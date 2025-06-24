1. IA y automatización: más inteligentes, más rápidas y más integradas

La integración con watsonx se ha ampliado, lo que permite que los modelos de IA se activen de forma automática mediante la automatización del flujo de trabajo. Esto significa que ahora puede aprovechar las capacidades de la IA de forma sistemática, más eficaz y eficiente, lo que impulsa mejores conocimientos y resultados. Otra mejora clave es la transición de la integración basada en diálogos a watsonx Assistant y Orchestrate, lo que permite capacidades de IA conversacional dentro de OpenPages. Este cambio permite al asistente adjuntar información contextual a las interacciones del usuario, como la ubicación, el perfil y los objetos vistos, para obtener sugerencias de servicios más informadas.

2. Interfaz de usuario y usabilidad: navegación intuitiva e interacciones mejoradas

La interfaz de usuario se ha mejorado de manera significativa, con una mejor navegación, filtrado dinámico, compatibilidad con Markdown y mejoras en las interacciones de usuario. Estas actualizaciones facilitan más que nunca la personalización e interacción con sus datos, lo que fomenta una experiencia más atractiva y productiva.

3. Administración y gestión de datos: procesos optimizados

Ahora tiene al alcance de la mano una gestión de entidades más sencilla, exportaciones de datos enriquecidas y procesos de actualización optimizados. El nuevo filtro de carpetas principales de la cuadrícula de asociaciones permite a los administradores definir filtros dinámicos basados en la carpeta del objeto actual, lo que garantiza que los usuarios finales solo vean objetos o actividades relevantes.

4. Mejoras en los datos y la visualización: potentes capacidades de creación de gráficos y mejoras en los gráficos

Esta nueva versión ofrece capacidades de gráficos más robustas, lo que proporciona a los usuarios mejores conocimientos y una forma más intuitiva de visualizar sus datos. Las mejoras clave incluyen:

Potentes capacidades de creación de gráficos: capacidades de creación de gráficos más robustas, con soporte para campos de selección múltiple y visualizaciones mejoradas para gráficos con numerosos elementos. Estas mejoras facilitan la visualización e interpretación de datos complejos.

Exportación de datos con etiquetas: las etiquetas ahora se incluyen en las exportaciones de datos, lo que proporciona una capa adicional de organización y contexto a sus datos. Esta característica garantiza que la información relevante sea fácilmente accesible, lo que agiliza sus procesos de análisis y toma de decisiones.

Asociación de elementos secundarios en vistas de creación: los usuarios pueden asociar elementos existentes como elementos secundarios durante el proceso de creación, ahorrando tiempo y asignando elementos secundarios de manera más eficiente.

5. Integración y soporte de plataforma: