Agentic Control Plane en IBM watsonx Orchestrate: un lugar para controlar a todos los agentes de IA

Una vez que los agentes entran en producción, la mayoría de los equipos no tienen una visión clara de qué está fallando, por qué o qué está en riesgo. El nuevo plano de control ágéntico le proporciona esa visibilidad y los controles para actuar en consecuencia.

El panel de control muestra alertas priorizadas en las Operaciones, los incidentes y las Perspectivas para que pueda ver lo que necesita atención sin hurgar en los registros. Los analytics de agentes rastrean el uso, el rendimiento y las tendencias de fiabilidad a lo largo del tiempo. Y cuando algo sale mal, el agente de operaciones integrado le permite investigar utilizando lenguaje natural sin necesidad de lenguaje de consulta ni especialista.

Los controles de gobierno están integrados en la misma experiencia. La gestión de políticas aplica las normas en tiempo de ejecución para que el comportamiento de los agentes se mantenga dentro de los límites definidos. El control de la salud de credenciales detecta conexiones rotas o faltantes antes de que provoquen fallos. La descripción general de Agent Access le ofrece visibilidad sobre qué agentes pueden acceder a qué integraciones y fuentes de datos. Content Guardrails detecta y bloquea los outputs no conformes antes de que lleguen a los usuarios.

El resultado es una visibilidad y un cumplimiento integrales en toda su flota de agentes, que no es una capa de gobierno independiente que se incorporará más adelante, sino que forma parte de la forma en que los agentes operan desde el primer día.

Lea la documentación del plano de control