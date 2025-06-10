18 productos de software de IBM ganan premios TrustRadius 2025 Top Rated Awards

Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

10 de junio de 2025

Autor

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM

El empeño de IBM en poner a los clientes en primer lugar sigue siendo la fuerza impulsora de su éxito, incluyendo, entre otros, premios del sector como estos. Hoy nos complace anunciar que 18 productos de software de IBM han obtenido premios TrustRadius 2025 Top Rated Awards en diferentes categorías.

Representa un reconocimiento a nivel de sectores para los productos de tecnología B2B

TrustRadius es una plataforma de inteligencia de compradores de tecnología empresarial. Una información completa sobre los productos, el conocimiento profundo de los clientes y conversaciones entre iguales permiten a los compradores tomar decisiones con confianza.

"Obtener un premio Top Rated significa que el proveedor cuenta con una excelente satisfacción del cliente y una credibilidad demostrada. Se basa por completo en las reseñas y en el sentimiento del cliente", afirma Becky Susko, TrustRadius, directora del programa de marketing de premios.

Los premios Top Rated Awards, que representan un reconocimiento de todo el sector a productos de tecnología B2B, solo se conceden a productos que:

  • Obtengan más de 10 nuevas reseñas en los últimos 12 meses
  • Consigan un trScore de 7,5 o superior en las reseñas
  • Capturen el 0,5 % del volumen de tráfico de la categoría

18 ganadores de IBM en diferentes categorías

  1. IBM® API Connect: gestión de API
  2. IBM® Apptio: gestión empresarial de la tecnología
  3. IBM® Aspera on Cloud: migración a la nube, transferencia gestionada de archivos (MFT)
  4. IBM® Blueworks Live: gestión de procesos empresariales (BPM), gestión de arquitectura empresarial
  5. IBM® Cloudability: migración a la nube, gestión de SaaS, gestión de costes en la nube
  6. IBM® Cognos Analytics: inteligencia empresarial full stack, preparación de los datos, detección y visualización de datos, inteligencia empresarial 
  7. IBM® Db2: bases de datos relacionales, base de datos como servicio (DBaaS), almacén de datos, almacén de datos en la nube
  8. IBM® Guardium: seguridad de bases de datos, análisis de seguridad
  9. IBM® Instana: gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM), monitorización de infraestructura de TI, observabilidad, monitorización de Kubernetes
  10. IBM® MaaS360: gestión de dispositivos móviles (MDM), gestión unificada de endpoints (UEM)
  11. IBM® Maximo Application Suite: gestión de activos empresariales, gestión de servicios de TI (ITSM), sistemas de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS)
  12. IBM® Planning Analytics: análisis del personal, gestión del rendimiento corporativo, presupuestos y previsiones, planificación y análisis financieros
  13. IBM® SPSS Statistics: análisis predictivo, análisis estadístico
  14. IBM® Storage FlashSystems: almacenamiento flash array empresarial
  15. IBM® Targetprocess: desarrollo ágil, objetivos y resultados clave (OKR), gestión de productos
  16. IBM watsonx.ai: IA generativa empresarial, machine learning, MLOps
  17. IBM® watsonx.data: Lakehouse de datos
  18. IBM® watsonx Orchestrate: asistente virtual inteligente, chatbot con IA

Satisfacer las necesidades del mañana y de hoy

Los comentarios positivos de los clientes y premios como estos demuestran que IBM ofrece soluciones para resolver algunos de los problemas más acuciantes del mundo, soluciones que se entregan a clientes de todo el mundo para satisfacer las necesidades de mañana y de hoy.

¿Utiliza nuestros productos?

Comparta sus comentarios aquí

Más información Comparta sus comentarios aquí