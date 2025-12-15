Inteligencia artificial Automatización de TI

Inteligencia de datos nativa de la IA: cómo el agente de inteligencia de datos hace que los datos de confianza sean accesibles para todos

Publicado el 15 de diciembre de 2025
By Ray Beharry

IBM® Software está diseñado para conectar aplicaciones, agentes y datos en cualquier nube. Nuestro portfolio unifica cinco dominios esenciales: gestión de datos, productividad de la IA, seguridad y gobierno, integración y resiliencia, y gestión de infraestructura híbridas.

Esta base es importante porque la automatización solo funciona cuando los datos, los metadatos y el gobierno están conectados en todo el entorno. IBM Software está diseñado para que sus sistemas funcionen juntos, no solo uno al lado del otro.

El futuro de la gestión de datos

El futuro de la gestión de datos está pasando de los flujos de trabajo basados en herramientas a la automatización inteligente. Si bien las plataformas de datos modernas son potentes, la mayoría de los empleados (analistas de negocios, equipos de productos y responsables de la toma de decisiones de primera línea) carecen del tiempo o la experiencia para utilizarlas. En cambio, recurren a expertos en datos que localizan manualmente los activos, validan el contexto e interpretan la línea de origen.

Sin embargo, este modelo no escala y está ralentizando a las organizaciones. Según hallazgos recientes, el 57 % de los líderes de EE. UU. y el Reino Unido creen que la brecha de alfabetización en datos de su organización impide directamente la toma de decisiones. Cuando los empleados tienen dificultades para encontrar datos y confiar en ellos, las iniciativas de IA se estancan, el gobierno se vuelve reactivo y la productividad se paraliza.

Para avanzar, las empresas necesitan un nuevo enfoque, uno que aporte inteligencia directamente a los usuarios en lugar de pedirles que dominen otra herramienta compleja.

Desde la gestión de datos hasta la inteligencia de datos

El agente de inteligencia de datos forma parte del portfolio de gestión de datos de IBM, que unifica, gobierna, enriquece y optimiza los datos empresariales en todas las nubes. Pone en práctica la creencia de IBM de que los datos fiables y preparados para la IA son el requisito previo para una IA fiable y explicable.

Este compañero de IA está integrado de forma nativa en watsonx.data intelligence, lo que simplifica la forma en que las personas descubren, comprenden y gobiernan los datos. En lugar de navegar por múltiples herramientas o perseguir administradores de datos, los usuarios simplemente hacen preguntas en lenguaje natural. El agente interpreta la intención, recupera los activos pertinentes y proporciona un contexto crítico (definiciones, linaje, calidad y gobierno) para que cada usuario pueda tomar decisiones con confianza.

Para los consumidores de datos, esto significa acceso de autoservicio sin comprometer la confianza. Para los equipos de gobierno e ingeniería, esto significa menos consultas repetitivas y centrarse más en el trabajo de mayor valor. Y para los administradores, ofrece un control total, ya que permite a las organizaciones elegir la LLM subyacente y garantizar que la IA está configurada y se rige según sus condiciones.

Creado para empresas híbridas, abiertas y responsables

A diferencia de las soluciones vinculadas a un único proveedor de nube o modelo, el agente de inteligencia de datos se basa en la arquitectura híbrida, abierta y responsable de IBM Software. Funciona en todo su entorno multinube, se integra con las herramientas existentes y aplica el gobierno automáticamente, por lo que cada conocimiento que ofrece es fiable, explicable y alineado con los controles empresariales.

  • Híbrido: funciona en cualquier nube o entorno, reuniendo los datos dondequiera que residan.
  • Abierto: se integra con cualquier fuente de datos, modelo o aplicación; sin bloqueo.
  • Responsable: el gobierno, el linaje y la aplicación de políticas están integrados, no añadidos.

Este enfoque garantiza que la automatización de IBM refuerce el cumplimiento y la confianza en lugar de eludirlos, lo que hace que IBM esté especialmente preparada para la empresa en comparación con las alternativas de hiperescala o soluciones puntuales.

Reducir la fricción, aumentar el contexto

El panorama actual de los datos está fracturado. Incluso en arquitecturas bien diseñadas, los empleados cambian entre catálogos, paneles de control y sistemas de flujo de trabajo. Cada salto añade fricción y riesgo. El agente de inteligencia de datos elimina esta fragmentación.

A través de una interfaz conversacional, los usuarios pueden:

  • Buscar activos de datos y productos usando lenguaje natural
  • Explorar los términos del glosario y las definiciones empresariales
  • Entender el linaje al instante
  • Recuperar informes de gobierno
  • Generar conocimientos de calidad
  • Hacer preguntas sobre documentación sin abandonar su flujo de trabajo
  • Activar o automatizar las principales tareas de gobierno, como la creación de reglas o los informes de uso

Esto no es solo conveniencia, es transformación. Al hacer que los datos fiables sean accesibles al instante, las empresas pueden aumentar la utilización, reducir riesgos y acelerar el conocimiento.

Asignar la automatización a los resultados empresariales

El impacto del agente se alinea con los cuatro resultados que IBM Software ofrece en toda su plataforma:

  • Innovación: conocimiento más rápido y preparado para la IA a través de datos unificados y confiables
  • Resiliencia: gobierno más sólido y menor riesgo de cumplimiento
  • Rentabilidad: menos herramientas, redundancia reducida y operaciones simplificadas
  • Escalabilidad: adopción en toda la empresa con control y confianza

Al reducir el esfuerzo manual y unificar el contexto de los datos en todos los entornos, el agente impulsa tanto la productividad como la ventaja estratégica.

La capa de inteligencia para la empresa

A medida que la IA se integre en las operaciones diarias, los agentes se convertirán en la capa de inteligencia que conecte a las personas, los datos y las decisiones. El agente de inteligencia de datos se asienta sobre la plataforma de inteligencia híbrida de IBM, vinculando metadatos, gobierno y automatización en todas las nubes. Se convierte en la puerta de entrada universal a los datos empresariales, sin importar dónde se encuentren esos datos.

Con cada interacción, aprende, refina y fortalece la confianza, por lo que los consumidores de datos dedican menos tiempo a buscar y más tiempo a crear valor.

El camino a seguir

La IA solo será tan eficaz como la base de datos que la sustente. El agente de inteligencia de datos refleja el compromiso de IBM de crear una IA fiable, transparente y explicable desde cero.

Explore cómo watsonx.data intelligence y el agente de inteligencia de datos pueden ayudar a su organización a conectar a las personas, los datos y el gobierno para acelerar la adopción responsable de la IA.

Ray Beharry

Senior Product Marketing Manager - Data Intelligence

IBM