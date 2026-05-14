Simplifique y reduzca los riesgos de los programas de transformación a gran escala
La migración a gran escala a la nube es una transformación compleja y de alto riesgo que implica sistemas, datos y proveedores fragmentados. El éxito depende de un enfoque impulsado por IA que combine automatización, inteligencia y gobierno para acelerar los resultados y mejorar la toma de decisiones.
IBM®Consulting Delivery Curator (ICDC) es un marco con IA que organiza la migración de nube de principio a fin y la modernización. Unifica el descubrimiento mediante la ejecución en una sola capa de inteligencia y agiliza los procesos con la IA generativa y la automatización para ofrecer resultados más rápidos y controlados.
Basado en tecnologías abiertas y seguras, el ICDC admite entornos híbridos e integra todos los sistemas. Es especialmente eficaz para los sistemas heredados complejos, ya que proporciona vías guiadas por la IA para las estrategias de realojamiento, replataforma, refactorización o retirada con mayor claridad y previsibilidad.
El ICDC ofrece un descubrimiento con IA en todos los activos híbridos, revelando dependencias, riesgos, preparación, optimización y perspectivas de modernización, lo que permite tomar decisiones más rápidas y de mayor calidad y acelera las evaluaciones de la nube a escala empresarial.
El ICDC sirve como plano de mando unificado, integrándose de manera fluida con plataformas independientes de la nube, aplicaciones empresariales y ecosistemas de infraestructura. También ayuda a extender la modernización a través de vías de realojamiento, replataforma, refactorización, modularización y retirada con flexibilidad y escala.
ICDC permite una ejecución con mínima intervención humana mediante la automatización impulsada por IA, flujos de trabajo orquestados por agentes, paneles de control de gobierno en tiempo real y un asistente de migración en lenguaje natural. Esta herramienta ofrece una ejecución de migración con un solo clic, riesgo reducido, plazos más rápidos y visibilidad completa del programa a escala.
ICDC utiliza IA generativa y patrones de interacción probados para generar automáticamente arquitecturas objetivo, diseños de migración, diagramas y paquetes de trabajo. Un asistente de diseño en lenguaje natural estandariza las decisiones, reduce los cuellos de botella arquitectónicos y mejora la calidad del diseño a escala.
ICDC aplica la inteligencia a las aplicaciones de grupo en función de las dependencias, la prioridad empresarial y el riesgo, y crea fases de migración optimizadas. Genera automáticamente hojas de ruta y una estructura de desglose del trabajo (WBS) a medida para los procesos de reubicación, cambio de plataforma y retirada. ICDC se integra a la perfección con herramientas como Jira y Azure ADO para una ejecución industrializada.
Mediante el uso de metodologías ágiles y amplios planos reutilizables, podemos ayudarle a acelerar su diseño, migración y operaciones en la nube de AWS, independientemente del sector en el que opere.
Vikas Ganoorkar es socio principal de IBM con más de 20 años de liderazgo mundial en aplicaciones empresariales, migración a la nube y transformaciones de Oracle/SAP, principalmente en los servicios bancarios y financieros. Está especializado en preventa, gestión de proyectos a gran escala, liderazgo de prácticas y fomento de la innovación mediante la nube, metodologías ágiles y DevOps en equipos deslocalizados y globales.
Como CTO de activos de IBM para servicios de migración y modernización en IBM Consulting, Sailendra se especializa en la gestión de productos relacionados con la IA generativa, la nube y los datos. Dirige proyectos de transformación e integración a gran escala para clientes empresariales de diversos sectores. Con sede en Estocolmo, Sailendra es reconocido por su experiencia en plataformas de aplicaciones distribuidas complejas y por su liderazgo técnico.
Como CTO de la oferta de migración y modernización de aplicaciones de Hybrid Cloud Data, Vinay dirige el diseño y la implementación de soluciones de alta calidad para la migración y modernización de aplicaciones en entornos híbridos multinube. Sus áreas de especialización abarcan desarrollo, análisis, innovación de productos y CRM. Posee patentes relacionadas con la nube y ha escrito múltiples publicaciones. Le apasiona impulsar una transformación continua habilitada por la nube y el valor para el cliente.
Debasis RoyChoudhuri es ingeniero distinguido y socio ejecutivo de IBM, y dirige la unidad de modernización en la nube del servicio de nube híbrida en América. Está especializado en IA generativa, estrategia de TI multinube y compromisos de transformación de la nube. Debasis es reconocido como un líder intelectual dentro de IBM y es miembro de la Academia de Tecnología de IBM.
Una plataforma impulsada por IA generativa que ayuda a acelerar la adopción de la nube con resultados consistentes y predecibles. Admite una amplia gama de aplicaciones y zonas de aterrizaje, lo que permite la modernización tanto en la nube híbrida como en la plataforma nativa.
Nuestra metodología de modernización de aplicaciones, basada en Red Hat, le ayuda a ejecutar una migración y modernización fluidas hacia la nube de forma segura, rentable y ágil.
El uso de una estrategia de creación nativa de la nube acelera la innovación a un coste menor, ayuda a conseguir una comercialización más rápida e impulsa el crecimiento de los ingresos con plataformas multinube abiertas, seguras e híbridas.
IBM Application Management Services puede ayudarle a desbloquear su inversión en la nube transformando la forma en que gestiona las aplicaciones.