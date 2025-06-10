18 productos de software de IBM ganan premios TrustRadius 2025 Top Rated Awards

TrustRadius es una plataforma de inteligencia de compradores de tecnología empresarial. Una información completa sobre los productos, el conocimiento profundo de los clientes y conversaciones entre iguales permiten a los compradores tomar decisiones con confianza.

"Obtener un premio Top Rated significa que el proveedor cuenta con una excelente satisfacción del cliente y una credibilidad demostrada. Se basa por completo en las reseñas y en el sentimiento del cliente", afirma Becky Susko, TrustRadius, directora del programa de marketing de premios.

Los premios Top Rated Awards, que representan un reconocimiento de todo el sector a productos de tecnología B2B, solo se conceden a productos que: