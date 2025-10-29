El futuro de las operaciones inteligentes y basadas en datos de IBM Z con Db2 for z/OS Agent
Presentamos IBM Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM Z a través de interacciones naturales y conversacionales.
Presentamos IBM Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM Z a través de interacciones naturales y conversacionales.
Presentamos Db2 for z/OS Agent, el asistente con IA de IBM diseñado para simplificar las operaciones de mainframe a través de interacciones naturales y conversacionales.
La IA generativa ha ido mucho más allá de los chatbots y los motores de recomendación. La IA ahora escribe código, genera imágenes e incluso redefine la forma en que buscamos. Pero la próxima frontera es aún más transformadora: agentes de IA, o compañeros de equipo digitales que entienden el contexto, razonan a través de la complejidad y ofrecen conocimientos procesables en tiempo real. Para las empresas que ejecutan sistemas de misión crítica como IBM Z, esta evolución no solo es emocionante, es esencial.
Se está abriendo un nuevo capítulo en las operaciones de IBM Z con Db2 para z/OS Agent como protagonista.
La gestión de sistemas es más compleja que nunca, especialmente para las empresas, donde: 1) los equipos están sobrecargados y el conocimiento suele estar fragmentado; 2) la incorporación de nuevos talentos es un proceso lento que requiere muchos recursos, y 3) la resolución de problemas a menudo implica saltar entre paneles de control, descifrar registros y depender del conocimiento tribal, todo lo cual ralentiza las operaciones y aumenta el riesgo.
Los agentes de IA no son solo herramientas agradables de tener; son una necesidad estratégica para las empresas. Las organizaciones que entiendan esto y adopten cuidadosamente a los agentes de IA obtendrán un beneficio de innumerables oportunidades, como:
Esta es la promesa del Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM Z a través de interacciones naturales y conversacionales.
El cambio de los paneles de control al diálogo es más que un cambio en la IU; es una nueva forma de trabajar. Esto es lo que desbloquea:
Antes de los agentes de IA, un DBA senior podía pasar horas comparando subsistemas, extrayendo registros y asesorando al personal junior, todo ello mientras gestionaba un incidente de gravedad 1. Con Db2 for z/OS Agent, ese mismo DBA puede hacer una pregunta y obtener una respuesta contextual y sencilla en cuestión de segundos. Y cuando un DBA junior hace la misma pregunta, el agente no solo le da la respuesta, sino que también le explica el razonamiento que hay detrás.
Cada interacción se convierte en un momento de enseñanza. Con el tiempo, todo el equipo sube de nivel.
Db2 for z/OS Agent se basa en una arquitectura de IA en capas. Así es como funcionan juntas las capas de Db2 for z/OS Agent:
Esta arquitectura garantiza que los conocimientos se transmitan de forma segura, fiable y en tiempo real sin comprometer la integridad de los sistemas subyacentes.
Db2 for z/OS Agent no es solo para administradores de bases de datos. Está diseñado para capacitar a todo el equipo:
En resumen, es un multiplicador de fuerza para cada rol en el ecosistema IBM Z.
Los agentes de IA no están reemplazando a los humanos; se están asociando con ellos. Como dijo Jorge Amar, de McKinsey: "Nos adentramos en un mundo en el que habrá que pensar en el personal como algo tanto agéntico como humano". IBM Z lidera ese cambio con Db2 for z/OS Agent, llevando la IA directamente al corazón de las operaciones empresariales, instrucción a instrucción.
¿Listo para verlo en acción? Hable con el equipo detrás del agente. El futuro de las operaciones de IBM Z está aquí, y es conversacional.
Más información sobre Db2 for z/OS Agent
Explore IBM watsonx Assistant for z: la plataforma de tiempo de ejecución