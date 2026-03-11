Subiendo el listón para la modernización de Java empresarial, ScarfBench introduce una evaluación transparente y reproducible de las herramientas de migración de marco impulsadas por IA.
Hoy presentamos ScarfBench (Self-Contained Application Refactoring Benchmark), un conjunto de pruebas de rendimiento de código abierto y una tabla de clasificación pública diseñados para evaluar migraciones Java empresariales automatizadas y basadas en agentes en los entornos Jakarta EE, Quarkus y Spring Framework.
A medida que las organizaciones modernizan los sistemas de misión crítica, la migración del marco se ha convertido en una prioridad estratégica. Al mismo tiempo, las herramientas de desarrollo asistidas por IA se utilizan cada vez más para acelerar estas transiciones.
ScarfBench ofrece una forma estandarizada y reproducible de evaluar si una migración impulsada por IA produce un sistema funcional y fiable, no solo código compilable. Permite una evaluación coherente utilizando cargas de trabajo validadas de tipo empresarial y una puntuación transparente.
Es esencial garantizar que las aplicaciones empresariales tras la migración mantengan una funcionalidad, calidad y rendimiento coherentes con sus aplicaciones originales.
El código que se compila no garantiza que una aplicación se inicie correctamente, mantenga la paridad de comportamiento o funcione de forma fiable en entornos similares a los de producción. ScarfBench establece una base común de evaluación para la migración a escala empresarial para asegurar que estas categorizaciones se han cumplido.
Scarfbench ofrece un conjunto de aplicaciones Java a través de marcos y permite una evaluación sistemática de la capacidad de los agentes de IA para migrar aplicaciones Java empresariales preservando la funcionalidad, los patrones idiomáticos y la integridad arquitectónica.
En concreto, proporciona los siguientes siete componentes:
Cada carga de trabajo ha sido implementada y validada manualmente por desarrolladores experimentados para garantizar la equivalencia funcional y el uso idiomático del marco en todas las variantes.
Las aplicaciones de las grandes empresas se organizan en niveles lógicos (o capas) que separan las preocupaciones. Tratar cada una de estas capas de forma distinta puede permitir que la modernización se haga por capas. Nuestra prueba de rendimiento aísla las tecnologías principales de cada capa para obtener flujos de trabajo coherentes y verificables que se pueden migrar y probar en todos lados.
En conjunto, estas cargas de trabajo específicas y estos escenarios de aplicaciones completas permiten tanto la experimentación selectiva como la evaluación a nivel de sistema de los enfoques de migración, y la prueba de rendimiento está diseñada para ampliarse con el tiempo con marcos adicionales, cargas de trabajo más complejas y escenarios aportados por la comunidad.
ScarfBench permite llevar a cabo flujos de trabajo de evaluación coherentes y repetibles. La tabla de clasificación pública agrega métricas de rendimiento como el éxito de la construcción, la validación de la puesta en marcha y los resultados de las pruebas de validación, lo que permite una comparación objetiva y un progreso medible.
ScarfBench apoya a un amplio conjunto de comunidades técnicas interesadas en el desarrollo y transformación de aplicaciones impulsadas por IA:
ScarfBench es más que una prueba de rendimiento. Con la combinación de pruebas de rendimiento públicas, herramientas reproducibles, métricas transparentes y una clasificación pública, ScarfBench proporciona la base técnica que necesitas para medir y comparar cualquier solución agente con confianza.
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