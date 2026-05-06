Para mantener el ritmo de desarrollo de sus productos y seguir a la cabeza del mercado, SOFTWARE ENGINEERING GmbH necesita asegurarse de que puede ofrecer soluciones complementarias para el software más reciente de IBM® Db2 for z/OS. Pero, ¿cómo podía la empresa desarrollar y probar nuevas soluciones en IBM® Z sin limitaciones y manteniendo al mismo tiempo un control riguroso de los costes operativos?
Para ofrecer a sus clientes nuevas prestaciones, SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) necesita servidores mainframe compatibles con el software más reciente, al tiempo que dispone de un acceso flexible al sistema y optimiza los costes.
SEG trabajó con IBM Global Asset Recovery Services para implementar un mainframe IBM de segunda mano certificado que ofreciera una amplia capacidad para un desarrollo de productos fluido y flexible a un precio óptimo.
SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) ofrece herramientas de software estándar y servicios personalizados que ayudan a sus clientes a ejecutar sus instancias de bases de datos IBM DB2 for z/OS de misión crítica de manera eficiente, fiable y con un rendimiento óptimo. Para ofrecer nuevos productos y características que aprovechen el software de base de datos más reciente, SEG necesita un acceso flexible al servidor mainframe actual durante las pruebas y el desarrollo.
Karl Henn, programador sénior de sistemas de SOFTWARE ENGINEERING GmbH, afirma: "Para nosotros, la situación es muy sencilla: si queremos ofrecer soluciones de software para mainframe, necesitamos tener acceso a los servidores de mainframe actuales para garantizar que las soluciones que creamos funcionen de forma fiable en los sistemas de nuestros clientes. Las soluciones de software puro como IBM® System z Personal Development Tool, zPDT, no ofrecían toda la funcionalidad que necesitábamos. Nuestros productos se utilizan en entornos complejos, y necesitamos asegurarnos de que siempre podemos probar y analizar una amplia gama de configuraciones físicas de hardware que podríamos encontrar en los centros de datos de los clientes. Cuando llama un cliente, cada segundo cuenta, y tenemos que configurar un entorno que coincida con el del cliente para poder verificar la configuración y ofrecer soluciones con rapidez y sin demora".
Sin embargo, el coste de implementar un nuevo mainframe IBM Z que cumpliera las especificaciones necesarias para crear, ejecutar y dar soporte al software empresarial suponía un importante reto financiero para SEG. Conociendo por experiencia las limitaciones de comprar capacidad temporal a proveedores de servicios externos, la empresa quería mantener el control total de la infraestructura, incluidas características avanzadas como facilidades de acoplamiento para grupos de intercambio de datos, sin necesidad de invertir en un servidor completamente nuevo.
Karl Henn lo confirma: "Como empresa de desarrollo de software, tenemos algunos requisitos sofisticados en cuanto a configuración, incluido el número de CPU del servidor. Por eso es difícil encontrar en el mercado soluciones adecuadas que se ajusten a nuestro presupuesto. Los sistemas host compartidos también están descartados, ya que algunas situaciones y casos de asistencia podrían requerir reinicios del sistema, versiones anteriores del sistema operativo u otras actividades, que pueden resultar caras y difíciles de programar en un sistema host compartido".
Dado lo crucial que es el acceso sin restricciones a su entorno de desarrollo, SEG lleva mucho tiempo invirtiendo en mainframes IBM Z, pero solo cuando existe un caso empresarial convincente para que la empresa adquiera un nuevo servidor de última generación. Como resultado, durante muchos años la empresa ha trabajado con IBM Global Asset Recovery Services para mantener su infraestructura suficientemente actualizada con servidores de segunda mano certificados por IBM a un coste razonable, garantizando así que dispone de la infraestructura necesaria para crear software de primera clase que también se beneficia de la última solución de base de datos IBM DB2 for z/OS.
Al trabajar con equipos de segunda mano certificados por IBM, SEG sabe que puede obtener mainframes IBM de segunda mano, características y piezas de repuesto para el servidor, y lo que es más importante, obtener la calidad deseada respaldada por la certificación de IBM. Esto es crucial, ya que el mainframe es la columna vertebral de sus actividades de desarrollo y un tiempo de inactividad prolongado saldría caro a la empresa, tanto en términos financieros como de reputación.
Karl Henn añade: "Conocemos el mercado y hemos trabajado en el pasado con terceros proveedores que venden equipos usados, pero no tardamos en darnos cuenta de que solo IBM Global Asset Recovery Services puede ofrecernos la solución que necesitamos, cuando la necesitamos y a un precio razonable. Poder ajustar el sistema a nuestros requisitos era esencial para garantizar que el servidor de segunda mano certificado ofreciera el rendimiento suficiente y toda la funcionalidad necesaria para ejecutar nuestras cargas de trabajo de desarrollo y pruebas".
La estabilidad característica de la plataforma IBM Z también se extiende a la compatibilidad del hardware entre generaciones de servidores. Gracias a la introducción prospectiva de nuevas funciones, que no suele romper la compatibilidad con versiones anteriores de hasta dos generaciones de servidores, SEG puede utilizar el software más reciente en su servidor remanufacturado.
