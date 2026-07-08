Cómo Spark Compass transforma los lugares físicos en sistemas de datos en tiempo real

La capa de ingesta de datos (en el cuadro rosa del diagrama) admite API, transmisión de eventos y procesamiento en tiempo real. Para Spark Compass, un evento de transmisión puede representar un cambio de ubicación, un estado de cola, un umbral de sensor, un escaneo de tickets, un evento de pago o una actualización de las preferencias del usuario. La capa de ingesta valida esos eventos y los prepara para el resto de la plataforma.

El motor de contexto se coloca debajo de la ingesta en el diagrama. Enriquece cada evento con cuatro señales principales: identidad, ubicación, tiempo y actividad. La identidad no tiene por qué significar recopilar más datos personales de los necesarios. En el ejemplo del aeropuerto, el viajero puede declarar voluntariamente un número de vuelo para que la plataforma pueda ofrecer una guía útil en la puerta sin adivinar.

IBM watsonx.data actúa como la capa de datos unificada en la arquitectura. Consolida perfiles, datos de eventos, transacciones y datos históricos en una capa compartida para análisis e IA.

La consulta federada es una parte clave de este patrón. Una consulta federada permite a una aplicación consultar datos donde ya se encuentran en lugar de copiar todo primero en un nuevo repositorio. Para Spark Compass, este enfoque reduce el coste de integración, acorta el tiempo de implementación y reduce el riesgo de duplicación de datos, especialmente cuando los datos del recinto abarcan aplicaciones móviles, venta de entradas, CRM, pagos, sensores y sistemas operativos.

IBM watsonx.ai es compatible con la capa de IA y de agentes. Spark Compass utiliza esa capa para agentes de IA, recomendaciones, análisis predictivos, generación de contenido y experiencias conversacionales.

IBM Watsonx Assistant admite experiencias conversacionales mejoradas como un conserje de IA, despacho inteligente de flujos orientados a tareas que recopilan información, responden a un usuario o realizan una transacción en nombre del usuario. Para Spark Compass, eso significa que una capa conversacional puede utilizar el mismo motor de contexto que las capas de recomendación y operaciones, en lugar de actuar como un chatbot desconectado.

IBM watsonx Orchestrate proporciona la capa de orquestación. En la arquitectura Spark Compass, la orquestación convierte un evento en un flujo de trabajo: notificar a un viajero, activar una tarea del personal, iniciar un flujo de ofertas, escalar un incidente o pasar el contexto a otro sistema empresarial mientras alerta al viajero de productos y servicios que son de interés mientras el viajero camina por la terminal. Orchestrate ayuda a Spark Compass a monitorizar los sistemas de IA, respaldar el cumplimiento y mantener la supervisión de la calidad de los datos, el acceso y el linaje. Esta capacidad da a los operadores del local visibilidad y control sobre las recomendaciones impulsadas por IA, las interacciones con los clientes y los flujos de trabajo.

IBM watsonx.governance proporciona la capa de supervisión para las recomendaciones impulsadas por IA y los flujos de trabajo operativos, lo que ayuda a Spark Compass a definir las prácticas de gobierno para la monitorización, el cumplimiento, la calidad de los datos, el acceso y el linaje. Juntos, los productos conectan las perspectivas con la acción, al tiempo que mantienen visibles y controlados los flujos de trabajo resultantes.

La plataforma Spark Compass funciona en AWS, pero está en proceso de migración a IBM Cloud.

Spark Compass también utiliza un diseño que tiene en cuenta el edge. Su enfoque de aplicación híbrida realiza la mayor cantidad de cálculos posible en el dispositivo del usuario y se comunica con servicios en la nube o en las instalaciones cuando corresponde. Este enfoque ayuda a reducir la latencia, controlar el ancho de banda y mantener la arquitectura flexible para clientes con diferentes requisitos de infraestructura.

El lado derecho del diagrama muestra los resultados: experiencia del cliente, experiencia del lugar, operaciones y análisis.