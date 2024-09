Para esto, SSP recurrió a IBM.

"Trabajamos bajo el sistema IBM Food Trust", dice Camposano, "para ofrecer toda la información a los consumidores y que puedan entender mejor cómo se han producido las gambas".

La plataforma IBM Food Trust se creó específicamente para el ecosistema alimentario. "Es una solución blockchain diferente de cualquier otro producto blockchain", afirma Vanessa Barbery, ejecutiva de desarrollo de negocio de IBM Food Trust. "Ha sido creada y hecha a medida para el sector".

Los clientes no necesitan conocimientos sobre blockchain para utilizarla, dice Barbery. "Nos integramos en sus datos y su cadena de suministro. Para el cliente, es muy sencillo".

Cada gamba tiene un identificador, que se aplica a través de blockchain. Cualquiera puede seguir el recorrido completo de la vida de la gamba a través de la cadena de suministro.

"Se almacena en el procesador X, distribuidor Y, minorista Z", afirma Luis Izquierdo, jefe de ventas globales de IBM Food Trust. "Hay una versión simple de la verdad que puede seguirse en la blockchain".

Compartir esa información, esa verdad, puede ayudar a generar confianza en la marca. Lo que puede ayudar a impulsar las ventas.

"No se trata sólo de la granja a la mesa", dice Izquierdo. "Esto es antes de la granja. ¿Qué alimento se introduce en las gambas? Hay mucha información que se puede compartir".

En su trabajo con la SSP, Barbery e Izquierdo observan un gran interés de los agricultores por esta tecnología.

"Lo necesitan para diferenciarse de la competencia", afirma Barbery.

Como su producto es de primera calidad, sus precios también pueden serlo. Los agricultores pueden tener dificultades para explicar el precio: "es porque no uso antibióticos, y no uso niños en mi cadena de producción", son todas verdades, pero no añaden necesariamente valor.

La trazabilidad proporciona ese valor.

"Nuestra gamba tiene muchas certificaciones", dice Barbery. "Pero en lugar de limitarnos a decir eso, podemos compartir los datos que validan esa información", que incluye el cuidado en cada fase del ciclo de producción para evitar el uso de antibióticos. Esa atención también se extiende a los empleados y al medio ambiente.