En la última actualización, SEG colaboró estrechamente con IBM Global Asset Recovery Services para implementar un servidor IBM zEnterprise BC12 (zBC12) de segunda mano certificado. El servidor se utiliza para desarrollar herramientas como SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) y WLX Audit for Db2 z/OS que ayudan a los clientes a afinar sus aplicaciones para obtener el mejor rendimiento, facilitan la administración de bases de datos, automatizan tareas estándar, abordan los nuevos retos que plantea la entrega continua de Db2 12 y ofrecen la posibilidad de una conformidad total con poca o ninguna sobrecarga. Además, esta moderna arquitectura de servidor sirve para diversas herramientas de bolsillo de Db2 z/OS.
Como socio de IBM desde hace mucho tiempo, y con una amplia experiencia en la plataforma IBM Z y la participación en los programas de pruebas tempranas de IBM Db2 y CICS, SEG es un miembro muy comprometido de la comunidad de usuarios. Karl Henn explica: "Estamos comprometidos con la plataforma IBM Z y el ecosistema que la rodea. Nuestra contribución a la plataforma y a todo el entorno va más allá de nuestros productos de software estándar. Nos encanta formar parte de una comunidad de usuarios activa y compartimos regularmente nuestros conocimientos con clientes y socios a través de una amplia gama de presentaciones en diversos eventos. La cercanía a nuestros clientes es la base de nuestro negocio. El intercambio frecuente y directo a todos los niveles nos permite evaluar qué nuevas características necesitan nuestros clientes y qué novedades debemos abordar a través de nuestra cartera de productos."
Gracias a su cooperación con IBM Global Asset Recovery Services, SEG tiene acceso a servidores de segunda mano certificados por IBM, que la empresa puede personalizar para satisfacer exactamente sus necesidades empresariales. IBM somete los servidores remanufacturados a los mismos rigurosos procedimientos de prueba que los sistemas recién ensamblados, y dispone de un amplio inventario de características y piezas certificadas. Esto da a SEG la seguridad de que todos los componentes funcionarán con fiabilidad, y de que la empresa obtiene la calidad y el rendimiento por los que paga. Karl Henn afirma: "Valoramos tener pleno control sobre la infraestructura que utilizamos para desarrollar nuestro software. El hecho de poder ejecutar en nuestro servidor cualquier versión del sistema operativo y del software que queramos en cualquier momento nos ayuda a corregir problemas y a ofrecer características y productos nuevos a nuestros clientes con mayor rapidez."
Gracias a la disponibilidad rentable de servidores certificados, remanufacturados según las especificaciones de fabricación originales y totalmente probados de IBM, SEG pudo ampliar su oferta y afinar su ventaja competitiva, lo que permitió a la empresa beneficiarse de nuevas oportunidades de negocio y ajustarse a las demandas y prácticas cambiantes. Un ejemplo es la introducción de la entrega continua de nuevas capacidades y mejoras para IBM Db2 12 for z/OS, que permite a los clientes beneficiarse de las nuevas funcionalidades con mayor rapidez. Esta mayor agilidad en la entrega de nuevas características también crea nuevos retos para los clientes. Karl Henn subraya: "En un mundo que avanza más rápido que nunca, el software también tiene que hacerlo. Y aunque nuestros clientes están ansiosos por explotar nuevas funcionalidades, también quieren tener la seguridad de que las mejoras en un área no tendrán un impacto negativo en el rendimiento de la base de datos en otras áreas. Por eso estamos trabajando actualmente en estrecha colaboración con nuestros clientes para lanzar un nuevo producto que ayudará a minimizar el riesgo cuando se adopte el enfoque de entrega continua de IBM DB2 for z/OS."
Un beneficio añadido de utilizar un servidor de segunda mano de IBM para SEG es que la empresa puede proteger mejor su propiedad intelectual. Dado que no es necesario ejecutar ningún código en sistemas externos para el desarrollo o el mantenimiento, SEG puede estar seguro de que ninguna persona o empresa no autorizada puede acceder a la importantísima información sobre la que se basa SEG.
Karl Henn concluye: "Estar al día con el mainframe IBM Z es vital para nuestro negocio, especialmente porque proporcionamos herramientas de apoyo a las migraciones a las nuevas funciones de IBM DB2 for z/OS. Gracias a nuestra estrecha colaboración con destacados especialistas de IBM en todo el mundo y a los atractivos sistemas de segunda mano certificados de IBM Global Asset Recovery Services, podemos continuar desarrollando y enviando herramientas estándar que ayudan a los clientes de IBM Z a superar los límites, maximizando la fiabilidad y el rendimiento."
SOFTWARE ENGINEERING GmbH proporciona servicios de software individuales y herramientas estándar para IBM DB2 for z/OS. SEG ayuda a empresas de los sectores de banca, servicios financieros y seguros, entre otros, de toda Europa y Norteamérica a sacar el máximo partido de sus mainframes IBM Z optimizando el rendimiento y acelerando el procesamiento de datos. SEG tiene su sede en Düsseldorf (Alemania) y una sucursal en Washington D.C. (Estados Unidos).
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