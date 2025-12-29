NAMI ha transformado las operaciones de Unipol con un impacto inmediato y a largo plazo. Los tiempos de respuesta a los eventos se redujeron de 20 minutos a solo 90 segundos, lo que aceleró la resolución y redujo las interrupciones. En dos meses, NAMI analizó más de 800 eventos del sistema, resolviendo muchos de forma autónoma y escalando solo 538. Anteriormente, la sala de control de Unipol monitorizaba solo el 26 % de los eventos casi en tiempo real. Desde junio de 2025, NAMI se ha hecho cargo del 100 %, liberando a los equipos técnicos para que se centren en iniciativas estratégicas de mayor valor.

La eficiencia operativa ha mejorado significativamente, con una reducción del tiempo dedicado a los procesos de contabilidad y reclamaciones de 21 a 18 horas, mientras que el tiempo de gestión de incidencias se ha reducido en un 90 %, lo que permite a los equipos técnicos analizar los datos con mayor rapidez. Al integrar más de una docena de sistemas de monitorización en un data lake unificado, NAMI fomentó la monitorización en tiempo real, el análisis predictivo y la elaboración de informes automatizados, mejorando la toma de decisiones.

De cara al futuro, Unipol planea expandir NAMI con automatización completa de eventos, transformación de procesos impulsada por IA y soporte de nube híbrida, evolucionando hacia una infraestructura mejorada con la tecnología IBM z17 para permitir la optimización continua y la evolución inteligente del negocio.