Hoy presentamos ScarfBench (Self-Contained Application Refactoring Benchmark), un conjunto de pruebas de rendimiento de código abierto y una tabla de clasificación pública diseñados para evaluar migraciones Java empresariales automatizadas y basadas en agentes en los entornos Jakarta EE, Quarkus y Spring Framework.

A medida que las organizaciones modernizan los sistemas de misión crítica, la migración del marco se ha convertido en una prioridad estratégica. Al mismo tiempo, las herramientas de desarrollo asistidas por IA se utilizan cada vez más para acelerar estas transiciones.

ScarfBench ofrece una forma estandarizada y reproducible de evaluar si una migración impulsada por IA produce un sistema funcional y fiable, no solo código compilable. Permite una evaluación coherente utilizando cargas de trabajo validadas de tipo empresarial y una puntuación transparente.