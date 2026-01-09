La Universidad de Tasmania colabora con IBM para agilizar los flujos de trabajo académicos y mejorar la experiencia del estudiante
La Universidad de Tasmania (UTAS) es reconocida por su excelencia en la enseñanza, la investigación y la innovación. Con campus en varias ciudades, UTAS fomenta una comunidad colaborativa de estudiantes, investigadores y socios de la industria. Pero sus complejos procesos académicos ralentizaron el apoyo personalizado y la innovación. Navegar por los materiales del curso, recopilar documentación de investigación, obtener aprobaciones éticas y gestionar presentaciones administrativas resultaba lento e ineficaz tanto para los estudiantes como para los investigadores, lo que provocaba retrasos y obstaculizaba la innovación.
Para hacer frente a estos retos, UTAS necesitaba una solución escalable e inteligente que pudiera simplificar los flujos de trabajo, acelerar la toma de decisiones y liberar tiempo para la creatividad, el descubrimiento y la colaboración, manteniendo al mismo tiempo los estándares éticos y garantizando la implementación segura de las tecnologías de IA.
UTAS se asoció con IBM para reimaginar cómo la IA podría apoyar el aprendizaje y las operaciones. El viaje comenzó con el proyecto AI CourseMate en la Escuela de TIC, donde estudiantes e investigadores desarrollaron conjuntamente un asistente de IA utilizando el estudio de IA de IBM® watsonx.ai . En concreto, la solución IBM watsonx Orchestrate actuó como plataforma central para todos los agentes, permitiendo a los estudiantes e investigadores utilizar herramientas low-code/no-code para simplificar el acceso a los materiales del curso. Utilizaron el kit de herramientas IBM watsonx.governance para monitorizar, rastrear y gestionar todos los modelos de IA.
Alojada en la plataforma de IBM Cloud, la iniciativa ayudó a introducir la IA agéntica en los sistemas universitarios, lo que permitió a UTAS pasar de los procesos manuales a soluciones inteligentes y escalables. Esta implementación no solo demostró la aplicabilidad de la IA fuera del ámbito educativo, sino que también puso de relieve la importancia de un desarrollo y una implementación responsables de la IA.
La colaboración entre UTAS e IBM arrojó resultados significativos tanto en aprendizaje como en operaciones. El prototipo AI CourseMate permitió a los estudiantes cocrear agentes inteligentes que simplificaron el acceso a los recursos académicos y redujeron las tareas manuales. La solución ayudó a lograr una precisión de respuesta del 90,9 % y una tasa de éxito de las aplicaciones del 88 % mediante el procesamiento automatizado de agentes.
Alojado en IBM Cloud, el producto mínimo viable (MVP) validó el potencial de las soluciones de IA agéntica para agilizar los flujos de trabajo administrativos y proporcionar soporte inteligente tanto a los estudiantes como al personal. Esta iniciativa ha mejorado la eficiencia operativa, fomentado la colaboración entre facultades y proporcionado a los estudiantes experiencia práctica en IA, lo que demuestra cómo el diseño conjunto entre el mundo académico y la industria puede crear soluciones de IA escalables y éticas.
La Universidad de Tasmania (UTAS), la única universidad del estado, es reconocida mundialmente por su excelencia en la enseñanza, la investigación y la sostenibilidad; ocupa el primer puesto a nivel mundial en acción climática. Con campus en Hobart, Launceston, Burnie y Sydney, UTAS impulsa la innovación y el aprendizaje práctico para resolver desafíos globales y crear un impacto en el mundo real.
Descubra cómo IBM watsonx.ai puede impulsar la innovación y la eficiencia en su organización
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, el logo de IBM, IBM Cloud, watsonx.ai y watsonx.governance son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.