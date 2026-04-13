Acelerar el acceso universal a la energía sostenible con análisis de desarrollo con IA

El PNUD unió fuerzas con IBM para desarrollar herramientas analíticas avanzadas que ayuden a los países a acelerar el progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7), garantizar una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, uno de los 17 objetivos globales de la ONU.

La colaboración reunió la experiencia en desarrollo a nivel de país del PNUD y el liderazgo en políticas con las capacidades de IBM en IA, cloud computing y análisis geoespacial. Estos modelos se desarrollaron a través del programa IBM® Impact Accelerator para reforzar la disponibilidad y la usabilidad de los datos de alta resolución para la formulación de políticas y la planificación de inversiones basadas en pruebas.

El Índice de Equidad en Energía Limpia (CEEI), codesarrollado con la Universidad de Stony Brook, es un modelo analítico geoespacial diseñado para ayudar a gobiernos y socios en desarrollo a identificar dónde las inversiones en energía limpia pueden generar mayor impacto en equidad y desarrollo. El modelo integra varias dimensiones (como el potencial de energía limpia, las necesidades socioeconómicas, la preparación de la infraestructura y los riesgos relacionados con el clima) en un índice espacialmente explícito. Los indicadores de riesgo climático y los datos medioambientales integrados mejoran la capacidad del modelo para reflejar las vulnerabilidades futuras. Un panel de control integrado permite a los usuarios personalizar cada factor y evaluar su impacto, potenciando la toma de decisiones informadas en todo el continente africano.

El Modelo de Previsión de Acceso a la Electricidad se creó con IBM watsonx.ai, un estudio de desarrollo de IA de nivel empresarial, IBM Cloud y modelos de machine learning de código abierto. Elabora proyecciones sobre el acceso a la electricidad hasta el año 2030 con una resolución de 1 km, utilizando datos geoespaciales, demográficos, de infraestructuras y de uso del suelo proporcionados por IBM Environmental Intelligence para ayudar a identificar a las poblaciones que corren el riesgo de quedarse atrás si se mantienen las tendencias actuales de desarrollo. A diferencia de los mapas de acceso históricos, el modelo de previsión permite a los responsables políticos anticipar futuras brechas de acceso y explorar escenarios alternativos. Contiene datos de todo el Sur Global, incluyendo África, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio.

En conjunto, estas herramientas públicas están diseñadas para ir más allá de las estadísticas descriptivas y ofrecer un apoyo a la toma de decisiones con visión de futuro y granularidad espacial, lo que permite a los gobiernos y a los socios para el desarrollo orientar las inversiones energéticas hacia la equidad, la resiliencia climática y las prioridades nacionales de desarrollo.