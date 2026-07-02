Agentic Control Plane en IBM watsonx Orchestrate: un lugar para controlar a todos los agentes de IA

El plano de control agéntico de IBM watsonx Orchestrate reúne las operaciones, el gobierno y la escala en un solo lugar, de modo que los agentes de IA que ha creado pueden ofrecer un valor real y mensurable en toda su empresa
Los agentes de IA solo aportan valor cuando puedes ver lo que están haciendo, controlar cómo se comportan y escalar lo que funciona. Para la mayoría de las empresas, esa brecha entre construir agentes y ejecutarlos de forma fiable en producción es donde el impulso se estanca.
En junio de 2026, IBM watsonx Orchestrate presenta en AWS e IBM Cloud Agentic Control Plane, una experiencia centralizada para operar, gobernar y escalar sus agentes de IA en todo su entorno empresarial. Con el plano de control, obtiene una visibilidad integral de lo que hacen sus agentes, controles integrados para controlar su comportamiento, un catálogo compartido para escalar la reutilización en toda su Organización y programación nativa para automatizar el trabajo recurrente, todo en uno.
El plano de control agéntico está diseñado para ser abierto, por lo que funciona con los agentes, las herramientas y los sistemas que ya utiliza. Está integrado en sus flujos de trabajo, datos y aplicaciones. Y es de confianza, con controles integrados de seguridad, gobierno y cumplimiento que le permiten ejecutar IA con confianza tanto en la nube como en las instalaciones.
Una vez que los agentes entran en producción, la mayoría de los equipos no tienen una visión clara de qué está fallando, por qué o qué está en riesgo. El nuevo plano de control ágéntico le proporciona esa visibilidad y los controles para actuar en consecuencia.
El panel de control muestra alertas priorizadas en las Operaciones, los incidentes y las Perspectivas para que pueda ver lo que necesita atención sin hurgar en los registros. Los analytics de agentes rastrean el uso, el rendimiento y las tendencias de fiabilidad a lo largo del tiempo. Y cuando algo sale mal, el agente de operaciones integrado le permite investigar utilizando lenguaje natural sin necesidad de lenguaje de consulta ni especialista.
Los controles de gobierno están integrados en la misma experiencia. La gestión de políticas aplica las normas en tiempo de ejecución para que el comportamiento de los agentes se mantenga dentro de los límites definidos. El control de la salud de credenciales detecta conexiones rotas o faltantes antes de que provoquen fallos. La descripción general de Agent Access le ofrece visibilidad sobre qué agentes pueden acceder a qué integraciones y fuentes de datos. Content Guardrails detecta y bloquea los outputs no conformes antes de que lleguen a los usuarios.
El resultado es una visibilidad y un cumplimiento integrales en toda su flota de agentes, que no es una capa de gobierno independiente que se incorporará más adelante, sino que forma parte de la forma en que los agentes operan desde el primer día.
En la mayoría de las empresas, la misma lógica de agente se reconstruye varias veces por diferentes equipos que no saben que existe la otra versión. El catálogo de agentes soluciona eso ofreciendo a los constructores una forma de publicar agentes probados para su reutilización en todo su inquilino con los metadatos, la gestión de versiones y dependencias que hacen que la reutilización compartida sea práctica y no solo teórica.
Cuando publica un agente en el catálogo, adjunta descripciones, categorías e iconos para que sea reconocible. Lo versionas usando versionado semántico y mantienes un registro de cambios a medida que evoluciona. Cuando un agente tiene dependencias, como agentes colaboradores o herramientas de Python, estas viajan automáticamente cuando publicas en el Catálogo. La publicación crea una instantánea estable en el catálogo, de modo que otros equipos pueden crear una versión que se sepa que es correcta mientras continúa con la iteración.
Dado que watsonx Orchestrate está diseñado para ser abierto, el catálogo funciona con los agentes, herramientas y sistemas que sus equipos ya han creado. No está empezando de nuevo ni reemplazando lo que funciona; lo está poniendo a disposición del resto de la organización.
A medida que la automatización se vuelve más compleja, los flujos de trabajo que hay debajo deben estar al día. Tres mejoras en el generador de flujos de trabajo abordan esto directamente.
Las tablas de decisiones sustituyen la compleja lógica de ramificación por un formato estructurado y low-code que tanto los equipos empresariales como los técnicos pueden leer y mantener. La ejecución paralela permite que pasos independientes, como llamadas a la API y procesos en segundo plano, se ejecuten simultáneamente, lo que reduce el tiempo total de ejecución del flujo de trabajo. Observability Traces le ofrece visibilidad de los cambios de contexto en un flujo de trabajo, lo que agiliza el seguimiento y la corrección de los problemas cuando surgen.
El resultado son flujos de trabajo más rápidos de construir, más fáciles de depurar y más sencillos de mantener a medida que escalan.
Gran parte del trabajo empresarial sigue un ritmo predecible (informes semanales, comprobaciones de monitorización diarias, notificaciones recurrentes), pero aún requiere que alguien lo ponga en marcha. Los agentes y flujos de trabajo programables eliminan esa dependencia al permitirle configurar la ejecución automática directamente en la propia configuración del agente.
Usted controla qué activos son elegibles para la programación y define la cadencia. El resultado es que el trabajo rutinario, como los informes periódicos, los recordatorios recurrentes, las tareas de mantenimiento, los ciclos de monitorización, se ejecuta de forma coherente sin intervención manual. Los procesos críticos no se descontrolan porque alguien se haya olvidado de activarlos.
Construir una comunidad de agentes inmobiliarios es el comienzo. El reto más difícil y relevante es ejecutarlos a escala, con la visibilidad, gobierno y fiabilidad operativa que exigen los entornos de producción empresarial. Esta versión refuerza la posición de Watsonx Orchestrate como plano de control agéntico para escalar y gestionar la IA en toda su empresa: lo suficientemente abierto como para funcionar con lo que ya ha desarrollado, integrado con sus datos y aplicaciones, y con los controles de seguridad y cumplimiento normativo que su organización requiere.
Estas capacidades están disponibles hoy en AWS e IBM Cloud, lo que le brinda la flexibilidad de implementar donde su empresa ya opera.
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