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Inteligencia artificial Automatización de TI

ScarfBench: una prueba de rendimiento pública para la migración de marcos de trabajo Java

Subiendo el listón para la modernización de Java empresarial, ScarfBench introduce una evaluación transparente y reproducible de las herramientas de migración de marco impulsadas por IA.

Publicado el 11 de marzo de 2026

Hoy presentamos ScarfBench (Self-Contained Application Refactoring Benchmark), un conjunto de pruebas de rendimiento de código abierto y una tabla de clasificación pública diseñados para evaluar migraciones Java empresariales automatizadas y basadas en agentes en los entornos Jakarta EE, Quarkus y Spring Framework.

A medida que las organizaciones modernizan los sistemas de misión crítica, la migración del marco se ha convertido en una prioridad estratégica. Al mismo tiempo, las herramientas de desarrollo asistidas por IA se utilizan cada vez más para acelerar estas transiciones.

ScarfBench ofrece una forma estandarizada y reproducible de evaluar si una migración impulsada por IA produce un sistema funcional y fiable, no solo código compilable. Permite una evaluación coherente utilizando cargas de trabajo validadas de tipo empresarial y una puntuación transparente.

Por qué la migración empresarial requiere una evaluación rigurosa

Es esencial garantizar que las aplicaciones empresariales tras la migración mantengan una funcionalidad, calidad y rendimiento coherentes con sus aplicaciones originales.

  • La migración empresarial debe conservar:
  • Lógica empresarial y comportamiento del dominio
  • Límites de transacción y garantías de consistencia
  • Ciclos de vida de inyección de dependencias y estructura arquitectónica
  • Mapas de persistencia e integridad relacional
  • Configuraciones de seguridad y contratos de integración

El código que se compila no garantiza que una aplicación se inicie correctamente, mantenga la paridad de comportamiento o funcione de forma fiable en entornos similares a los de producción. ScarfBench establece una base común de evaluación para la migración a escala empresarial para asegurar que estas categorizaciones se han cumplido.

Lo que ofrece ScarfBench

Scarfbench ofrece un conjunto de aplicaciones Java a través de marcos y permite una evaluación sistemática de la capacidad de los agentes de IA para migrar aplicaciones Java empresariales preservando la funcionalidad, los patrones idiomáticos y la integridad arquitectónica.

En concreto, proporciona los siguientes siete componentes:

  1. Aplicaciones empresariales verificadas por el desarrollador implementadas en Jakarta EE, Quarkus y Spring Framework
  2. Ejemplos específicos que aíslan problemas específicos de tecnología empresarial
  3. Aplicaciones completas que combinan varios niveles arquitectónicos en sistemas completos
  4. Flujos de trabajo automatizados de validación de compilación y puesta en marcha
  5. Pruebas de validación que verifiquen el comportamiento en tiempo de ejecución y la equivalencia funcional
  6. Una clasificación pública para comparar herramientas y agentes lado a lado
  7. Documentación completa, herramienta de línea de comandos para el tiempo de ejecución y una guía de inicio rápido

Cada carga de trabajo ha sido implementada y validada manualmente por desarrolladores experimentados para garantizar la equivalencia funcional y el uso idiomático del marco en todas las variantes.

Dos casos de uso

Las aplicaciones de las grandes empresas se organizan en niveles lógicos (o capas) que separan las preocupaciones. Tratar cada una de estas capas de forma distinta puede permitir que la modernización se haga por capas. Nuestra prueba de rendimiento aísla las tecnologías principales de cada capa para obtener flujos de trabajo coherentes y verificables que se pueden migrar y probar en todos lados. 

  • Cargas de trabajo específicas: las cargas de trabajo específicas aíslan aspectos propios de las empresas, como el comportamiento de persistencia, los patrones de inyección de dependencias, los mecanismos de integración, las interfaces web y las configuraciones de seguridad. Estos ejemplos permiten a los equipos evaluar cómo gestiona una herramienta de migración determinados elementos de un marco de trabajo en entornos controlados.
  • Aplicaciones completas: las aplicaciones completas integran múltiples capas arquitectónicas en sistemas realistas. Estas cargas de trabajo evalúan si un enfoque de migración mantiene la integridad de la construcción, la estabilidad de tiempo de ejecución y el comportamiento correcto entre capas interaccionales.

En conjunto, estas cargas de trabajo específicas y estos escenarios de aplicaciones completas permiten tanto la experimentación selectiva como la evaluación a nivel de sistema de los enfoques de migración, y la prueba de rendimiento está diseñada para ampliarse con el tiempo con marcos adicionales, cargas de trabajo más complejas y escenarios aportados por la comunidad.

Evaluación reproducible y resultados transparentes

ScarfBench permite llevar a cabo flujos de trabajo de evaluación coherentes y repetibles. La tabla de clasificación pública agrega métricas de rendimiento como el éxito de la construcción, la validación de la puesta en marcha y los resultados de las pruebas de validación, lo que permite una comparación objetiva y un progreso medible.

A quién apoya ScarfBench

ScarfBench apoya a un amplio conjunto de comunidades técnicas interesadas en el desarrollo y transformación de aplicaciones impulsadas por IA:

  1. Equipos de investigación que estudian la transformación de programas asistida por IA para evaluar su enfoque
  2. Desarrolladores de herramientas que crean sistemas automatizados de modernización para evaluar la eficacia de la herramienta
  3. Arquitectos empresariales que evalúan estrategias de migración
  4. Colaboradores de código abierto interesados en una prueba de rendimiento reproducible

Más que una prueba de rendimiento

ScarfBench es más que una prueba de rendimiento. Con la combinación de pruebas de rendimiento públicas, herramientas reproducibles, métricas transparentes y una clasificación pública, ScarfBench proporciona la base técnica que necesitas para medir y comparar cualquier solución agente con confianza.

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