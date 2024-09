Fundada en 2020 en Leinfelden-Echterdingen, cerca de Stuttgart, smart Europe GmbH (enlace externo a ibm.com) es una filial propiedad al 100 % de smart mobility International Pte. Ltd. El equipo internacional de smart Europe es responsable de todas las actividades de ventas, marketing y posventa de la próxima generación de vehículos, productos y servicios smart de la marca en el mercado europeo. La empresa conjunta internacional de smart fue creada entre Mercedes-Benz AG y Geely Automobile Co., Ltd. Smart se posiciona como proveedor líder de vehículos eléctricos inteligentes en el segmento premium.