IBM presenta Maximo Condition Insight: gestión procesable del rendimiento de los activos con IA agéntica

A medida que las organizaciones modernizan sus operaciones, Maximo Condition Insight amplía las capacidades de IBM Maximo Asset Performance Management (APM) para ofrecer una visión impulsada por IA del rendimiento, la fiabilidad y el riesgo de los activos.

Condition Insight es una capacidad de IA agéntica dentro de Maximo APM, que funciona en conjunto con otras aplicaciones y capacidades de IA que forman parte de la suite de aplicaciones Maximo (MAS) más amplia. Interpreta los datos de los activos para explicar su estado, destacar las tendencias emergentes y recomendar medidas correctivas que permitan un enfoque unificado de mantenimiento basado en el estado (CBM) impulsado por IA en todo el ecosistema Maximo.

Con la tecnología de IBM watsonx, Condition Insight evalúa las órdenes de trabajo, las métricas, los datos de series temporales, las lecturas de contadores, el análisis de modos y efectos de fallos (FMEA) y las alertas para evaluar el estado de los activos, descubrir patrones de rendimiento y proporcionar recomendaciones claras y procesables, todo ello comunicado en un lenguaje sencillo y comprensible.