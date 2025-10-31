En todo el sector ferroviario, los pasajeros dependen cada vez más de los servicios en línea para planificar viajes y reservar billetes. Srbijavoz, la empresa ferroviaria nacional de pasajeros de Serbia, desarrolló un sistema interno de emisión de billetes a medida para que viajar sea más cómodo que nunca. A través del sitio web o la aplicación móvil de Srbijavoz, los clientes pueden comprar billetes de tren para rutas nacionales e internacionales y recibir actualizaciones de viaje en tiempo real.

Para hacer posible esta gama de funcionalidades, el sistema se apoya en una amplia y compleja red de servidores y bases de datos. A medida que la infraestructura ferroviaria de Serbia se amplía y se abren nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad, Srbijavoz ha registrado un aumento en el número de clientes, de 2,6 millones a más de 7 millones en solo dos años. Este rápido crecimiento ejerció una presión extrema sobre el sistema de venta de entradas, lo que provocó un tiempo de inactividad prolongado y el riesgo de insatisfacción de los clientes.

"Nuestro sistema de venta de entradas debe funcionar 24x7, porque cuando no vendemos billetes, perdemos ingresos", afirma Zoran Stevanovic, director de Proyectos de TI de Srbijavoz. Stevanovic explica los inconvenientes de su sistema anterior: “Teníamos con frecuencia hasta cinco horas de inactividad en la producción. Con un sistema tan grande y dinámico, mi equipo tuvo que pasar horas buscando la raíz del problema antes de poder empezar a trabajar en una solución”.

Srbijavoz buscaba una solución de monitorización de aplicaciones que ayudara al equipo de TI a llegar antes al origen de los problemas, manteniendo el sistema de tiques disponible las 24 horas del día.