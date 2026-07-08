Cómo Spark Compass transforma los lugares físicos en sistemas de datos en tiempo real

Spark Compass utiliza IBM watsonx.data, watsonx.ai, watsonx.governance y watsonx Orchestrate para convertir señales de ubicación, identidad, hora y actividad en acciones gobernadas. Estas acciones guían a los viajeros, atraen a los aficionados y permiten a los operadores de los recintos impulsar un mejor compromiso con el cliente.
Para un viajero, un cambio de puerta en el aeropuerto puede suponer una molestia. Para un arquitecto empresarial, también es un problema de datos en tiempo real: el cliente está en constante movimiento y las circunstancias han cambiado. El cliente necesita orientación y el sistema solo dispone de unos minutos para elegir el siguiente mejor paso.
Spark Compass construyó su plataforma para cerrar esa brecha de visibilidad en el mundo físico convirtiendo las señales del lugar en orientación contextual, flujos de trabajo operativos y resultados medibles. Spark Compass creó su plataforma para este tipo de momentos.
Spark Compass es una empresa de tecnología de IA con sede en San Diego centrada en la inteligencia contextual para espacios físicos. Su plataforma apoya sectores como la venta minorista, el deporte, la hostelería, el transporte, elturismo y los eventos en directo. Spark Compass opera en el punto en el que la experiencia de un cliente pasa de un canal digital a un entorno físico.
El desafío del diseño es familiar para cualquiera que construya IA empresarial fuera de un navegador. Los sistemas digitales capturan información enriquecida sobre el cliente cuando el cliente hace clic, busca o compra en línea. Esa visibilidad suele disminuir cuando la misma persona entra en un lugar físico como un estadio, un aeropuerto, un hotel o una tienda. Spark Compass cierra esa brecha de visibilidad al conectar aplicaciones móviles, sistemas de fidelización, venta de entradas, sistemas de punto de venta, servicios de localización, sensores, señalización y plataformas empresariales en una capa de inteligencia compartida.
Esta publicación explora el caso de uso, la arquitectura y las opciones de productos de IBM que ayudan a Spark Compass a convertir grandes volúmenes de señales físicas en acciones de IA gobernadas.
Spark Compass aborda un desafío crítico para los operadores de lugares: cómo atraer a los clientes en el momento exacto en que el contexto importa (cuando la orientación, una oferta personalizada, una recompensa de fidelidad o una acción operativa es más útil). Es posible que un viajero necesite conocer la ruta más eficaz para pasar el control de seguridad del aeropuerto. Es posible que un aficionado que se encuentre en un estadio necesite ayuda para encontrar su asiento. Es posible que un cliente necesite una recomendación relevante mientras se encuentra junto al producto.
El ejemplo del aeropuerto muestra por qué el contexto cambia la arquitectura. Los aeropuertos son dinámicos: las puertas cambian, las colas se alargan, los transbordadores se mueven, los baños se llenan, los escáneres fallan y los viajeros se dirigen a diferentes destinos. En el Aeropuerto Internacional de San Diego, Spark Compass conectó mapas del aeropuerto, datos de colas, información de vuelos, visibilidad de la ubicación del autobús lanzadera y navegación interior para ayudar a los viajeros a moverse del aparcamiento a la terminal y a la puerta de embarque con una mejor orientación.
El mismo contexto ayuda a los lugares a funcionar de manera más eficiente. Spark Compass describe esta capacidad como "activar" el lugar. En términos técnicos, eso significa que los eventos del mundo físico pueden desencadenar respuestas digitales. Un contador de baños puede notificar al personal de limpieza que ha habido 100 usuarios, por lo que es hora de programar una limpieza. Si se estropea un escáner, se puede enviar al técnico informático más cercano a través de un wearable.
El ciclo de feedback completo genera un mayor valor. La plataforma no se limita a enviar un mensaje. Mide si el mensaje condujo a una acción en el mundo físico, como una visita, una compra, una acción de servicio o una mejora operativa. Esa atribución en bucle cerrado conecta un compromiso con un resultado cuantificable, lo que ayuda a los operadores a entender qué funcionó, dónde funcionó y si la implementación redujo la fricción o aumentó los ingresos.
El siguiente diagrama se lee mejor de izquierda a derecha. A la izquierda, en el cuadro azul, Spark Compass comienza consumiendo datos de los canales de los clientes, los servicios de ubicación y conectividad, los sistemas de comercio y las plataformas empresariales.
La capa de ingesta de datos (en el cuadro rosa del diagrama) admite API, transmisión de eventos y procesamiento en tiempo real. Para Spark Compass, un evento de transmisión puede representar un cambio de ubicación, un estado de cola, un umbral de sensor, un escaneo de tickets, un evento de pago o una actualización de las preferencias del usuario. La capa de ingesta valida esos eventos y los prepara para el resto de la plataforma.
El motor de contexto se coloca debajo de la ingesta en el diagrama. Enriquece cada evento con cuatro señales principales: identidad, ubicación, tiempo y actividad. La identidad no tiene por qué significar recopilar más datos personales de los necesarios. En el ejemplo del aeropuerto, el viajero puede declarar voluntariamente un número de vuelo para que la plataforma pueda ofrecer una guía útil en la puerta sin adivinar.
IBM watsonx.data actúa como la capa de datos unificada en la arquitectura. Consolida perfiles, datos de eventos, transacciones y datos históricos en una capa compartida para análisis e IA.
La consulta federada es una parte clave de este patrón. Una consulta federada permite a una aplicación consultar datos donde ya se encuentran en lugar de copiar todo primero en un nuevo repositorio. Para Spark Compass, este enfoque reduce el coste de integración, acorta el tiempo de implementación y reduce el riesgo de duplicación de datos, especialmente cuando los datos del recinto abarcan aplicaciones móviles, venta de entradas, CRM, pagos, sensores y sistemas operativos.
