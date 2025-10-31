Srbijavoz se asocia con Ibis Solutions para implementar IBM® Instana
En todo el sector ferroviario, los pasajeros dependen cada vez más de los servicios en línea para planificar viajes y reservar billetes. Srbijavoz, la empresa ferroviaria nacional de pasajeros de Serbia, desarrolló un sistema interno de emisión de billetes a medida para que viajar sea más cómodo que nunca. A través del sitio web o la aplicación móvil de Srbijavoz, los clientes pueden comprar billetes de tren para rutas nacionales e internacionales y recibir actualizaciones de viaje en tiempo real.
Para hacer posible esta gama de funcionalidades, el sistema se apoya en una amplia y compleja red de servidores y bases de datos. A medida que la infraestructura ferroviaria de Serbia se amplía y se abren nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad, Srbijavoz ha registrado un aumento en el número de clientes, de 2,6 millones a más de 7 millones en solo dos años. Este rápido crecimiento ejerció una presión extrema sobre el sistema de venta de entradas, lo que provocó un tiempo de inactividad prolongado y el riesgo de insatisfacción de los clientes.
"Nuestro sistema de venta de entradas debe funcionar 24x7, porque cuando no vendemos billetes, perdemos ingresos", afirma Zoran Stevanovic, director de Proyectos de TI de Srbijavoz. Stevanovic explica los inconvenientes de su sistema anterior: “Teníamos con frecuencia hasta cinco horas de inactividad en la producción. Con un sistema tan grande y dinámico, mi equipo tuvo que pasar horas buscando la raíz del problema antes de poder empezar a trabajar en una solución”.
Srbijavoz buscaba una solución de monitorización de aplicaciones que ayudara al equipo de TI a llegar antes al origen de los problemas, manteniendo el sistema de tiques disponible las 24 horas del día.
Tras una exhaustiva revisión del mercado, Srbijavoz optó por colaborar con Ibis Solutions, Gold Business Partner de IBM. Juntos, implementaron IBM Instana como la solución de observabilidad de aplicaciones del ferrocarril.
"Nos tomamos el proceso de selección con calma para asegurarnos de tomar la decisión correcta", recuerda Stevanovic. "Ibis ha sido increíblemente paciente con nosotros en todo momento y siempre estuvo a una llamada de distancia. Mi equipo y el de ellos se convirtieron en una unidad conjunta".
En estrecha colaboración con su partner de confianza, Srbijavoz implementó IBM Instana en solo 30 días en toda la pila del sistema de tiques, incluidas las aplicaciones web, IIS y varias bases de datos. Con la monitorización enriquecida con IA de Instana, Srbijavoz ahora recibe notificaciones instantáneas de problemas, como llamadas lentas a la API o consultas fallidas a la base de datos.
Con Instana, el equipo de TI de Srbijavoz puede ahora identificar y resolver rápidamente varios problemas tanto en el frontend como en el backend del sistema de tiques crítico para la empresa. Por ejemplo, cuando los usuarios de la aplicación móvil informaron de problemas de inicio de sesión, el equipo de asistencia señaló rápidamente que la causa eran los caracteres especiales no admitidos en las contraseñas. Gracias a los conocimientos en tiempo real que ofrece Instana, el equipo de desarrollo identificó el problema en unos pocos clics, restableciendo rápidamente el acceso y mejorando la experiencia del usuario.
En otra ocasión, los usuarios informaron de un rendimiento lento en una aplicación web crítica. Gracias a Instana, el equipo descubrió de inmediato que la ralentización estaba relacionada con problemas de rendimiento en la base de datos Oracle subyacente. Al analizar las consultas lentas identificadas por Instana, el equipo implementó la indexación específica de campos específicos de la base de datos. Como resultado, los tiempos de ejecución de las consultas se redujeron de manera significativa y el rendimiento web volvió a niveles óptimos, ofreciendo una experiencia fluida a los usuarios.
Para el equipo de TI reducido de diez personas de Srbijavoz, Instana ha ahorrado una cantidad significativa de tiempo, lo que les ha permitido centrarse en desarrollar experiencias del cliente innovadoras. "Tener IBM Instana es como tener un jugador más en el equipo", confirma Stevanovic.
Lo que es más importante, la monitorización proactiva y la rápida resolución de problemas han ayudado a Srbijavoz a eliminar el tiempo de inactividad de su sistema de venta de billetes, manteniendo a los pasajeros informados 24x7. "En el año transcurrido desde la implementación de IBM Instana, no hemos tenido ni un minuto de tiempo de inactividad", dice Stevanovic.
A medida que Srbijavoz continúa impulsando mejoras en el servicio, planea seguir trabajando con Ibis para implementar IBM Instana en su infraestructura de TI de cloud híbrido, incluido su entorno SAP y Amazon Machine Images dentro de AWS. "Siempre estamos aprendiendo y profundizando en IBM Instana, y vemos mucho más potencial para ello dentro de Srbijavoz", concluye Stevanovic.
Con más de 140 años de historia, Srbijavoz es la empresa nacional de ferrocarriles de pasajeros de Serbia. La empresa opera trenes interurbanos, regionales e internacionales, y presta servicio a más de 7 millones de pasajeros al año.
Parte de Ibis Group, Ibis Solutions es un proveedor líder de soluciones de TI en el sudeste de Europa, que ayuda a las empresas a prosperar en la era digital.
