IBM watsonx Code Assistant for Z añade generación de código con IA y soporte para Assembler

25 de junio de 2025
La modernización de las aplicaciones de mainframe ya no es una cuestión de si se va a llevar a cabo, sino de cuán rápido y eficazmente se puede hacer. Con el 89 % de las organizaciones modernizando sus entornos de mainframe, la importancia estratégica de estos sistemas para alcanzar los objetivos empresariales es más clara que nunca. A la vanguardia de esta transformación se encuentra IBM watsonx Code Assistant for Z: una solución de IA y automatización especialmente diseñada para acelerar la modernización del mainframe con menor riesgo, costes reducidos y soporte durante todo el ciclo de vida.
Hoy nos complace anunciar las mejoras clave que llegarán a watsonx Code Assistant for Z, disponibles para los clientes a partir del 27 de junio de 2025, como parte de la versión 2.6. Estas mejoras agilizan el desarrollo, cierran las brechas de conocimiento y aumentan la productividad.
Con la nueva capacidad de generación de código de watsonx Code Assistant for Z, ahora puede crear código COBOL nuevo o actualizar el existente con precisión y velocidad. Los desarrolladores pueden interactuar con la IA mediante instrucciones sencillas y en lenguaje natural a través de una interfaz de chat dentro de su IDE de VS Code, generando rápidamente código alineado con sus especificaciones y el contexto del proyecto.
Watsonx Code Assistant for Z también proporciona sugerencias de código en línea y en tiempo real mientras trabaja, lo que le ayuda a codificar de forma más rápida y eficiente. Estas sugerencias tienen en cuenta el contexto, aprovechan el código circundante en el programa y los estándares de codificación para hacer recomendaciones que sean más precisas y relevantes.
Respaldado por un modelo de lenguaje de gran tamaño afinado y entrenado en COBOL, así como en el middleware IBM Z, el código generado está optimizado para la calidad y el rendimiento requeridos en las aplicaciones de mainframe.
La capacidad de generación de código ayuda a los clientes a acortar los ciclos de desarrollo, reducir el esfuerzo manual y ofrecer código COBOL coherente y de alta calidad, lo que ayuda tanto a los desarrolladores junior a acelerar con mayor rapidez como a los desarrolladores experimentados a ser más eficientes.
IBM® watsonx Code Assistant for Z Code Explication ayuda a los clientes a comprender con mayor rapidez las aplicaciones de mainframe al explicar el código en lenguaje natural. Actualmente es compatible con COBOL, JCL, PL/I y REXX, y está disponible en varios idiomas, incluidos inglés, japonés, portugués, alemán, francés y español. En el primer trimestre de 2025, lanzamos el chat de IA y las características de IA agéntica para la explicación del código, lo que permite a los clientes interactuar con su código y obtener sin esfuerzo una comprensión holística a través de conocimientos contextualizados y relevantes para las aplicaciones.
Con la versión 2.6, ampliamos aún más la compatibilidad:
La capacidad de explicación de código se puede implementar on-premises y como servicio.
Considere este escenario: a Angie, una arquitecta de aplicaciones recién incorporada, se le pide que añada funcionalidad a su aplicación de seguros agregando una nueva lógica para una promoción de clientes e implemente un descuento del 15 % para los clientes de vehículos eléctricos de una póliza de seguro de automóvil. No está familiarizada con las reglas de negocio existentes y necesita identificar rápidamente la lógica que hay detrás del cálculo de los descuentos.
Con watsonx Code Assistant for Z, Angie toma un camino más inteligente. Mediante el descubrimiento de reglas de negocio y la IA generativa, selecciona la aplicación relevante, introduce algunas palabras clave o instrucciones en el chat de IA y filtra al instante cientos de programas y variables en un ámbito específico y relevante. Puede visualizar cómo se conectan las variables y los artefactos de la aplicación, revisar las reglas de negocio e identificar la lógica que necesita en cuestión de minutos.
Con Business Rule Discovery, los clientes pueden:
La IU simplificada, combinada con el chat y la búsqueda de IA, hace que el análisis de aplicaciones sea más intuitivo, ya que ofrece conocimientos instantáneos y contextualizados, y aprovecha los agentes de IA especializados en análisis de mainframe.
Esperamos que las capacidades mejoradas de comprensión de aplicaciones estén disponibles en watsonx Code Assistant for Z a finales de 2025.
Para más información sobre cómo watsonx Code Assistant for Z puede ayudarle a acelerar el proceso de modernización de aplicaciones, programe una demostración con nuestro equipo.