IBM watsonx.ai es compatible con la capa de IA y de agentes. Spark Compass utiliza esa capa para agentes de IA, recomendaciones, análisis predictivos, generación de contenido y experiencias conversacionales.
IBM Watsonx Assistant admite experiencias conversacionales mejoradas como un conserje de IA, despacho inteligente de flujos orientados a tareas que recopilan información, responden a un usuario o realizan una transacción en nombre del usuario. Para Spark Compass, eso significa que una capa conversacional puede utilizar el mismo motor de contexto que las capas de recomendación y operaciones, en lugar de actuar como un chatbot desconectado.
IBM watsonx Orchestrate proporciona la capa de orquestación. En la arquitectura Spark Compass, la orquestación convierte un evento en un flujo de trabajo: notificar a un viajero, activar una tarea del personal, iniciar un flujo de ofertas, escalar un incidente o pasar el contexto a otro sistema empresarial mientras alerta al viajero de productos y servicios que son de interés mientras el viajero camina por la terminal. Orchestrate ayuda a Spark Compass a monitorizar los sistemas de IA, respaldar el cumplimiento y mantener la supervisión de la calidad de los datos, el acceso y el linaje. Esta capacidad da a los operadores del local visibilidad y control sobre las recomendaciones impulsadas por IA, las interacciones con los clientes y los flujos de trabajo.
IBM watsonx.governance proporciona la capa de supervisión para las recomendaciones impulsadas por IA y los flujos de trabajo operativos, lo que ayuda a Spark Compass a definir las prácticas de gobierno para la monitorización, el cumplimiento, la calidad de los datos, el acceso y el linaje. Juntos, los productos conectan las perspectivas con la acción, al tiempo que mantienen visibles y controlados los flujos de trabajo resultantes.
La plataforma Spark Compass funciona en AWS, pero está en proceso de migración a IBM Cloud.
Spark Compass también utiliza un diseño que tiene en cuenta el edge. Su enfoque de aplicación híbrida realiza la mayor cantidad de cálculos posible en el dispositivo del usuario y se comunica con servicios en la nube o en las instalaciones cuando corresponde. Este enfoque ayuda a reducir la latencia, controlar el ancho de banda y mantener la arquitectura flexible para clientes con diferentes requisitos de infraestructura.
El lado derecho del diagrama muestra los resultados: experiencia del cliente, experiencia del lugar, operaciones y análisis.
Una ventaja clave de esta arquitectura es que evita implementaciones únicas. La misma base puede respaldar la orientación de asientos en estadios, cambios de puertas en aeropuertos, ofertas minoristas, limpieza de baños y despacho de TI. Si bien los sistemas fuente cambian según el lugar, el patrón se mantiene constante: consumir la señal, enriquecerla con el contexto, aplicar la IA o las reglas, orquestar la acción y medir el resultado. Se trata de una "comunicación contextualmente inteligente", tal y como la describe el fundador en una patente presentada en 2013 y concedida en 2016.
Ese patrón repetible puede reducir el coste total de propiedad al reutilizar el mismo modelo de integración y flujo de trabajo entre sedes. En lugar de reconstruir soluciones puntuales separadas para la guía de asientos en estadios, cambios de puertas en aeropuertos, ofertas de comercio minorista o despacho de TI, los equipos adaptan conectores de origen, reglas de contexto y flujos de trabajo para cada recinto. Mantienen el patrón subyacente uniforme en todos los casos de uso. El sistema no se adquiere, por lo que no se requieren gastos de capital; se alquila mediante una licencia de plataforma como servicio (PaaS) con una cuota de suscripción mensual.
El impacto es visible tanto en la experiencia como en las operaciones. Spark Compass indica que las tasas de interacción superan el 75 % y que, en las campañas basadas en la ubicación, el 88 % de quienes ven un mensaje se desplazan realmente hasta el establecimiento destacado. También informa de un aumento de la asistencia del 21 % y un crecimiento de las ventas de concesiones del 15 % en implementaciones deportivas en directo (Spark Compass se refiere a estas métricas como "Prueba de presencia" (POP).
La arquitectura Spark Compass funciona porque trata cada interacción física como un evento que se puede ejecutar. Este diseño mantiene la plataforma extensible. Las nuevas sedes pueden incorporar diferentes planos, sensores, aplicaciones, sistemas de venta de entradas y normas de funcionamiento, pero el patrón central sigue siendo el mismo. Spark Compass puede conectar los sistemas locales, interpretar el evento, aplicar la IA donde aporte valor y orquestar la acción adecuada a través del canal adecuado.
La pila de IBM proporciona a ese patrón la base empresarial que necesita. Watsonx.data admite una capa de datos gobernados a través de fuentes distribuidas. Watsonx.ai ayuda a convertir el contexto en recomendaciones y conversaciones. Watsonx Orchestrate pasa de las perspectivas a la ejecución. Spark Compass utiliza watsonx.governance para garantizar que las recomendaciones impulsadas por IA y las acciones operativas que se ejecutan en aeropuertos, estadios y recintos sean transparentes, monitorizadas, conformes y fiables, a la vez que se escalan en muchas ubicaciones.
Al integrarse con los productos de datos, IA, gobierno de la IA y orquestación de IBM, Spark Compass convierte una brecha de visibilidad del mundo físico en una arquitectura de inteligencia reutilizable en tiempo real. El resultado es una plataforma lo suficientemente flexible como para seguir a los clientes desde los aeropuertos hasta los estadios, los entornos minoristas y otros sitios conectados.