VAKRA (evaluación agentes de recuperación de conocimientos y API mediante diálogos de múltiples saltos y múltiples fuentes) es una referencia ejecutable basada en herramientas, diseñada para evaluar lo bien que razonan los agentes de IA de principio a fin en entornos de tipo empresarial.

En lugar de probar habilidades aisladas, VAKRA mide el razonamiento compositivo a través de API y documentos, utilizando trazas de ejecución completas para evaluar si los agentes pueden completar flujos de trabajo de múltiples pasos de manera fiable, y no solo pasos individuales.

VAKRA proporciona un entorno ejecutable en el que los agentes interactúan con más de 8000 API alojadas localmente respaldadas por bases de datos reales que abarcan 62 ámbitos, junto con colecciones de documentos adaptadas a cada ámbito. Las tareas pueden requerir cadenas de razonamiento de 3 a 7 pasos que combinan la interacción estructurada de API con la recuperación no estructurada bajo restricciones de uso de herramientas de lenguaje natural.