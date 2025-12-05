IBM presenta Maximo Condition Insight: gestión procesable del rendimiento de los activos con IA agéntica
Una nueva generación de inteligencia que facilita el mantenimiento proactivo.
IBM® Maximo Condition Insight, una nueva capacidad con IA dentro de IBM Maximo Application Suite, permite a las organizaciones con un uso intensivo de activos obtener conocimientos instantáneos y explicables para respaldar el mantenimiento basado en el estado (CBM).
Esta innovación ayuda a los clientes a pasar del mantenimiento reactivo al prescriptivo, simplificando la complejidad y acelerando la toma de decisiones a través de la IA agéntica.
A medida que las organizaciones modernizan sus operaciones, Maximo Condition Insight amplía las capacidades de IBM Maximo Asset Performance Management (APM) para ofrecer una visión impulsada por IA del rendimiento, la fiabilidad y el riesgo de los activos.
Condition Insight es una capacidad de IA agéntica dentro de Maximo APM, que funciona en conjunto con otras aplicaciones y capacidades de IA que forman parte de la suite de aplicaciones Maximo (MAS) más amplia. Interpreta los datos de los activos para explicar su estado, destacar las tendencias emergentes y recomendar medidas correctivas que permitan un enfoque unificado de mantenimiento basado en el estado (CBM) impulsado por IA en todo el ecosistema Maximo.
Con la tecnología de IBM watsonx, Condition Insight evalúa las órdenes de trabajo, las métricas, los datos de series temporales, las lecturas de contadores, el análisis de modos y efectos de fallos (FMEA) y las alertas para evaluar el estado de los activos, descubrir patrones de rendimiento y proporcionar recomendaciones claras y procesables, todo ello comunicado en un lenguaje sencillo y comprensible.
Los sectores con gran cantidad de activos se ven sometidos a una presión cada vez mayor debido al envejecimiento de las infraestructuras, la escasez de mano de obra y las exigencias de reducción de costes. Las soluciones tradicionales de CBM suelen requerir meses de integración de datos, modelado y configuración técnica.
Condition Insight elimina esa barrera al analizar los datos de los activos en cuestión de segundos y ofrecer un resumen claro y comprensible del estado, las tendencias y las acciones recomendadas, lo que hace que la IA sea práctica para todos los equipos de mantenimiento.
Estas son las 4 ventajas de la IA:
Las organizaciones que utilizan IBM Maximo Asset Performance Management con Condition Insight pueden:
IBM combina el modelo de datos de activos de confianza de Maximo con la IA de watsonx, lo que le permite ofrecer una IA explicable y de nivel empresarial que se integra directamente en los flujos de trabajo de mantenimiento. A diferencia de los proveedores especializados que requieren configuraciones personalizadas, IBM ofrece una solución escalable y segura nativa de Maximo Application Suite.
“La IA ya no se limita a la predicción, sino que se centra en la explicación y la automatización”, afirma Kendra DeKeyrel, vicepresidenta de Gestión del Ciclo de Vida de los Activos y directora de Ingeniería de IBM. “Con Condition Insight, estamos integrando la IA agéntica directamente en los flujos de trabajo de Maximo, para que los equipos de mantenimiento puedan comprender al instante el estado de los activos y actuar con total confianza”.
“Maximo Condition Insight representa la próxima generación de IA para operaciones”, añade Stan Smith, director de programa, Gestión de Productos Maximo. “Al convertir datos complejos sobre activos en inteligencia clara y procesable, ayudamos a las organizaciones a pasar del mantenimiento reactivo a estrategias proactivas que mejoran la fiabilidad y reducen los costes”.
