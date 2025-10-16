Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® watsonx.data plus Unstructured: convertir datos no estructurados en combustible listo para la IA

Publicado 10/16/2025
Autor

Edward Calvesbert

Vice President, Product Management - watsonx.data

IBM

Brian Raymond

Founder and CEO of Unstructured

Nos complace anunciar una nueva asociación entre IBM y Unstructured, una empresa del portfolio de IBM® Ventures. Juntos, estamos abordando una de las barreras más importantes para escalar la IA empresarial: la preparación de datos no estructurados para la IA generativa.

El reto de los datos no estructurados

Aproximadamente el 80 % de los datos empresariales no están estructurados y residen en archivos PDF, correos electrónicos, plataformas de colaboración y repositorios de documentos. Sin embargo, menos del 1 % de estos datos están en un formato adecuado para su consumo directo por parte de la IA. Esta brecha representa tanto una gran oportunidad como un desafío crítico para las organizaciones​​​​ que están ampliando las iniciativas de IA.​​​​​​

​​​​Los enfoques tradicionales para la preparación de datos no estructurados están frenando a las empresas. Los pipelines manuales tardan entre 6 y 12 meses en construirse y siguen siendo frágiles, ya que se rompen con cada nuevo formato de documento o cambio en el sistema de origen. Los equipos de ingeniería dedican un tiempo valioso a la fontanería de datos en lugar de a la innovación de la IA. Sin una estructura y coherencia adecuadas, los modelos de IA ofrecen resultados poco fiables, lo que socava la confianza y retrasa el tiempo de obtención de valor.​​​

​​​​IBM® watsonx.data aborda este desafío como el único lakehouse de datos híbrido y abierto de los sectores creado para la IA y el análisis. Simplifica el acceso, la preparación y el gobierno de datos estructurados y no estructurados, ayudando a las organizaciones a establecer una base de datos de confianza para la IA generativa a escala.​​​​​

La ventaja "no estructurada" de watsonx.data

A través de esta asociación, Unstructured amplía el poder de watsonx.data para acceder y transformar datos no estructurados en formatos listos para IA para impulsar una IA generativa fiable, escalable y de confianza.

Conectividad integral y compatibilidad con formatos​​​

Unstructured proporciona más de 30 conectores prediseñados a fuentes de datos empresariales, incluidos SharePoint, Google Drive, Salesforce, Confluence, Box y Dropbox. Con soporte para más de 70 tipos de archivos, desde archivos PDF con diseños complejos hasta imágenes escaneadas, correos electrónicos y documentos de Microsoft Office, las organizaciones pueden acceder y transformar todo su patrimonio de datos.​​​

​​​​A diferencia de las herramientas básicas de extracción de texto, la comprensión inteligente de documentos de Unstructured conserva elementos críticos como tablas, jerarquías y estructura semántica, lo que garantiza que los modelos de IA reciban datos contextualmente ricos en lugar de solo texto sin procesar.​​​​​

Desarrollo acelerado de tuberías​​​

Un generador de flujos de trabajo no-code permite a los equipos empresariales y de datos diseñar y gestionar canalizaciones de datos sin necesidad de recursos de ingeniería especializados. Para las organizaciones con equipos de desarrollo, una API integral proporciona control programático y opciones de personalización.​​​

​​​​Los procesos automáticos de sincronización incremental solo consumen documentos nuevos y modificados, lo que reduce los costos informáticos y mantiene las aplicaciones de IA actualizadas. La orquestación multifuente coordina los flujos de datos a través de varios sistemas simultáneamente, eliminando la sobrecarga de coordinación manual.​​​

Gobierno y cumplimiento de nivel empresarial

Unstructured cumple con SOC 2 Tipo II, HIPAA y RGPD, siguiendo los rigurosos estándares de seguridad y privacidad que requieren las organizaciones de TI empresariales. Junto con watsonx.data, la solución proporciona control de versiones, seguimiento del linaje de datos y controles de acceso granulares que respetan los permisos del sistema de origen en todo el pipeline de datos.​​​

Optimizado para flujos de trabajo de IA​​​

Unstructured ofrece datos enriquecidos semánticamente y correctamente fragmentados, optimizados para arquitecturas de IA modernas:​​​

  • Generación aumentada por recuperación (RAG): ​​ la fragmentación contextualmente inteligente mejora la precisión de la recuperación y la calidad de la respuesta​​​
  • Integración de base de datos vectorial:​​ la generación automática de embeddings agiliza la ingesta en almacén de vectores​​​
  • Sistemas agénticos:​​ proporcionan un contexto estructurado y que se puede ejecutar que permite a los agentes autónomos razonar, planificar e interactuar con los datos de forma más eficaz​​​​​
  • IA multimodal: procesamiento coordinado de contenido de texto e imagen​​​

Con watsonx.data y Unstructured, los equipos pueden moverse rápidamente con pipelines listos para producción​​ que combinan​​​​ velocidad, flexibilidad y preparación para la IA, todo en una solución integrada.

Juntos mejor: impulsar el motor de watsonx

Si watsonx.data es el motor de datos que alimenta las aplicaciones de IA generativa, Unstructured proporciona el combustible. Juntos, watsonx.data y Unstructured ofrecen datos no estructurados listos para la IA y permiten patrones de generación aumentada por recuperación que mejoran la precisión y fiabilidad de la IA. 

Las empresas pueden acelerar el tiempo de obtención de valor sustituyendo la preparación manual de documentos por un procesamiento automatizado e inteligente. Las políticas de gobierno fluyen desde los sistemas de origen de los documentos hasta las aplicaciones de IA, lo que mejora la confianza y la transparencia en cada etapa. Al eliminar el cuello de botella que supone la preparación de datos no estructurados y proporcionar una base de datos con acceso, preparación y gobernanza unificados, las organizaciones pueden finalmente liberar todo el potencial de su contenido no estructurado para impulsar una IA fiable y de nivel empresarial.

Para ver watsonx.data y Unstructured en acción, únase a nuestro próximo webinar conjunto o concertar una reunión. Juntos, le ayudaremos a pasar de​ dedicar tiempo a preparar datos desordenados​ y no estructurados​​ ​​a acelerar agentes de IA y aplicaciones de nivel empresarial, impulsados por datos preparados para IA, a escala.​​​

