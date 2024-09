ZE PowerGroup Inc. (ZE)

Cuando se toman decisiones críticas, cada segundo cuenta, sobre todo si se trata de un agente importante en los mercados mundiales de la energía, las materias primas y las finanzas. Sin embargo, con el aumento de los volúmenes de datos de series temporales, la movilización de la información correcta para impulsar las decisiones empresariales se ha vuelto cada vez más compleja.



Para ZE, una empresa de gestión de datos que se especializa en ofrecer datos actualizados y plataformas de análisis de vanguardia, los albores del big data presentaron una oportunidad para expandirse, así como también dificultades crecientes que superar.



Aiman El-Ramly, Director de Estrategia, explica: "En ZE ayudamos a nuestros clientes a gestionar su exposición al mercado. Para ello, les proporcionamos una amplia gama de datos que extraemos, transformamos y cargamos con herramientas de integración automatizadas y de visualización claras y rigurosas.



"Con esta información actualizada, nuestros clientes pueden tomar mejores decisiones y refinar sus estrategias de mercado casi en tiempo real. Seguir brindando información precisa a esta velocidad en la era del big data trae consigo nuevos desafíos.



“La cantidad de datos disponibles para que las empresas analicen e informen sus estrategias ha aumentado significativamente y, a medida que el panorama de los datos ha cambiado, también lo han hecho las demandas de nuestros clientes de obtener e interpretar información.



Para optimizar su agilidad, nuestros clientes necesitan herramientas que les ayuden a visualizar y comprender fácilmente las tendencias del mercado. Al mismo tiempo, quieren reducir sus costos adoptando un enfoque de no intervención en la infraestructura de TI.



Para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes, decidimos diversificar nuestra oferta y pasar a un modelo de plataforma como servicio [PaaS], brindando a nuestros clientes flujos de datos enriquecidos, así como infraestructura y software alojados en la nube para lograr de manera más efectiva entregar datos y análisis”.



Para que ZE pudiera realizar una transición exitosa a un modelo de PaaS, tuvo que enfrentarse a varios desafíos técnicos que, si no se controlan, podrían haber tenido un impacto negativo en la versatilidad de sus servicios.



Nader El-Ramly, Director de Producto, explica: "Durante la primera iteración de nuestra nube quedó claro que no estábamos suficientemente equipados para responder a las exigencias de un panorama de datos en evolución y a las demandas cambiantes de los clientes. Las limitaciones del rendimiento de nuestra infraestructura de almacenamiento salieron a la luz durante este período. Como resultado, nuestro servicio a veces funcionaba más lento de lo que nuestros clientes necesitaban, lo que limitaba su destreza".



"En nuestro sector, los bajos niveles de rendimiento pueden tener un impacto significativo en nuestros servicios. Por ejemplo, una vez que hemos agrupado y recopilado una gran variedad de datos urgentes, como índices de precios, nuestro software construye curvas de precios futuras, que nuestros clientes utilizan como herramientas para informar sus decisiones e inversiones estratégicas.



Es importante que estas curvas se generen y actualicen en tiempo real para que nuestros clientes se mantengan a la vanguardia, por así decirlo, y obtengan la ventaja de ser los primeros en actuar. Cualquier retraso en la generación de esta información puede tener un gran impacto en nuestros clientes. En términos técnicos, nuestros numerosos racks de almacenamiento en disco no podían gestionar sin problemas la carga generada por las solicitudes de nuestros clientes".



"Intentamos resolver esto agregando más almacenamiento en disco giratorio a nuestra arquitectura, pero este enfoque no pudo seguir el ritmo de los crecientes volúmenes de datos y simplemente aumentó el costo y la complejidad. Los problemas de rendimiento provocaron un cuello de botella, lo que hizo que nuestros sistemas de procesamiento de datos se quedaran sin datos y, en ocasiones, tardaran un período significativo en devolver los análisis".



"De esta manera, nuestra arquitectura de almacenamiento estaba limitando nuestra capacidad para aprovechar al máximo nuestra potencia de procesamiento. También se estropearía periódicamente, lo que aumentaría los costes de mantenimiento y disminuiría la disponibilidad de nuestros servicios. Para hacer que la nube sea un verdadero éxito y poner nuestros servicios al día con el crecimiento exponencial de los datos, necesitábamos repensar nuestra arquitectura de almacenamiento".