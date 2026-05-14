La migración a gran escala a la nube es una transformación compleja y de alto riesgo que implica sistemas, datos y proveedores fragmentados. El éxito depende de un enfoque impulsado por IA que combine automatización, inteligencia y gobierno para acelerar los resultados y mejorar la toma de decisiones.

IBM®Consulting Delivery Curator (ICDC) es un marco con IA que organiza la migración de nube de principio a fin y la modernización. Unifica el descubrimiento mediante la ejecución en una sola capa de inteligencia y agiliza los procesos con la IA generativa y la automatización para ofrecer resultados más rápidos y controlados.

Basado en tecnologías abiertas y seguras, el ICDC admite entornos híbridos e integra todos los sistemas. Es especialmente eficaz para los sistemas heredados complejos, ya que proporciona vías guiadas por la IA para las estrategias de realojamiento, replataforma, refactorización o retirada con mayor claridad y previsibilidad.