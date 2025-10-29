Inteligencia artificial Automatización de TI

El futuro de las operaciones inteligentes y basadas en datos de IBM Z con Db2 for z/OS Agent

Presentamos IBM Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM Z a través de interacciones naturales y conversacionales.

Publicado 29 octubre 2025
Ilustración de un hombre sentado frente a un ordenador portátil con chat, formularios e iconos de calendario a ambos lados

Autores

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Presentamos Db2 for z/OS Agent, el asistente con IA de IBM diseñado para simplificar las operaciones de mainframe a través de interacciones naturales y conversacionales.

La IA generativa ha ido mucho más allá de los chatbots y los motores de recomendación. La IA ahora escribe código, genera imágenes e incluso redefine la forma en que buscamos. Pero la próxima frontera es aún más transformadora: agentes de IA, o compañeros de equipo digitales que entienden el contexto, razonan a través de la complejidad y ofrecen conocimientos procesables en tiempo real. Para las empresas que ejecutan sistemas de misión crítica como IBM Z, esta evolución no solo es emocionante, es esencial. 

Se está abriendo un nuevo capítulo en las operaciones de IBM Z con Db2 para z/OS Agent como protagonista. 

La oportunidad para las empresas  

La gestión de sistemas es más compleja que nunca, especialmente para las empresas, donde: 1) los equipos están sobrecargados y el conocimiento suele estar fragmentado; 2) la incorporación de nuevos talentos es un proceso lento que requiere muchos recursos, y 3) la resolución de problemas a menudo implica saltar entre paneles de control, descifrar registros y depender del conocimiento tribal, todo lo cual ralentiza las operaciones y aumenta el riesgo.

Los agentes de IA no son solo herramientas agradables de tener; son una necesidad estratégica para las empresas. Las organizaciones que entiendan esto y adopten cuidadosamente a los agentes de IA obtendrán un beneficio de innumerables oportunidades, como:

  • Aumento de la experiencia humana con IA: en lugar de que su equipo tenga que memorizar detalles o buscar en la documentación para resolver un problema, ahora pueden simplemente hacer preguntas como: "¿Qué cambió en mis índices anoche?", o: "¿Hay alguna anomalía en las transacciones de ayer?", o "¿Qué subsistema está fallando ahora mismo?".
  • Desbloquear conocimientos a partir de datos valiosos y seguros con IA: IBM Z es como la cámara acorazada de un banco que guarda sus activos de datos más valiosos, con una seguridad y una regulación muy estrictas. Sin embargo, acceder a la información puede ser lento y complejo. Ahora, imagine un banquero con IA en la ventanilla de la cámara acorazada. Este banquero nunca duerme, nunca olvida y siempre responde con precisión. Puede hacerle una pregunta en inglés sencillo y obtener conocimientos ejecutables al instante.

Esta es la promesa del Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM Z a través de interacciones naturales y conversacionales.

Por qué es importante y cómo potenciar sus DBA

El cambio de los paneles de control al diálogo es más que un cambio en la IU; es una nueva forma de trabajar. Esto es lo que desbloquea:

  • Operaciones simplificadas: una interfaz conversacional para todas sus preguntas.
  • Decisiones más rápidas: conocimiento en tiempo real en cuestión de segundos, no de horas.
  • Cubrir las carencias de habilidades: el personal subalterno aprende más rápido sin ralentizar a los expertos.
  • Mayor resiliencia: los equipos pueden responder a los problemas de forma proactiva, no reactiva.

Antes de los agentes de IA, un DBA senior podía pasar horas comparando subsistemas, extrayendo registros y asesorando al personal junior, todo ello mientras gestionaba un incidente de gravedad 1. Con Db2 for z/OS Agent, ese mismo DBA puede hacer una pregunta y obtener una respuesta contextual y sencilla en cuestión de segundos. Y cuando un DBA junior hace la misma pregunta, el agente no solo le da la respuesta, sino que también le explica el razonamiento que hay detrás.

Cada interacción se convierte en un momento de enseñanza. Con el tiempo, todo el equipo sube de nivel.

La arquitectura de Db2 for z/OS Agent

Db2 for z/OS Agent se basa en una arquitectura de IA en capas. Así es como funcionan juntas las capas de Db2 for z/OS Agent:

  • Db2 13 for z/OS es el sistema de bases de datos de IBM Z, que almacena datos críticos y actúa como su caja fuerte segura.
  • IBM watsonx Assistant for Z es la plataforma conversacional. Es la voz del asistente, que saluda y responde a los usuarios. 
  • Los LLM (a través de watsonx.ai) son el cerebro que comprende y procesa las consultas, formula respuestas y responde en un lenguaje natural.
  • Z RAG + Db2 Index Files proporciona un acceso rápido y estructurado a los conocimientos relevantes, lo que mejora el rendimiento de la búsqueda y ayuda al asistente a encontrar rápidamente los documentos adecuados.
  • Los controladores ODBC son el componente de software que permite al asistente acceder a los datos de la base de datos. Actúa como traductor que ayuda al asistente convirtiendo las consultas a un formato que la base de datos entiende y gestionando la respuesta que se devuelve al asistente.
  • OpenShift es la infraestructura abierta y escalable que hace que todo funcione sin problemas.

Esta arquitectura garantiza que los conocimientos se transmitan de forma segura, fiable y en tiempo real sin comprometer la integridad de los sistemas subyacentes.

El miembro más reciente de su equipo: Db2 for z/OS Agent

Db2 for z/OS Agent no es solo para administradores de bases de datos. Está diseñado para capacitar a todo el equipo:

  • Programadores de sistemas: monitorizan el estado y las tendencias de los subsistemas. 
  • Líderes de TI: aceleran la incorporación y la transferencia de conocimientos. 
  • Equipos de operaciones: diagnostican los problemas más rápido y reducen el tiempo de inactividad. 
  • Nuevas contrataciones: aprendan en el trabajo sin ralentizar al equipo. 

En resumen, es un multiplicador de fuerza para cada rol en el ecosistema IBM Z.

Los agentes de IA no están reemplazando a los humanos; se están asociando con ellos. Como dijo Jorge Amar, de McKinsey: "Nos adentramos en un mundo en el que habrá que pensar en el personal como algo tanto agéntico como humano". IBM Z lidera ese cambio con Db2 for z/OS Agent, llevando la IA directamente al corazón de las operaciones empresariales, instrucción a instrucción. 

¿Listo para verlo en acción? Hable con el equipo detrás del agente. El futuro de las operaciones de IBM Z está aquí, y es conversacional. 

Más información sobre Db2 for z/OS Agent

Explore IBM watsonx Assistant for z: la plataforma de tiempo de ejecución

Más información Explore IBM Db2 for z/OS Más información sobre IBM watsonx Assistant for z