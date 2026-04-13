Acelerar el acceso universal a la energía sostenible con análisis de desarrollo con IA

El PNUD e IBM aprovechan la IA y la inteligencia geoespacial para apoyar transiciones energéticas equitativas e inclusivas
El acceso a una energía asequible, fiable y sostenible sigue siendo uno de los retos de desarrollo más persistentes de nuestra época. En la actualidad, más de mil millones de personas siguen viviendo en la pobreza energética, sin acceso a servicios energéticos fiables, asequibles o adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Michigan. La falta de acceso a servicios energéticos modernos limita prácticamente todos los aspectos del desarrollo, entre ellos la prestación de asistencia sanitaria, los resultados educativos, la conectividad digital, la productividad industrial y la resiliencia climática. Para los gobiernos y socios de desarrollo, el reto no es solo la magnitud de la brecha de acceso, sino la complejidad de decidir dónde y cómo invertir capital público y privado limitado para lograr el máximo impacto en el desarrollo.
Las estadísticas tradicionales sobre el acceso a la electricidad suelen estar muy agregadas a nivel nacional y no se relacionan lo suficiente con cuestiones más amplias relacionadas con el desarrollo, la equidad y el clima. A medida que los países aceleran las transiciones hacia la energía limpia, los responsables políticos necesitan herramientas que integren el riesgo climático y socioeconómico y que informen decisiones de inversión más equitativas y alineadas con el desarrollo. También existe una creciente necesidad de modelos que puedan informar la toma de decisiones mediante la proyección de resultados de desarrollo a partir de posibles escenarios de inversión y política energética sostenible.
Para ayudar a abordar este desafío, el PNUD buscó reforzar sus capacidades analíticas y de apoyo a la toma de decisiones combinando datos geoespaciales, IA y experiencia en desarrollo, y colaboró con IBM para codesarrollar modelos analíticos que apoyen la planificación energética basada en la evidencia a escala.
representadas en el Índice de Equidad en Energías Limpias
incluidos en el Modelo de Previsión de Acceso a la Electricidad
El PNUD unió fuerzas con IBM para desarrollar herramientas analíticas avanzadas que ayuden a los países a acelerar el progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7), garantizar una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, uno de los 17 objetivos globales de la ONU.
La colaboración reunió la experiencia en desarrollo a nivel de país del PNUD y el liderazgo en políticas con las capacidades de IBM en IA, cloud computing y análisis geoespacial. Estos modelos se desarrollaron a través del programa IBM® Impact Accelerator para reforzar la disponibilidad y la usabilidad de los datos de alta resolución para la formulación de políticas y la planificación de inversiones basadas en pruebas.
El Índice de Equidad en Energía Limpia (CEEI), codesarrollado con la Universidad de Stony Brook, es un modelo analítico geoespacial diseñado para ayudar a gobiernos y socios en desarrollo a identificar dónde las inversiones en energía limpia pueden generar mayor impacto en equidad y desarrollo. El modelo integra varias dimensiones (como el potencial de energía limpia, las necesidades socioeconómicas, la preparación de la infraestructura y los riesgos relacionados con el clima) en un índice espacialmente explícito. Los indicadores de riesgo climático y los datos medioambientales integrados mejoran la capacidad del modelo para reflejar las vulnerabilidades futuras. Un panel de control integrado permite a los usuarios personalizar cada factor y evaluar su impacto, potenciando la toma de decisiones informadas en todo el continente africano.
El Modelo de Previsión de Acceso a la Electricidad se creó con IBM watsonx.ai, un estudio de desarrollo de IA de nivel empresarial, IBM Cloud y modelos de machine learning de código abierto. Elabora proyecciones sobre el acceso a la electricidad hasta el año 2030 con una resolución de 1 km, utilizando datos geoespaciales, demográficos, de infraestructuras y de uso del suelo proporcionados por IBM Environmental Intelligence para ayudar a identificar a las poblaciones que corren el riesgo de quedarse atrás si se mantienen las tendencias actuales de desarrollo. A diferencia de los mapas de acceso históricos, el modelo de previsión permite a los responsables políticos anticipar futuras brechas de acceso y explorar escenarios alternativos. Contiene datos de todo el Sur Global, incluyendo África, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio.
En conjunto, estas herramientas públicas están diseñadas para ir más allá de las estadísticas descriptivas y ofrecer un apoyo a la toma de decisiones con visión de futuro y granularidad espacial, lo que permite a los gobiernos y a los socios para el desarrollo orientar las inversiones energéticas hacia la equidad, la resiliencia climática y las prioridades nacionales de desarrollo.
A través de la colaboración PNUD-IBM, el PNUD ha reforzado su capacidad para apoyar a los gobiernos en la ampliación del acceso a la electricidad y el avance de la equidad en energía limpia. El Índice de Equidad en Energías Limpias ofrece perspectivas específicas sobre 53 países de África, lo que ayuda a identificar las áreas prioritarias en las que la implementación de la energía limpia puede contribuir a lograr resultados de desarrollo inclusivo. El Modelo de Previsión de Acceso a la Electricidad es global y abarca 102 países de África, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio.
Los equipos del PNUD y los usuarios externos pueden interactuar con los modelos a través de paneles de control que permiten filtrar, comparar y explorar escenarios. Estas herramientas ayudan a los responsables políticos a identificar poblaciones desatendidas, comprender los compromisos y diseñar estrategias de política e inversión más equitativas. El desarrollo de capacidades ha sido un componente central de la iniciativa. A través de la formación y el uso aplicado de las herramientas, los equipos y socios del PNUD han reforzado su capacidad para integrar consideraciones de equidad, riesgo climático y acceso futuro en la planificación energética y el diseño de proyectos. Esta capacidad reforzada apoya un diálogo político más informado y permite al PNUD apoyar de manera más eficaz a los gobiernos y socios financieros en la identificación y priorización de inversiones energéticas que maximicen el impacto del desarrollo a largo plazo y avancen en una transición energética justa e inclusiva.
A medida que el PNUD sigue prestando apoyo a los países para acelerar la transición hacia una energía limpia e inclusiva, los análisis basados en la inteligencia artificial y las herramientas geoespaciales se están convirtiendo en elementos esenciales para medir los avances, anticipar los riesgos y ayudar a los países a impulsar una transición energética equitativa y sostenible.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja en aproximadamente 170 países y territorios para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar la resiliencia ante las crisis y el cambio climático. Como agencia de desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD apoya a los países en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fortaleciendo las instituciones, apoyando un acceso ampliado a la energía y las finanzas sostenibles y promoviendo un desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.