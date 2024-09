La búsqueda de los medios para actualizar y aumentar el eamli se produjo gracias a una reunión casual durante el té con el primer ministro. Perfectamente normal.

"Nos invitaron a la calle Downing número 10", recuerda Webber, "a una fiesta de té en el jardín organizada por Theresa May y el Departamento de Comercio Internacional. Habían reunido a grandes empresas tecnológicas y pymes tecnológicas de alto crecimiento, incluido otro de nuestros cofundadores, Andy McCartney, con la esperanza de suscitar algunos debates. Y fue allí donde conocimos a IBM y al instante nos llevamos bien”.

Reconociendo las capacidades que la tecnología IBM podría ofrecer, Whitespace eligió rápidamente convertirse en socio comercial de IBM y mejorar eamli con IBM® Cloud Paks y Red Hat® OpenShift®.

La solución actualizada ofrece una herramienta de inteligencia de decisiones basada en datos, respaldada por el aprendizaje automático avanzado creado a partir de un algoritmo genético. "Al extraer datos de todas las inversiones y recursos asociados, eamli crea una vista de 360 grados de todos los proyectos y programas que están actualmente en funcionamiento", añade Webber. "Todos los datos están en un solo lugar, por lo que los responsables de la toma de decisiones pueden planificar en consecuencia".

"También permite a los usuarios crear un espacio aislado donde existen todos sus proyectos y programas", continúa. "De este modo, pueden empezar a hacer simulaciones en tiempo real con sus datos actuales para ver qué pasaría si hicieran cambios en el presupuesto o los plazos. Con eamli, tienen efectivamente más de tres millones de científicos de datos y analistas de negocio ejecutando todas las simulaciones al mismo tiempo en menos de un segundo".

Red Hat OpenShift sirve como entorno de desarrollo principal para eamli, mientras que IBM® Cloud Paks, en particular IBM® Cloud Pak for Business Automation e IBM Cloud Pak for Data, ayudan con la gobernanza e integración de datos, conectando rápidamente conjuntos de datos relevantes y sistemas de cliente. Y para respaldar la instancia del gobierno del Reino Unido, la empresa implementó la oferta dentro de una instancia en contenedores de IBM® Cloud; sin embargo, eamli es independiente de la nube y puede admitir cualquier plataforma que elija el usuario.

Para simplificar el uso de la tecnología de IBM dentro de su oferta, Whitespace firmó un acuerdo de solución integrada de IBM (ESA). "Nos da ventajas claras desde una perspectiva de ingeniería y hoja de ruta", señala Webber. "Al integrar IBM® Automation directamente en eamli, podemos conectar más rápidamente los datos necesarios e implementar para nuestros clientes. Y como somos una empresa de rápido crecimiento, nos gusta tener una idea clara de los costes y las oportunidades. Dentro de la ESA, tenemos una Precios de regalías de precio fijo para la tecnología de IBM, lo cual es poderoso para nosotros mientras buscamos crecer a escala”.