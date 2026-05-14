IBM Consulting Delivery Curator (ICDC)

Simplifique y reduzca los riesgos de los programas de transformación a gran escala

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Dos profesionales trabajando con un ordenador en una fábrica

Marco de IA probado sobre el terreno para la migración y la modernización de la nube

La migración a gran escala a la nube es una transformación compleja y de alto riesgo que implica sistemas, datos y proveedores fragmentados. El éxito depende de un enfoque impulsado por IA que combine automatización, inteligencia y gobierno para acelerar los resultados y mejorar la toma de decisiones.

IBM®Consulting Delivery Curator (ICDC) es un marco con IA que organiza la migración de nube de principio a fin y la modernización. Unifica el descubrimiento mediante la ejecución en una sola capa de inteligencia y agiliza los procesos con la IA generativa y la automatización para ofrecer resultados más rápidos y controlados.

Basado en tecnologías abiertas y seguras, el ICDC admite entornos híbridos e integra todos los sistemas. Es especialmente eficaz para los sistemas heredados complejos, ya que proporciona vías guiadas por la IA para las estrategias de realojamiento, replataforma, refactorización o retirada con mayor claridad y previsibilidad. 
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Capacidades
Descubrimiento, evaluación y perspectivas impulsados por la IA

El ICDC ofrece un descubrimiento con IA en todos los activos híbridos, revelando dependencias, riesgos, preparación, optimización y perspectivas de modernización, lo que permite tomar decisiones más rápidas y de mayor calidad y acelera las evaluaciones de la nube a escala empresarial.
Integración del ecosistema y ampliación de la modernización

El ICDC sirve como plano de mando unificado, integrándose de manera fluida con plataformas independientes de la nube, aplicaciones empresariales y ecosistemas de infraestructura. También ayuda a extender la modernización a través de vías de realojamiento, replataforma, refactorización, modularización y retirada con flexibilidad y escala.
Ejecución poco intervencionista, automatización y gobierno

ICDC permite una ejecución con mínima intervención humana mediante la automatización impulsada por IA, flujos de trabajo orquestados por agentes, paneles de control de gobierno en tiempo real y un asistente de migración en lenguaje natural. Esta herramienta ofrece una ejecución de migración con un solo clic, riesgo reducido, plazos más rápidos y visibilidad completa del programa a escala.
Automatización del diseño inteligente y generación de arquitectura

ICDC utiliza IA generativa y patrones de interacción probados para generar automáticamente arquitecturas objetivo, diseños de migración, diagramas y paquetes de trabajo. Un asistente de diseño en lenguaje natural estandariza las decisiones, reduce los cuellos de botella arquitectónicos y mejora la calidad del diseño a escala.
Planificación automatizada de oleadas e identificación de hojas de ruta.

ICDC aplica la inteligencia a las aplicaciones de grupo en función de las dependencias, la prioridad empresarial y el riesgo, y crea fases de migración optimizadas. Genera automáticamente hojas de ruta y una estructura de desglose del trabajo (WBS) a medida para los procesos de reubicación, cambio de plataforma y retirada. ICDC se integra a la perfección con herramientas como Jira y Azure ADO para una ejecución industrializada.

Alianzas estratégicas

AWS

Mediante el uso de metodologías ágiles y amplios planos reutilizables, podemos ayudarle a acelerar su diseño, migración y operaciones en la nube de AWS, independientemente del sector en el que opere.

Chatbot de migración impulsado por IA generativa Descubrimiento como servicio impulsado por IA generativa (GDaaS) Asistente de diseño con IA generativa
Compañeros sentados en un escritorio mirando un ordenador portátil en una oficina

Conozca a nuestros expertos

Socio sénior y responsable global de los servicios de migración y modernización Vikas Ganoorkar

Vikas Ganoorkar es socio principal de IBM con más de 20 años de liderazgo mundial en aplicaciones empresariales, migración a la nube y transformaciones de Oracle/SAP, principalmente en los servicios bancarios y financieros. Está especializado en preventa, gestión de proyectos a gran escala, liderazgo de prácticas y fomento de la innovación mediante la nube, metodologías ágiles y DevOps en equipos deslocalizados y globales.

Conecte con Vikas
CTO de activos globales y servicios de migración y modernización Sailendra Panigrahi

Como CTO de activos de IBM para servicios de migración y modernización en IBM Consulting, Sailendra se especializa en la gestión de productos relacionados con la IA generativa, la nube y los datos. Dirige proyectos de transformación e integración a gran escala para clientes empresariales de diversos sectores. Con sede en Estocolmo, Sailendra es reconocido por su experiencia en plataformas de aplicaciones distribuidas complejas y por su liderazgo técnico.

Conecte con Sailendra
Director de tecnología (CTO) para la oferta de migración y modernización de aplicaciones, y datos de nube híbrida Vinay Parisa

Como CTO de la oferta de migración y modernización de aplicaciones de Hybrid Cloud Data, Vinay dirige el diseño y la implementación de soluciones de alta calidad para la migración y modernización de aplicaciones en entornos híbridos multinube. Sus áreas de especialización abarcan desarrollo, análisis, innovación de productos y CRM. Posee patentes relacionadas con la nube y ha escrito múltiples publicaciones. Le apasiona impulsar una transformación continua habilitada por la nube y el valor para el cliente.

Conecte con Vinay
Ingeniero destacado, servicios de nube híbrida y datos Debasis Roy Choudhuri

Debasis RoyChoudhuri es ingeniero distinguido y socio ejecutivo de IBM, y dirige la unidad de modernización en la nube del servicio de nube híbrida en América. Está especializado en IA generativa, estrategia de TI multinube y compromisos de transformación de la nube. Debasis es reconocido como un líder intelectual dentro de IBM y es miembro de la Academia de Tecnología de IBM.

Conecte con Debasis

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Investigación sobre liderazgo intelectual diseñada específicamente para líderes empresariales. Presentado por el IBM Institute for Business Value.

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