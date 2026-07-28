Spark Compass partió de una perspectiva fundamental: las plataformas existentes de inteligencia del cliente estaban diseñadas para entornos digitales. Pero los lugares físicos funcionan de manera diferente. El contexto, la ubicación, la hora, la densidad de la multitud y la dinámica de los eventos cambian constantemente. Lo que se necesita es inteligencia en tiempo real que comprenda las necesidades inmediatas de cada cliente.

La solución requería una arquitectura diferente. Spark Compass unificó más de 100 módulos con fuentes de datos, aplicaciones móviles, sistemas de fidelización, servicios de localización, datos de transacciones y señales en tiempo real en una vista única y coherente del cliente. En lugar de obligar a los recintos a utilizar sistemas propietarios, la plataforma se construyó sobre API abiertas e infraestructura de nube híbrida, lo que garantizó que los recintos mantuvieran la propiedad y el control de sus datos. El sistema continúa capturando datos a medida que los usuarios interactúan con él. En un caso, se capturaron más de 140 millones de puntos de datos de comportamiento del mundo real de una audiencia de usuarios de solo 22 000 usuarios activos en un campus universitario.

En lugar de reemplazar los sistemas de los recintos existentes, Spark Compass construyó una plataforma abierta y modular que conecta e integra los datos a lo largo del recorrido del cliente, al tiempo que permite a las organizaciones mantener el control de sus inversiones en tecnología. Esta arquitectura permite a los recintos unificar datos fragmentados, aplicar IA en tiempo real y activar conocimientos sin reconstruir su ecosistema existente.

Así es como funciona:



Imagine a un aficionado llegando a un estadio. Antes de entrar, los datos de venta de entradas y fidelización establecen su perfil. A medida que se mueven por el recinto, las señales de ubicación y actividad actualizan ese perfil en tiempo real. La IA recomienda la ruta más rápida a su asiento, ofrece una oferta de concesión personalizada durante el descanso y ayuda al personal del recinto a anticipar las necesidades operativas en función del movimiento de la multitud. Cada interacción se captura, mide y utiliza para mejorar las experiencias futuras.

A través de la aplicación de fans habilitada por Spark Compass, los módulos de gestión de espacios y campañas activados, IBM watsonx.data proporciona una base unificada que consolida los datos fragmentados de los clientes en una única fuente fiable. IBM watsonx.ai impulsa la capa de inteligencia, sugiriendo recomendaciones personalizadas entregadas a través de la plataforma Spark Compass, prediciendo el comportamiento de los clientes y permitiendo la toma de decisiones en tiempo real. IBM watsonx Orchestrate permite tanto la orientación conversacional como la orquestación automatizada de flujos de trabajo. Cuando se hace una recomendación, el sistema de Spark Compass activa automáticamente la acción correcta (enviar una oferta, actualizar la señalización, notificar al personal). E IBM watsonx.governance integrado ayuda a garantizar que estas experiencias impulsadas por IA sigan siendo transparentes, conformes y fiables, con supervisión de los modelos de IA, el uso de datos de los clientes y las decisiones automatizadas. Esto proporciona a Spark Compass una base gobernada para escalar la inteligencia en tiempo real, ayudando a los recintos a mantener la soberanía digital sobre los datos de sus clientes.

La pila tecnológica de IBM permitió a Spark Compass centrarse en la inteligencia del cliente, proporcionando al mismo tiempo la escala, gobierno y orquestación de nivel empresarial necesarias para soportar entornos físicos complejos. El resultado fue una plataforma que eliminó los silos, permitió la personalización en tiempo real y, lo más importante, dio a los recintos el control sobre su activo más valioso: una inteligencia completa sobre los clientes que podían medir, poseer y sobre los que actuar de inmediato.