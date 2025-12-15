Inteligencia de datos nativa de la IA: cómo el agente de inteligencia de datos hace que los datos de confianza sean accesibles para todos

El futuro de la gestión de datos está pasando de los flujos de trabajo basados en herramientas a la automatización inteligente. Si bien las plataformas de datos modernas son potentes, la mayoría de los empleados (analistas de negocios, equipos de productos y responsables de la toma de decisiones de primera línea) carecen del tiempo o la experiencia para utilizarlas. En cambio, recurren a expertos en datos que localizan manualmente los activos, validan el contexto e interpretan la línea de origen.

Sin embargo, este modelo no escala y está ralentizando a las organizaciones. Según hallazgos recientes, el 57 % de los líderes de EE. UU. y el Reino Unido creen que la brecha de alfabetización en datos de su organización impide directamente la toma de decisiones. Cuando los empleados tienen dificultades para encontrar datos y confiar en ellos, las iniciativas de IA se estancan, el gobierno se vuelve reactivo y la productividad se paraliza.

Para avanzar, las empresas necesitan un nuevo enfoque, uno que aporte inteligencia directamente a los usuarios en lugar de pedirles que dominen otra herramienta compleja.