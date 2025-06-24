Presentamos OpenPages 9.1.1: ampliación del agente de IA, la automatización y la usabilidad para una gestión de riesgos más inteligente

24 de junio de 2025

Autores

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

Abhishek Yadav

IBM

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

John Lundgren

IBM Core Software

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

IBM OpenPages 9.1.1 se basa en su potente base de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) con una serie de nuevas características diseñadas para mejorar la automatización, agilizar la experiencia del usuario y mejorar la flexibilidad de integración. Esta versión introduce capacidades de IA más profundas, flujos de trabajo más inteligentes y una interfaz más intuitiva, lo que permite a las organizaciones gestionar el riesgo con mayor agilidad e inteligencia.

OpenPages 9.1.1 ofrece un conjunto completo de mejoras en 5 áreas clave:

  • IA y automatización: permita que los agentes de IA validen, enriquezcan y evalúen de forma automática las actividades por usted a través de flujos de trabajo
  • Interfaz de usuario y usabilidad: navegación mejorada, filtrado dinámico, compatibilidad con Markdown e interacciones de usuario mejoradas.
  • Administración y gestión de datos: gestión de entidades más sencilla, exportaciones de datos enriquecidas y procesos de actualización optimizados.
  • Datos y visualización: capacidades de gráficos más potentes para obtener mejores conocimientos.
  • Integración y soporte de plataforma: integración basada en eventos, soporte para fuentes personalizadas y compatibilidad con las últimas plataformas de IBM.

Estas actualizaciones están diseñadas para ayudar a las organizaciones a reducir el esfuerzo manual, mejorar la toma de decisiones y mejorar la experiencia del usuario en todos los ámbitos.

5 mejoras clave en IBM OpenPages 9.1.1

1. IA y automatización: más inteligentes, más rápidas y más integradas

La integración con watsonx se ha ampliado, lo que permite que los modelos de IA se activen de forma automática mediante la automatización del flujo de trabajo. Esto significa que ahora puede aprovechar las capacidades de la IA de forma sistemática, más eficaz y eficiente, lo que impulsa mejores conocimientos y resultados. Otra mejora clave es la transición de la integración basada en diálogos a watsonx Assistant y Orchestrate, lo que permite capacidades de IA conversacional dentro de OpenPages. Este cambio permite al asistente adjuntar información contextual a las interacciones del usuario, como la ubicación, el perfil y los objetos vistos, para obtener sugerencias de servicios más informadas.

2. Interfaz de usuario y usabilidad: navegación intuitiva e interacciones mejoradas

La interfaz de usuario se ha mejorado de manera significativa, con una mejor navegación, filtrado dinámico, compatibilidad con Markdown y mejoras en las interacciones de usuario. Estas actualizaciones facilitan más que nunca la personalización e interacción con sus datos, lo que fomenta una experiencia más atractiva y productiva.

3. Administración y gestión de datos: procesos optimizados

Ahora tiene al alcance de la mano una gestión de entidades más sencilla, exportaciones de datos enriquecidas y procesos de actualización optimizados. El nuevo filtro de carpetas principales de la cuadrícula de asociaciones permite a los administradores definir filtros dinámicos basados en la carpeta del objeto actual, lo que garantiza que los usuarios finales solo vean objetos o actividades relevantes.

4. Mejoras en los datos y la visualización: potentes capacidades de creación de gráficos y mejoras en los gráficos

Esta nueva versión ofrece capacidades de gráficos más robustas, lo que proporciona a los usuarios mejores conocimientos y una forma más intuitiva de visualizar sus datos. Las mejoras clave incluyen:

  • Potentes capacidades de creación de gráficos: capacidades de creación de gráficos más robustas, con soporte para campos de selección múltiple y visualizaciones mejoradas para gráficos con numerosos elementos. Estas mejoras facilitan la visualización e interpretación de datos complejos.
  • Exportación de datos con etiquetas: las etiquetas ahora se incluyen en las exportaciones de datos, lo que proporciona una capa adicional de organización y contexto a sus datos. Esta característica garantiza que la información relevante sea fácilmente accesible, lo que agiliza sus procesos de análisis y toma de decisiones.
  • Asociación de elementos secundarios en vistas de creación: los usuarios pueden asociar elementos existentes como elementos secundarios durante el proceso de creación, ahorrando tiempo y asignando elementos secundarios de manera más eficiente.

5. Integración y soporte de plataforma:

  • Campos personalizados en el feed de RCM: Wolters Kluwer ahora ofrece campos personalizados para contenido normativo, lo que permite una gestión de datos más personalizada. Al añadir campos personalizados a un grupo de campos en OpenPages y utilizar los mismos nombres de campo que en Wolters Kluwer, puede mejorar la gestión del contenido normativo.
  • Compatibilidad con plataformas: Cognos Analytics 12.1 y Db2 12.1: OpenPages 9.1.1 incluye soporte para IBM Cognos Analytics 12.1, además de su soporte existente para Cognos 12.0.1 y versiones posteriores 12.0.x.  Asimismo, ahora es compatible con las bases de datos IBM Db2 12.1, además de su compatibilidad existente con Db2 11.5.5 y versiones posteriores 11.5.x.
  • Soporte del instalador para actualizaciones automáticas de bases de datos: el instalador de OpenPages ahora ofrece actualizaciones automáticas de bases de datos como parte del proceso de actualización para versiones principales y mod. Esta característica, disponible para actualizaciones a partir de la versión 9.0, simplifica el proceso y reduce la intervención manual.

Un salto significativo en la gestión de riesgos y cumplimiento

OpenPages 9.1.1 es un avance significativo en la gestión de riesgos y cumplimiento, que ofrece una automatización más inteligente, interfaces de usuario mejoradas y capacidades optimizadas de visualización de datos. Aproveche estas actualizaciones para mejorar su experiencia de gestión de datos y desbloquear nuevos conocimientos.

