IBM e Intel están acelerando los avances en IA y semiconductores para empresas, promoviendo ecosistemas abiertos y ofreciendo soluciones informáticas rentables y flexibles para las empresas
Durante cuatro décadas, IBM e Intel han colaborado en la intersección entre la tecnología y los negocios. Su alianza se basa en la innovación, la confianza y el impacto real en sus clientes.
Hoy en día, impulsamos soluciones informáticas innovadoras, rentables y flexibles, como los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM® Cloud. Impulsamos los avances en semiconductores con la potencia de IBM Research y la experiencia de Intel. Y ofrecemos resultados reales a los clientes, con el respaldo de nuestra tecnología, nuestro ecosistema abierto y la amplia experiencia de IBM Consulting.
Desbloquee, innove e implemente nuevas soluciones de IA con los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM Cloud, diseñados para ayudarle a escalar de forma rentable las cargas de trabajo de IA generativa con alto rendimiento, flexibilidad en la implementación y desarrollo abierto.
IBM e Intel están ampliando los límites de lo posible en tecnología de semiconductores. Juntos, nos centramos en avanzar en la lógica, el embalaje y las arquitecturas de chips de próxima generación, incluida la exploración de nuevos materiales que puedan ofrecer un mejor rendimiento, lograr una mayor eficiencia energética y permitir una mayor escala.
IBM e Intel colaboran en el Albany NanoTech Complex de NY CREATES, uno de los centros de I+D de semiconductores más avanzados del mundo. Los equipos trabajan juntos en investigación de materiales y litografía, embalaje e integración, entre otros ámbitos.
Trabajamos juntos para desarrollar y aplicar materiales innovadores que mejoren la forma en que se fabrican y funcionan los chips. Este avance es especialmente importante, ya que las nuevas cargas de trabajo, como la IA generativa, exigen más que nunca a las tecnologías de semiconductores.
Al combinar las fortalezas de IBM en investigación con la escala de fabricación de Intel, estamos ayudando a acelerar el camino del laboratorio a la fábrica.
Durante los últimos dos años, Intel e IBM han organizado una serie global de 16 eventos educativos y de networking para sus clientes. Estos eventos han contado con más de 2500 participantes y han mostrado formas de maximizar los resultados de la IA empresarial, la seguridad y la nube híbrida con soluciones IBM Cloud aceleradas por tecnologías Intel.
Los asistentes tendrán la oportunidad de aprender de los líderes del sector cómo están creando experiencias nuevas y más enriquecedoras para sus clientes que están impulsando el crecimiento de los ingresos. Los próximos eventos tendrán lugar en París, São Paulo, Toronto y Tokio.
