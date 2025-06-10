18 productos de software de IBM ganan premios TrustRadius 2025 Top Rated Awards

10 de junio de 2025
El empeño de IBM en poner a los clientes en primer lugar sigue siendo la fuerza impulsora de su éxito, incluyendo, entre otros, premios del sector como estos. Hoy nos complace anunciar que 18 productos de software de IBM han obtenido premios TrustRadius 2025 Top Rated Awards en diferentes categorías.
TrustRadius es una plataforma de inteligencia de compradores de tecnología empresarial. Una información completa sobre los productos, el conocimiento profundo de los clientes y conversaciones entre iguales permiten a los compradores tomar decisiones con confianza.
"Obtener un premio Top Rated significa que el proveedor cuenta con una excelente satisfacción del cliente y una credibilidad demostrada. Se basa por completo en las reseñas y en el sentimiento del cliente", afirma Becky Susko, TrustRadius, directora del programa de marketing de premios.
Los premios Top Rated Awards, que representan un reconocimiento de todo el sector a productos de tecnología B2B, solo se conceden a productos que:
Los comentarios positivos de los clientes y premios como estos demuestran que IBM ofrece soluciones para resolver algunos de los problemas más acuciantes del mundo, soluciones que se entregan a clientes de todo el mundo para satisfacer las necesidades de mañana y de hoy.
¿Utiliza nuestros productos?