Durante cuatro décadas, IBM e Intel han colaborado en la intersección entre la tecnología y los negocios. Su alianza se basa en la innovación, la confianza y el impacto real en sus clientes.

Hoy en día, impulsamos soluciones informáticas innovadoras, rentables y flexibles, como los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM® Cloud. Impulsamos los avances en semiconductores con la potencia de IBM Research y la experiencia de Intel. Y ofrecemos resultados reales a los clientes, con el respaldo de nuestra tecnología, nuestro ecosistema abierto y la amplia experiencia de IBM Consulting.