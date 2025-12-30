IBM e Intel

IBM e Intel están acelerando los avances en IA y semiconductores para empresas, promoviendo ecosistemas abiertos y ofreciendo soluciones informáticas rentables y flexibles para las empresas
Acelere la transformación en la era de la IA

Durante cuatro décadas, IBM e Intel han colaborado en la intersección entre la tecnología y los negocios. Su alianza se basa en la innovación, la confianza y el impacto real en sus clientes.

Hoy en día, impulsamos soluciones informáticas innovadoras, rentables y flexibles, como los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM® Cloud. Impulsamos los avances en semiconductores con la potencia de IBM Research y la experiencia de Intel. Y ofrecemos resultados reales a los clientes, con el respaldo de nuestra tecnología, nuestro ecosistema abierto y la amplia experiencia de IBM Consulting.

 
Intel Gaudi 3 en IBM Cloud

Desbloquee, innove e implemente nuevas soluciones de IA con los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM Cloud, diseñados para ayudarle a escalar de forma rentable las cargas de trabajo de IA generativa con alto rendimiento, flexibilidad en la implementación y desarrollo abierto.

Innovaciones tecnológicas IBM Watson NLP mejora su rendimiento con las tecnologías Intel
Los procesadores Intel Xeon Scalable ofrecen un mayor rendimiento a los clientes de IBM Watson NLP.
Optimizaciones de Intel y IBM watsonx.data:
IBM e Intel han colaborado para acelerar watsonx.data en los procesadores Intel, con optimizaciones que han demostrado ofrecer un mayor rendimiento en los procesadores Intel Xeon Scalable de 4.ª y 5.ª generación.
Las tecnologías de Intel aceleran la RAG en watsonx.ai
Colaboración para acelerar el servidor watsonx.ai para modelos de embedding de texto.
Procesadores Intel Xeon de 4.ª generación con IBM Storage Fusion HCI
Al aprovechar los procesadores Intel Xeon de 4.ª generación con IBM Storage Fusion HCI, las empresas pueden reducir la huella de su infraestructura existente y el consumo de energía, a la vez que desbloquean capacidades avanzadas.
Colaboración en investigación y desarrollo de semiconductores

IBM e Intel están ampliando los límites de lo posible en tecnología de semiconductores. Juntos, nos centramos en avanzar en la lógica, el embalaje y las arquitecturas de chips de próxima generación, incluida la exploración de nuevos materiales que puedan ofrecer un mejor rendimiento, lograr una mayor eficiencia energética y permitir una mayor escala.
Colaboración con Albany Nanotech

IBM e Intel colaboran en el Albany NanoTech Complex de NY CREATES, uno de los centros de I+D de semiconductores más avanzados del mundo. Los equipos trabajan juntos en investigación de materiales y litografía, embalaje e integración, entre otros ámbitos.
Innovación en materiales y procesos

Trabajamos juntos para desarrollar y aplicar materiales innovadores que mejoren la forma en que se fabrican y funcionan los chips. Este avance es especialmente importante, ya que las nuevas cargas de trabajo, como la IA generativa, exigen más que nunca a las tecnologías de semiconductores.
De cara al futuro

Al combinar las fortalezas de IBM en investigación con la escala de fabricación de Intel, estamos ayudando a acelerar el camino del laboratorio a la fábrica.
En las noticias Red Hat lanza la comunidad llm-d, que potencia la inferencia de IA generativa distribuida a escala
Un nuevo proyecto de código abierto con Red Hat e IBM, respaldado por Intel, que responde a la necesidad más crucial del futuro de la IA generativa: la inferencia a escala.
Los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 ya están disponibles en IBM Cloud
Descubra cómo desbloquear nuevas soluciones de IA con los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM Cloud.
Intel e IBM colaboran para ofrecer un mejor rendimiento de costes para la innovación en IA
Más información sobre la colaboración y su impacto en nuestro artículo.
Cómo Intel e IBM ayudan a las empresas a acelerar la innovación
IBM Cloud e Intel anuncian nuevas soluciones de computación confidencial, la asociación Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance y una serie de cumbres mundiales.
IBM Cloud e Intel lanzan un nuevo entorno aislado en la nube personalizado
Los clientes de IBM Cloud Virtual Server for VPC ahora pueden probar el rendimiento de los procesadores Intel Xeon de 2.ª y 4.ª generación en diversas aplicaciones.
Innovación con los clientes

Durante los últimos dos años, Intel e IBM han organizado una serie global de 16 eventos educativos y de networking para sus clientes. Estos eventos han contado con más de 2500 participantes y han mostrado formas de maximizar los resultados de la IA empresarial, la seguridad y la nube híbrida con soluciones IBM Cloud aceleradas por tecnologías Intel. 

Los asistentes tendrán la oportunidad de aprender de los líderes del sector cómo están creando experiencias nuevas y más enriquecedoras para sus clientes que están impulsando el crecimiento de los ingresos. Los próximos eventos tendrán lugar en París, São Paulo, Toronto y Tokio.
El ecosistema Intel en IBM Cloud Soluciones de VMware
Migre las cargas de trabajo de VMware a IBM Cloud con sus herramientas, tecnologías y habilidades actuales. La integración y automatización con Red Hat OpenShift acelera la innovación con servicios como IA, análisis y mucho más.
Soluciones SAP
Emplee infraestructuras y soluciones de alto rendimiento que mejoren el panorama de TI de su empresa. SAP en IBM Cloud es una nube preparada para la empresa y lista para gestionar sus necesidades de seguridad, fiabilidad y cumplimiento.
Soluciones de Red Hat
Combine la innovación de una comunidad global de desarrolladores de código abierto con una experiencia inigualable en modelos industriales, nube e IA para superar los retos con mayor rapidez y crear mejores resultados.
Computación confidencial de IBM
Proteja sus datos con la más amplia selección de tecnologías de seguridad y cifrado de datos de IBM Z, IBM LinuxONE e Intel Xeon en IBM Cloud.
IBM Cloud Virtual Server for VPC
Máquinas virtuales altamente escalables, de inquilino único y multiinquilino, que puede poner en marcha rápidamente para obtener el máximo aislamiento y control de la red. Los procesadores Intel Xeon ayudan a que sea sencillo, potente y seguro.
IBM Cloud Bare Metal Servers
Servidores bare metal 100 % dedicados y de un solo inquilino para obtener el máximo rendimiento, seguridad y control. Los procesadores Intel Xeon ayudan a que sea sencillo, potente y seguro.
Recursos IBM permite a las empresas escalar la IA
IBM Cloud ofrece soluciones de nube híbrida fáciles de implementar, escalabilidad y asequibilidad con los aceleradores de IA Intel Gaudi 3.
Intel e IBM Cloud: mejor juntos
IBM Cloud acelerado por Intel está diseñado para ofrecer el rendimiento, la seguridad y la flexibilidad que necesita para maximizar las posibilidades de su nube híbrida hoy y en el futuro, con un bajo TCO.
Enfoque basado en la ciencia
El liderazgo de Intel en el sector, combinado con el enfoque de “ciencia de la consultoría” de IBM Consulting e IBM Consulting Advantage, puede ayudar a los clientes a acelerar su avance hacia el futuro mediante el uso de las últimas tecnologías.
Próximos pasos

Descubra investigaciones sobre thought leadership que proporcionan datos, análisis y conocimientos procesables para ayudarle a navegar por el futuro de los negocios.

