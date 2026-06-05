La IA agéntica optimiza los flujos de trabajo en el sector sanitario.

ViClinic utiliza IBM watsonx Orchestrate para conectar la atención, los datos y las operaciones a lo largo del recorrido del paciente
Los sistemas sanitarios se basan en procesos desconectados entre la admisión, la documentación, la autorización, la coordinación asistencial y la facturación. Para los proveedores, esto supone una carga administrativa considerable; para los pacientes, retrasa el acceso a la atención sanitaria. ViClinic, una empresa de tecnología sanitaria, se propuso abordar un desafío crítico del sector: agilizar los flujos de trabajo de atención integral sin comprometer la toma de decisiones clínicas o el cumplimiento. En un sector altamente regulado como el sanitario, incluso pequeñas ineficiencias, como datos de admisión incompletos o errores de codificación, pueden provocar retrasos, denegaciones de reclamaciones y malas experiencias de los pacientes. A medida que se acelera la adopción de la IA, el reto no consiste solo en implementar la inteligencia, sino también en ponerla en práctica de forma segura y a escala en los flujos de trabajo clínicos reales.
ViClinic colaboró con IBM para integrar la IA agéntica gobernada directamente en los flujos de trabajo sanitarios. Con IBM watsonx Orchestrate, ViClinic desarrolló múltiples agentes de IA que respaldan las etapas clave del recorrido del paciente, desde la admisión previa a la visita hasta la documentación clínica, la coordinación de la atención, la autorización previa, la codificación, la facturación y el seguimiento.
Estos agentes se ejecutan sobre modelos fundacionales gestionados por IBM watsonx.ai y están gobernados por IBM watsonx.governance para apoyar el cumplimiento, la auditabilidad y la supervisión humana. Esto ayuda a garantizar que la IA funcione dentro de los flujos de trabajo clínicos y, al mismo tiempo, a que los médicos tengan el control de la toma de decisiones.
Para permitir flujos de trabajo en tiempo real y contextuales, el sistema operativo Agentic Healthcare de ViClinic, o AHOS, integra datos clínicos y operativos a través de una arquitectura híbrida que combina las capacidades de IBM watsonx.data y los servicios de datos patentados de ViClinic, junto con la infraestructura en IBM Cloud y Microsoft Azure. Esta capa unificada conecta los procesos de pacientes, proveedores y pagadores, transformando los flujos de trabajo manuales y fragmentados en operaciones coordinadas y asistidas por IA.
Al integrar agentes de IA gobernados directamente en los flujos de trabajo clínicos, ViClinic permite a los profesionales sanitarios agilizar el proceso desde la admisión hasta la prestación de la atención, al tiempo que reduce la carga administrativa. Los agentes de pre-visita mejoran la exhaustividad de los datos de admisión y la preparación para la autorización, lo que contribuye a acelerar la prestación de la atención al paciente. Durante las visitas, la documentación asistida por IA ayuda a reducir el tiempo dedicado a la toma manual de notas, lo que permite a los médicos centrarse más en los pacientes.
En los procesos del ciclo de ingresos, la codificación médica asistida por IA y la documentación estructurada contribuyen a reducir los datos que faltan en la presentación de reclamaciones, lo que da como resultado un reembolso más preciso y un menor número de denegaciones. Los primeros indicadores apuntan a una mayor captación de ingresos y a una reducción de las ineficiencias administrativas. Lo que es más importante, el sistema AHOS de ViClinic conecta los flujos de trabajo de pacientes, proveedores y pagadores a través de un contexto clínico compartido. Esta integración permite una atención más coordinada y sensible al contexto, ya que se agilizan de manera eficiente la admisión, la documentación, la autorización, la facturación y el seguimiento, lo que, en última instancia, mejora la experiencia del paciente y favorece mejores resultados clínicos. Con IBM como partner tecnológico, ViClinic continúa evolucionando su plataforma para escalar estas capacidades en todos los sistemas sanitarios.
ViClinic es una empresa de tecnología sanitaria que desarrolla soluciones de IA agéntica para optimizar los flujos de trabajo clínicos. La plataforma conecta a pacientes, proveedores y pagadores a través de una capa de ejecución integrada diseñada para entornos sanitarios regulados.
© Copyright IBM Corporation, mayo de 2026.
IBM, el logo de IBM, IBM Cloud, watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance y watsonx Orchestrate son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos se presentan únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados previstos de forma general.