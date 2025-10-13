La capacidad SSE de IBM Consulting Cybersecurity Services ayuda a las organizaciones a modernizar su posición de seguridad de red, consolidar múltiples soluciones y simplificar las operaciones de seguridad, lo que se traduce en mejores resultados empresariales.

Nuestro servicio incluye el diseño de una estrategia de modernización de la seguridad del tamaño adecuado, la implementación y la gestión de plataformas y políticas de SSE líderes en el sector, y la mejora de la visibilidad, la detección de amenazas y la respuesta. Aprovechando la toma de decisiones autónoma con sistemas de IA agéntica, aceleramos las evaluaciones de seguridad y cumplimiento de la red y automatizamos el diseño de políticas de seguridad y la gestión del cambio, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y resultados empresariales acelerados.

Más allá de la tecnología, IBM® Consulting trabaja estrechamente con los clientes para garantizar que la adopción de SSE se alinee con sus objetivos comerciales y requisitos de cumplimiento. Proporcionamos monitorización continua e inteligencia de amenazas, ayudando a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia de las ciberamenazas en evolución. Nuestros expertos aportan un profundo conocimiento del sector, lo que permite soluciones a medida para los sectores