Nos complace anunciar una nueva asociación entre IBM y Unstructured, una empresa del portfolio de IBM® Ventures. Juntos, estamos abordando una de las barreras más importantes para escalar la IA empresarial: la preparación de datos no estructurados para la IA generativa.
Aproximadamente el 80 % de los datos empresariales no están estructurados y residen en archivos PDF, correos electrónicos, plataformas de colaboración y repositorios de documentos. Sin embargo, menos del 1 % de estos datos están en un formato adecuado para su consumo directo por parte de la IA. Esta brecha representa tanto una gran oportunidad como un desafío crítico para las organizaciones que están ampliando las iniciativas de IA.
Los enfoques tradicionales para la preparación de datos no estructurados están frenando a las empresas. Los pipelines manuales tardan entre 6 y 12 meses en construirse y siguen siendo frágiles, ya que se rompen con cada nuevo formato de documento o cambio en el sistema de origen. Los equipos de ingeniería dedican un tiempo valioso a la fontanería de datos en lugar de a la innovación de la IA. Sin una estructura y coherencia adecuadas, los modelos de IA ofrecen resultados poco fiables, lo que socava la confianza y retrasa el tiempo de obtención de valor.
IBM® watsonx.data aborda este desafío como el único lakehouse de datos híbrido y abierto de los sectores creado para la IA y el análisis. Simplifica el acceso, la preparación y el gobierno de datos estructurados y no estructurados, ayudando a las organizaciones a establecer una base de datos de confianza para la IA generativa a escala.
A través de esta asociación, Unstructured amplía el poder de watsonx.data para acceder y transformar datos no estructurados en formatos listos para IA para impulsar una IA generativa fiable, escalable y de confianza.
Unstructured proporciona más de 30 conectores prediseñados a fuentes de datos empresariales, incluidos SharePoint, Google Drive, Salesforce, Confluence, Box y Dropbox. Con soporte para más de 70 tipos de archivos, desde archivos PDF con diseños complejos hasta imágenes escaneadas, correos electrónicos y documentos de Microsoft Office, las organizaciones pueden acceder y transformar todo su patrimonio de datos.
A diferencia de las herramientas básicas de extracción de texto, la comprensión inteligente de documentos de Unstructured conserva elementos críticos como tablas, jerarquías y estructura semántica, lo que garantiza que los modelos de IA reciban datos contextualmente ricos en lugar de solo texto sin procesar.
Un generador de flujos de trabajo no-code permite a los equipos empresariales y de datos diseñar y gestionar canalizaciones de datos sin necesidad de recursos de ingeniería especializados. Para las organizaciones con equipos de desarrollo, una API integral proporciona control programático y opciones de personalización.
Los procesos automáticos de sincronización incremental solo consumen documentos nuevos y modificados, lo que reduce los costos informáticos y mantiene las aplicaciones de IA actualizadas. La orquestación multifuente coordina los flujos de datos a través de varios sistemas simultáneamente, eliminando la sobrecarga de coordinación manual.
Unstructured cumple con SOC 2 Tipo II, HIPAA y RGPD, siguiendo los rigurosos estándares de seguridad y privacidad que requieren las organizaciones de TI empresariales. Junto con watsonx.data, la solución proporciona control de versiones, seguimiento del linaje de datos y controles de acceso granulares que respetan los permisos del sistema de origen en todo el pipeline de datos.
Unstructured ofrece datos enriquecidos semánticamente y correctamente fragmentados, optimizados para arquitecturas de IA modernas:
Con watsonx.data y Unstructured, los equipos pueden moverse rápidamente con pipelines listos para producción que combinan velocidad, flexibilidad y preparación para la IA, todo en una solución integrada.
Si watsonx.data es el motor de datos que alimenta las aplicaciones de IA generativa, Unstructured proporciona el combustible. Juntos, watsonx.data y Unstructured ofrecen datos no estructurados listos para la IA y permiten patrones de generación aumentada por recuperación que mejoran la precisión y fiabilidad de la IA.
Las empresas pueden acelerar el tiempo de obtención de valor sustituyendo la preparación manual de documentos por un procesamiento automatizado e inteligente. Las políticas de gobierno fluyen desde los sistemas de origen de los documentos hasta las aplicaciones de IA, lo que mejora la confianza y la transparencia en cada etapa. Al eliminar el cuello de botella que supone la preparación de datos no estructurados y proporcionar una base de datos con acceso, preparación y gobernanza unificados, las organizaciones pueden finalmente liberar todo el potencial de su contenido no estructurado para impulsar una IA fiable y de nivel empresarial.
Para ver watsonx.data y Unstructured en acción, únase a nuestro próximo webinar conjunto o concertar una reunión. Juntos, le ayudaremos a pasar de dedicar tiempo a preparar datos desordenados y no estructurados a acelerar agentes de IA y aplicaciones de nivel empresarial, impulsados por datos preparados para IA, a escala.