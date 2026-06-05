La IA agéntica optimiza los flujos de trabajo en el sector sanitario.

ViClinic colaboró con IBM para integrar la IA agéntica gobernada directamente en los flujos de trabajo sanitarios. Con IBM watsonx Orchestrate, ViClinic desarrolló múltiples agentes de IA que respaldan las etapas clave del recorrido del paciente, desde la admisión previa a la visita hasta la documentación clínica, la coordinación de la atención, la autorización previa, la codificación, la facturación y el seguimiento.

Estos agentes se ejecutan sobre modelos fundacionales gestionados por IBM watsonx.ai y están gobernados por IBM watsonx.governance para apoyar el cumplimiento, la auditabilidad y la supervisión humana. Esto ayuda a garantizar que la IA funcione dentro de los flujos de trabajo clínicos y, al mismo tiempo, a que los médicos tengan el control de la toma de decisiones.

Para permitir flujos de trabajo en tiempo real y contextuales, el sistema operativo Agentic Healthcare de ViClinic, o AHOS, integra datos clínicos y operativos a través de una arquitectura híbrida que combina las capacidades de IBM watsonx.data y los servicios de datos patentados de ViClinic, junto con la infraestructura en IBM Cloud y Microsoft Azure. Esta capa unificada conecta los procesos de pacientes, proveedores y pagadores, transformando los flujos de trabajo manuales y fragmentados en operaciones coordinadas y asistidas por IA.