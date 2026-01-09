La Universidad de Tasmania (UTAS) es reconocida por su excelencia en la enseñanza, la investigación y la innovación. Con campus en varias ciudades, UTAS fomenta una comunidad colaborativa de estudiantes, investigadores y socios de la industria. Pero sus complejos procesos académicos ralentizaron el apoyo personalizado y la innovación. Navegar por los materiales del curso, recopilar documentación de investigación, obtener aprobaciones éticas y gestionar presentaciones administrativas resultaba lento e ineficaz tanto para los estudiantes como para los investigadores, lo que provocaba retrasos y obstaculizaba la innovación.

Para hacer frente a estos retos, UTAS necesitaba una solución escalable e inteligente que pudiera simplificar los flujos de trabajo, acelerar la toma de decisiones y liberar tiempo para la creatividad, el descubrimiento y la colaboración, manteniendo al mismo tiempo los estándares éticos y garantizando la implementación segura de las tecnologías de IA.