IBM presenta Maximo Condition Insight: gestión procesable del rendimiento de los activos con IA agéntica

Una nueva generación de inteligencia que facilita el mantenimiento proactivo.

Publicado el 5 de diciembre de 2025
IBM® Maximo Condition Insight, una nueva capacidad con IA dentro de IBM Maximo Application Suite, permite a las organizaciones con un uso intensivo de activos obtener conocimientos instantáneos y explicables para respaldar el mantenimiento basado en el estado (CBM).

Esta innovación ayuda a los clientes a pasar del mantenimiento reactivo al prescriptivo, simplificando la complejidad y acelerando la toma de decisiones a través de la IA agéntica.

Parte de la gestión de rendimiento de activos de próxima generación de IBM

A medida que las organizaciones modernizan sus operaciones, Maximo Condition Insight amplía las capacidades de IBM Maximo Asset Performance Management (APM) para ofrecer una visión impulsada por IA del rendimiento, la fiabilidad y el riesgo de los activos.

Condition Insight es una capacidad de IA agéntica dentro de Maximo APM, que funciona en conjunto con otras aplicaciones y capacidades de IA que forman parte de la suite de aplicaciones Maximo (MAS) más amplia. Interpreta los datos de los activos para explicar su estado, destacar las tendencias emergentes y recomendar medidas correctivas que permitan un enfoque unificado de mantenimiento basado en el estado (CBM) impulsado por IA en todo el ecosistema Maximo.

Con la tecnología de IBM watsonx, Condition Insight evalúa las órdenes de trabajo, las métricas, los datos de series temporales, las lecturas de contadores, el análisis de modos y efectos de fallos (FMEA) y las alertas para evaluar el estado de los activos, descubrir patrones de rendimiento y proporcionar recomendaciones claras y procesables, todo ello comunicado en un lenguaje sencillo y comprensible.

Por qué es importante: convertir la complejidad en claridad

Los sectores con gran cantidad de activos se ven sometidos a una presión cada vez mayor debido al envejecimiento de las infraestructuras, la escasez de mano de obra y las exigencias de reducción de costes. Las soluciones tradicionales de CBM suelen requerir meses de integración de datos, modelado y configuración técnica.

Condition Insight elimina esa barrera al analizar los datos de los activos en cuestión de segundos y ofrecer un resumen claro y comprensible del estado, las tendencias y las acciones recomendadas, lo que hace que la IA sea práctica para todos los equipos de mantenimiento. 

Estas son las 4 ventajas de la IA:

  1. Conocimientos instantáneos: resume el estado de los activos a partir de medidores, KPI y alertas en cuestión de segundos, sin necesidad de modelado de datos, integración ni configuración técnica.
  2. Alineación estratégica: relaciona el estado con los modos de fallo para prescribir las actividades de mantenimiento adecuadas.
  3. Experiencia conversacional: Maximo AI Assistant proporciona una interfaz de lenguaje natural en la que los usuarios pueden obtener respuestas sobre el estado de sus activos y las órdenes de trabajo, tendencias y causas raíz relacionadas.
  4. Ejecución automatizada: estas capacidades de IA pronto podrán crear o actualizar órdenes de trabajo automáticamente siguiendo las estrategias de mantenimiento prescritas con una intervención mínima por parte del usuario.

Beneficios en todos los sectores

Las organizaciones que utilizan IBM Maximo Asset Performance Management con Condition Insight pueden:

  • Evitar costosas averías al prever los problemas antes de que se produzcan.
  • Reducir el tiempo de inactividad y los costes operativos con flujos de trabajo prescriptivos y automatizados.
  • Cubrir la falta de conocimientos proporcionando a cualquier usuario orientación impulsada por IA sin necesidad de configuración de ciencia de datos.
  • Mejorar el cumplimiento y la sostenibilidad mediante decisiones de mantenimiento coherentes y trazables.

Ofrecer una IA explicable y de nivel empresarial

IBM combina el modelo de datos de activos de confianza de Maximo con la IA de watsonx, lo que le permite ofrecer una IA explicable y de nivel empresarial que se integra directamente en los flujos de trabajo de mantenimiento. A diferencia de los proveedores especializados que requieren configuraciones personalizadas, IBM ofrece una solución escalable y segura nativa de Maximo Application Suite.

“La IA ya no se limita a la predicción, sino que se centra en la explicación y la automatización”, afirma Kendra DeKeyrel, vicepresidenta de Gestión del Ciclo de Vida de los Activos y directora de Ingeniería de IBM. “Con Condition Insight, estamos integrando la IA agéntica directamente en los flujos de trabajo de Maximo, para que los equipos de mantenimiento puedan comprender al instante el estado de los activos y actuar con total confianza”.

“Maximo Condition Insight representa la próxima generación de IA para operaciones”, añade Stan Smith, director de programa, Gestión de Productos Maximo. “Al convertir datos complejos sobre activos en inteligencia clara y procesable, ayudamos a las organizaciones a pasar del mantenimiento reactivo a estrategias proactivas que mejoran la fiabilidad y reducen los costes”.

Alex Melamed

Senior Product Manager

IBM