Inteligencia de datos nativa de la IA: cómo el agente de inteligencia de datos hace que los datos de confianza sean accesibles para todos

El agente de inteligencia de datos forma parte del portfolio de gestión de datos de IBM, que unifica, gobierna, enriquece y optimiza los datos empresariales en todas las nubes. Pone en práctica la creencia de IBM de que los datos fiables y preparados para la IA son el requisito previo para una IA fiable y explicable.
Este compañero de IA está integrado de forma nativa en watsonx.data intelligence, lo que simplifica la forma en que las personas descubren, comprenden y gobiernan los datos. En lugar de navegar por múltiples herramientas o perseguir administradores de datos, los usuarios simplemente hacen preguntas en lenguaje natural. El agente interpreta la intención, recupera los activos pertinentes y proporciona un contexto crítico (definiciones, linaje, calidad y gobierno) para que cada usuario pueda tomar decisiones con confianza.
Para los consumidores de datos, esto significa acceso de autoservicio sin comprometer la confianza. Para los equipos de gobierno e ingeniería, esto significa menos consultas repetitivas y centrarse más en el trabajo de mayor valor. Y para los administradores, ofrece un control total, ya que permite a las organizaciones elegir la LLM subyacente y garantizar que la IA está configurada y se rige según sus condiciones.