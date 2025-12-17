Consultoría de operaciones de seguros

Las operaciones de seguros de IBM ayudan a las aseguradoras a reinventar y transformar sus operaciones básicas con IA agéntica para aumentar la eficiencia, mejorar la gestión de riesgos y elevar la experiencia de los clientes y los corredores. IBM Consulting aporta una amplia experiencia en el sector, capacidades de IA y automatización, y una base fiable de datos y gobierno para optimizar la administración de pólizas, la suscripción y los siniestros, lo que permite tomar decisiones más inteligentes y obtener resultados cuantificables.

No se trata solo de automatizar un proceso existente. Es un proceso de reinvención con IA. Este método simplifica los flujos de trabajo y los hace más receptivos a las necesidades de los usuarios, permite a las personas tomar decisiones mejores y más rápidas, y mejora drásticamente el rendimiento para obtener mejores resultados empresariales de forma sostenible.

Con una trayectoria probada y soluciones diseñadas para integrarse de manera fluida en los sistemas existentes, IBM es el socio de confianza para las aseguradoras que desean liderar un mercado dinámico y regulado.