Nos enorgullece anunciar que IBM se ha posicionado en la categoría de líderes de IDC MarketScape: Worldwide Managed Security Service Edge Services 2025 Vendor Assessment.
Según el estudio del IBM Institute of Business Value (IBV), la organización media tiene 83 soluciones de seguridad diferentes de 29 proveedores, y el 52 % de los ejecutivos afirman que la complejidad es el mayor impedimento para las operaciones de seguridad.
Para abordar este desafío, IBM® Consulting Cybersecurity Services introdujo Security Service Edge (SSE), un marco basado en la nube que unifica una serie de servicios de seguridad, protegiendo el acceso del personal distribuido a las aplicaciones de TI y OT. El marco SSE no solo simplifica la gestión de la seguridad, sino que también garantiza una protección coherente en diversos entornos, mejorando así la ciberresiliencia general.
La capacidad SSE de IBM Consulting Cybersecurity Services ayuda a las organizaciones a modernizar su posición de seguridad de red, consolidar múltiples soluciones y simplificar las operaciones de seguridad, lo que se traduce en mejores resultados empresariales.
Nuestro servicio incluye el diseño de una estrategia de modernización de la seguridad del tamaño adecuado, la implementación y la gestión de plataformas y políticas de SSE líderes en el sector, y la mejora de la visibilidad, la detección de amenazas y la respuesta. Aprovechando la toma de decisiones autónoma con sistemas de IA agéntica, aceleramos las evaluaciones de seguridad y cumplimiento de la red y automatizamos el diseño de políticas de seguridad y la gestión del cambio, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y resultados empresariales acelerados.
Más allá de la tecnología, IBM® Consulting trabaja estrechamente con los clientes para garantizar que la adopción de SSE se alinee con sus objetivos comerciales y requisitos de cumplimiento. Proporcionamos monitorización continua e inteligencia de amenazas, ayudando a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia de las ciberamenazas en evolución. Nuestros expertos aportan un profundo conocimiento del sector, lo que permite soluciones a medida para los sectores
En un entorno digital que cambia rápidamente, la capacidad de consolidar las herramientas de seguridad, reducir la complejidad y responder a las amenazas en tiempo real ya no es opcional, es esencial. El reconocimiento de IBM como líder en IDC MarketScape valida nuestro compromiso con la innovación, el éxito del cliente y la entrega de resultados medibles.
IBM agradece a nuestros clientes que confían en nosotros para sobresalir en la entrega, y a IDC por el reconocimiento. Esperamos continuar ayudando a las organizaciones a fortalecer su posición de seguridad y prosperar en la era digital.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información