Consultoría de operaciones de seguros

Reimagine las operaciones de seguros con una transformación impulsada por IA
Las operaciones de seguros de IBM ayudan a las aseguradoras a reinventar y transformar sus operaciones básicas con IA agéntica para aumentar la eficiencia, mejorar la gestión de riesgos y elevar la experiencia de los clientes y los corredores. IBM Consulting aporta una amplia experiencia en el sector, capacidades de IA y automatización, y una base fiable de datos y gobierno para optimizar la administración de pólizas, la suscripción y los siniestros, lo que permite tomar decisiones más inteligentes y obtener resultados cuantificables.
No se trata solo de automatizar un proceso existente. Es un proceso de reinvención con IA. Este método simplifica los flujos de trabajo y los hace más receptivos a las necesidades de los usuarios, permite a las personas tomar decisiones mejores y más rápidas, y mejora drásticamente el rendimiento para obtener mejores resultados empresariales de forma sostenible.
Con una trayectoria probada y soluciones diseñadas para integrarse de manera fluida en los sistemas existentes, IBM es el socio de confianza para las aseguradoras que desean liderar un mercado dinámico y regulado.
Acelere la tramitación de siniestros, la suscripción y la administración de pólizas, lo que reduce los costes y garantiza el cumplimiento. Digitalice los flujos de trabajo y amplíe la cobertura, lo que mejora la calidad del servicio.
Vaya más allá del procesamiento de pólizas y siniestros. Utilice la IA para comprender las necesidades de los clientes y transformar las interacciones con ellos en conexiones personalizadas y significativas.
Aumente el crecimiento de los ingresos mediante la mejora de la experiencia de los clientes y la simplificación y aceleración de los procesos de suscripción, nuevos negocios y renovaciones.
Aproveche el apoyo a la toma de decisiones impulsado por IA para una tramitación rápida y precisa de los siniestros. Capacite a sus empleados para que puedan abordar casos complejos, cumplir los acuerdos de nivel de servicio y mejorar la experiencia de los clientes. El aprendizaje continuo mejora la precisión y la capacidad de respuesta, lo que se traduce en una agilidad operativa sin igual.
Aumente la precisión de la suscripción y minimice el riesgo con watsonx y los asistentes de IA. Analice rápidamente datos complejos de múltiples fuentes para tomar decisiones más rápidas y basadas en datos. Alinee la selección de riesgos, la tarificación y las condiciones con su estrategia empresarial sin esfuerzo.
Transforme la administración de las pólizas con IA agéntica y plataformas integradas. Optimice las operaciones de principio a fin, desde la asistencia a los agentes y el servicio de atención al cliente hasta la facturación, las renovaciones y las actualizaciones de prestaciones. Simplifique la emisión, los préstamos, los rescates, los endosos, la gestión de primas y las rescisiones con precisión y eficiencia operativa.
Impulse el crecimiento con operaciones front-end optimizadas, desde revisiones de la integridad y adecuación de las solicitudes hasta la generación de presupuestos y la configuración de pólizas. Aproveche la automatización inteligente para gestionar las interacciones clave y garantizar una incorporación fluida, lo que impulsará la precisión, el cumplimiento y la satisfacción del cliente desde el principio.
Refuerce la empresa con controles inteligentes en supervisión actuarial, gestión de riesgos y conciliación financiera. Simplifique el modelado de riesgos, las pruebas y la adecuación del capital con análisis avanzados. Automatice los flujos de trabajo de cumplimiento, desde la monitorización de AML y las búsquedas OFAC hasta la gestión de reclamaciones y la presentación de informes, lo que garantiza transparencia, precisión y confianza inquebrantable.
Idee, cree, mida, itere y escale soluciones de manera fluida con nuestro marco integral de design thinking, prácticas ágiles y DevOps. Nuestro enfoque está diseñado para integrarse con los sistemas existentes y maximizar el valor de sus inversiones actuales. Acelere la generación de valor y obtenga tecnologías de vanguardia gracias a la asociación creada entre su equipo y un grupo diverso de expertos de IBM en negocios, diseño y tecnología.
En el informe HFS Horizons Insurance Services 2025, IBM fue nombrada líder del mercado por impulsar una transformación cuantificable en todo el sistema de seguros. Este resultado es posible gracias al uso de datos, IA y nube híbrida para ofrecer un crecimiento superior, eficiencia operativa y valor integral.
IBM Consulting ayuda a sus clientes a personalizar su transición a Microsoft Cloud mediante IA, Red Hat OpenShift y Cloud Accelerator para impulsar el éxito empresarial.
IBM y AWS han formado un sistema de profesionales altamente experimentados dedicados a implementar soluciones de cliente en AWS. IBM le ayuda a migrar los flujos de trabajo existentes a la nube de AWS, desarrollar aplicaciones nativas en la nube y gestionar su entorno en la nube de AWS.
IBM y Celonis han infundido inteligencia y previsibilidad basadas en datos con gemelos de procesos digitales. Estos visualizan y ofrecen una visión de los procesos basada en datos financieros, lo que permite a los clientes empresariales reimaginar los modelos operativos y mejorar las decisiones empresariales.
IBM y UiPath combinan las ventajas de la RPA y la automatización digital empresarial para ofrecer una automatización escalable y segura, desde bots con y sin supervisión hasta la gestión completa del flujo de trabajo, la toma de decisiones y el contenido en una solución integrada.
Con una profunda experiencia en el sector y un enfoque en la automatización inteligente, IBM ayuda a los bancos a modernizar operaciones como KYC, préstamos y financiación comercial. Los clientes se benefician de soluciones creadas conjuntamente y habilitadas para la nube que impulsan los procesos sin intervención, mejoran la alineación normativa y aumentan la satisfacción del cliente.
El enfoque moderno de IBM para los servicios de externalización comienza con un enfoque de cocreación experimental que ayuda a los clientes a reinventar los flujos de trabajo operativos a tiempo completo infundiéndoles automatización e IA basadas en la nube.
IBM Financial Services Consulting ayuda a los bancos a modernizarse para obtener una ventaja competitiva, pasando de la eficiencia administrativa a la excelencia comercial mediante una transformación fundamental impulsada por IA, pagos ágiles y un enfoque en el crecimiento, el cumplimiento y la optimización de costes.
Manténgase al día de las últimas noticias y conocimientos sobre IA, seguridad, automatización, datos e infraestructura directamente en su bandeja de entrada.
Únase a nuestro equipo de personas dedicadas e innovadoras que aportan un cambio positivo al trabajo y al mundo.
Consulte nuestra última colección de informes, guías y documentos de thought leadership que le ayudarán a hacer crecer su negocio.