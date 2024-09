Debido a sus desafíos operativos, el Ministerio buscó enfoques alternativos para gestionar sus cargas de trabajo de Db2 for z/OS. En 2016, comenzó una evaluación de la carga de trabajo del IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS. "Nuestro objetivo era encontrar una forma de descargar la mayoría de las consultas que consumían CPU al acelerador de análisis de Db2 para abordar la preocupación operativa. Para algunas aplicaciones, realizamos pequeños cambios y, para otras, pudimos ejecutar sin cambios", dice Mohammed. En 2017, el Ministerio comenzó a implementar el Db2 Analytics Accelerator for z/OS 5, conectándolo a su sistema de producción.

Cuando se lanzó IBM Db2 Analytics Accelerator 7, el Ministerio decidió actualizar para aprovechar las capacidades y el rendimiento mejorados de la nueva versión. "Tuvimos algunas consultas complejas, estadísticas y análisis complejos, paneles de control elegantes, que no pudimos producir para nuestros clientes internos", dice Mohammed. "Confiábamos en soluciones como mover tablas y datos". IBM Services ayudó al Ministerio a migrar a la nueva versión de Db2 Analytics Accelerator.

La versión 7 de Db2 Analytics Accelerator incluye una tecnología avanzada de sincronización de datos denominada Sincronización integrada. Esta función, que sustituye a Change Data Capture, admite una integración más profunda entre Db2 for z/OS y el Db2 Analytics Accelerator. Esto da como resultado una latencia reducida entre los dos motores de base de datos para que las consultas y los trabajos ahora se puedan ejecutar con los datos transaccionales más actuales.

La nueva versión del Db2 Analytics Accelerator ha ayudado a reducir la cantidad de ajustes de SQL necesarios. "Dedicamos menos tiempo a ajustar consultas SQL complejas", afirma Mohammed. "Los resultados son asombrosos sin ningún ajuste. Es muy fácil desde el punto de vista operativo".