sus activos de datos más valiosos, con una seguridad y una regulación muy estrictas. Sin embargo, acceder a la información puede ser lento y complejo. Ahora, imagine un banquero con IA en la ventanilla de la cámara acorazada. Este banquero nunca duerme, nunca olvida y siempre responde con precisión. Puede hacerle una pregunta en inglés sencillo y obtener conocimientos ejecutables al instante.

Esta es la promesa del Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM Z a través de interacciones naturales y conversacionales.