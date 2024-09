Para mejorar sus capacidades de marketing digital, The Works seleccionó IBM® watsonx Campaign Automation, poniendo por primera vez campañas de correo electrónico personalizadas de múltiples oleadas al alcance de los vendedores.

"Un aspecto de la oferta de IBM que más nos impresionó fue el soporte", continúa Joseph. "Sabíamos por nuestra experiencia con IBM WebSphere Commerce que IBM tenía los recursos capacitados que necesitábamos para aprovechar al máximo nuestra inversión".

Elizabeth McNab, directora de email y marketing social de The Works añade: "Desde una perspectiva tecnológica de marketing, IBM® watsonx Campaign Automation superó a las otras soluciones que consideramos. Vimos un gran valor en la capacidad de segmentar a nuestros clientes en función de los datos de comportamiento de navegación de nuestro sitio web, y de optimizar nuestros mensajes para plataformas móviles. IBM® watsonx Campaign Automation también facilita la integración de datos de plataformas de terceros, lo que nos permite aprovechar los datos de nuestro sistema de fidelización de clientes".

En la actualidad, The Works utiliza IBM® watsonx Campaign Automation para segmentar a sus clientes en función de su comportamiento de navegación y sus historiales de compra, y llegar a ellos con contenidos, ofertas y promociones relevantes.

"Como empresa multicanal, necesitamos encontrar formas innovadoras de hablar con todos nuestros clientes, no solo con nuestros compradores en línea", dice Joseph. "Hoy en día, cualquier cliente de una tienda que se registre para obtener una tarjeta de fidelización tiene la oportunidad de optar por recibir comunicaciones de nuestra base de datos IBM® watsonx Campaign Automation. Al adoptar un enfoque más proactivo en la recopilación de datos, estamos obteniendo información más profunda sobre los perfiles individuales de los clientes, lo que nos ayuda a elaborar mensajes más convincentes".

The Works ahora puede utilizar análisis basados en inteligencia artificial en IBM® watsonx Campaign Automation para visualizar cómo reaccionan los clientes a sus correos electrónicos e identificar oportunidades para mejorar las campañas futuras.

"En el pasado, no teníamos una forma sencilla de determinar qué funcionaba bien en nuestras campañas y qué no, pero ahora todo eso ha cambiado", comenta McNab. Gracias a los mapas térmicos de clics de IBM® watsonx Campaign Automation, podemos ver claramente qué partes de nuestros mensajes de correo electrónico atraen más la atención, y ya hemos empezado a hacer cambios en consecuencia. Por ejemplo, recientemente vimos que las promociones de juguetes con animaciones GIF tuvieron una interacción significativamente mayor que las que tenían imágenes estáticas. Al transmitir esta información a nuestros diseñadores, hemos visto un aumento significativo en las tasas de clics de estas campañas".

The Works también ha tenido éxito utilizando la función Watson Marketing Assistant de IBM® watsonx Campaign Automation. Al adoptar la solución, The Works ha entrenado al asistente en su terminología interna y la utiliza semanalmente para preparar las métricas de interacción con el cliente para la junta directiva de la empresa.