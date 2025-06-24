24 de junio de 2025
IBM OpenPages 9.1.1 se basa en su potente base de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) con una serie de nuevas características diseñadas para mejorar la automatización, agilizar la experiencia del usuario y mejorar la flexibilidad de integración. Esta versión introduce capacidades de IA más profundas, flujos de trabajo más inteligentes y una interfaz más intuitiva, lo que permite a las organizaciones gestionar el riesgo con mayor agilidad e inteligencia.
OpenPages 9.1.1 ofrece un conjunto completo de mejoras en 5 áreas clave:
Estas actualizaciones están diseñadas para ayudar a las organizaciones a reducir el esfuerzo manual, mejorar la toma de decisiones y mejorar la experiencia del usuario en todos los ámbitos.
1. IA y automatización: más inteligentes, más rápidas y más integradas
La integración con watsonx se ha ampliado, lo que permite que los modelos de IA se activen de forma automática mediante la automatización del flujo de trabajo. Esto significa que ahora puede aprovechar las capacidades de la IA de forma sistemática, más eficaz y eficiente, lo que impulsa mejores conocimientos y resultados. Otra mejora clave es la transición de la integración basada en diálogos a watsonx Assistant y Orchestrate, lo que permite capacidades de IA conversacional dentro de OpenPages. Este cambio permite al asistente adjuntar información contextual a las interacciones del usuario, como la ubicación, el perfil y los objetos vistos, para obtener sugerencias de servicios más informadas.
2. Interfaz de usuario y usabilidad: navegación intuitiva e interacciones mejoradas
La interfaz de usuario se ha mejorado de manera significativa, con una mejor navegación, filtrado dinámico, compatibilidad con Markdown y mejoras en las interacciones de usuario. Estas actualizaciones facilitan más que nunca la personalización e interacción con sus datos, lo que fomenta una experiencia más atractiva y productiva.
3. Administración y gestión de datos: procesos optimizados
Ahora tiene al alcance de la mano una gestión de entidades más sencilla, exportaciones de datos enriquecidas y procesos de actualización optimizados. El nuevo filtro de carpetas principales de la cuadrícula de asociaciones permite a los administradores definir filtros dinámicos basados en la carpeta del objeto actual, lo que garantiza que los usuarios finales solo vean objetos o actividades relevantes.
4. Mejoras en los datos y la visualización: potentes capacidades de creación de gráficos y mejoras en los gráficos
Esta nueva versión ofrece capacidades de gráficos más robustas, lo que proporciona a los usuarios mejores conocimientos y una forma más intuitiva de visualizar sus datos. Las mejoras clave incluyen:
5. Integración y soporte de plataforma:
OpenPages 9.1.1 es un avance significativo en la gestión de riesgos y cumplimiento, que ofrece una automatización más inteligente, interfaces de usuario mejoradas y capacidades optimizadas de visualización de datos. Aproveche estas actualizaciones para mejorar su experiencia de gestión de datos y desbloquear nuevos conocimientos.