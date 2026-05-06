SOFTWARE ENGINEERING GmbH

Como socio de IBM desde hace mucho tiempo, y con una amplia experiencia en la plataforma IBM Z y la participación en los programas de pruebas tempranas de IBM Db2 y CICS, SEG es un miembro muy comprometido de la comunidad de usuarios. Karl Henn explica: "Estamos comprometidos con la plataforma IBM Z y el ecosistema que la rodea. Nuestra contribución a la plataforma y a todo el entorno va más allá de nuestros productos de software estándar. Nos encanta formar parte de una comunidad de usuarios activa y compartimos regularmente nuestros conocimientos con clientes y socios a través de una amplia gama de presentaciones en diversos eventos. La cercanía a nuestros clientes es la base de nuestro negocio. El intercambio frecuente y directo a todos los niveles nos permite evaluar qué nuevas características necesitan nuestros clientes y qué novedades debemos abordar a través de nuestra cartera de productos."

Gracias a su cooperación con IBM Global Asset Recovery Services, SEG tiene acceso a servidores de segunda mano certificados por IBM, que la empresa puede personalizar para satisfacer exactamente sus necesidades empresariales. IBM somete los servidores remanufacturados a los mismos rigurosos procedimientos de prueba que los sistemas recién ensamblados, y dispone de un amplio inventario de características y piezas certificadas. Esto da a SEG la seguridad de que todos los componentes funcionarán con fiabilidad, y de que la empresa obtiene la calidad y el rendimiento por los que paga. Karl Henn afirma: "Valoramos tener pleno control sobre la infraestructura que utilizamos para desarrollar nuestro software. El hecho de poder ejecutar en nuestro servidor cualquier versión del sistema operativo y del software que queramos en cualquier momento nos ayuda a corregir problemas y a ofrecer características y productos nuevos a nuestros clientes con mayor rapidez."

Gracias a la disponibilidad rentable de servidores certificados, remanufacturados según las especificaciones de fabricación originales y totalmente probados de IBM, SEG pudo ampliar su oferta y afinar su ventaja competitiva, lo que permitió a la empresa beneficiarse de nuevas oportunidades de negocio y ajustarse a las demandas y prácticas cambiantes. Un ejemplo es la introducción de la entrega continua de nuevas capacidades y mejoras para IBM Db2 12 for z/OS, que permite a los clientes beneficiarse de las nuevas funcionalidades con mayor rapidez. Esta mayor agilidad en la entrega de nuevas características también crea nuevos retos para los clientes. Karl Henn subraya: "En un mundo que avanza más rápido que nunca, el software también tiene que hacerlo. Y aunque nuestros clientes están ansiosos por explotar nuevas funcionalidades, también quieren tener la seguridad de que las mejoras en un área no tendrán un impacto negativo en el rendimiento de la base de datos en otras áreas. Por eso estamos trabajando actualmente en estrecha colaboración con nuestros clientes para lanzar un nuevo producto que ayudará a minimizar el riesgo cuando se adopte el enfoque de entrega continua de IBM DB2 for z/OS."

Un beneficio añadido de utilizar un servidor de segunda mano de IBM para SEG es que la empresa puede proteger mejor su propiedad intelectual. Dado que no es necesario ejecutar ningún código en sistemas externos para el desarrollo o el mantenimiento, SEG puede estar seguro de que ninguna persona o empresa no autorizada puede acceder a la importantísima información sobre la que se basa SEG.

Karl Henn concluye: "Estar al día con el mainframe IBM Z es vital para nuestro negocio, especialmente porque proporcionamos herramientas de apoyo a las migraciones a las nuevas funciones de IBM DB2 for z/OS. Gracias a nuestra estrecha colaboración con destacados especialistas de IBM en todo el mundo y a los atractivos sistemas de segunda mano certificados de IBM Global Asset Recovery Services, podemos continuar desarrollando y enviando herramientas estándar que ayudan a los clientes de IBM Z a superar los límites, maximizando la fiabilidad y el rendimiento."