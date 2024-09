En 2020, Shell e IBM lanzaron OREN (enlace externo a ibm.com), una plataforma de optimización para la minería. "OREN es una plataforma abierta para la colaboración con diferentes soluciones", dice Grischa Sauerberg, vicepresidenta sectorial de descarbonización e innovación de Shell. "Los proveedores pueden traer sus productos digitales y ofrecérselos a los clientes. Pero aún más importante, también les permite trabajar juntos en soluciones digitales integradas de extremo a extremo que ayudan a las empresas mineras a abordar los retos que tienen en torno a la descarbonización".

Las compañías mineras son una base de clientes clave para Shell, y la transición de la compañía energética a soluciones mineras es lógica, porque ambos sectores son intensivos en la industria y fundamentales para hacer posible la transición energética. Ambos sectores son también extractivos: la maquinaria pesada extrae materias primas de la tierra, las procesa y las transporta. "Elegimos la industria minera como punto de partida porque tiene muchas similitudes con la industria energética y presenta algunos retos comunes", explica Grischa Sauerberg, vicepresidenta sectorial de descarbonización e innovación de Shell. Shell ha llevado a cabo numerosos proyectos de digitalización para el sector energético, por lo que puede transferir las enseñanzas de estos proyectos a los clientes del sector minero.

Para desentrañar sistemáticamente estos retos y encontrar soluciones, un equipo diverso de Shell e IBM se reunió en países tan distantes como el Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Rumanía, India, Singapur, Australia y Brasil. Expertos de la industria minera, técnicos, gestores de proyectos, diseñadores, analistas, estrategas y desarrolladores comprometidos con hacer de OREN lo mejor que pueda llegar a ser.

Para visualizar la cadena de valor minera de punta a punta, definir los trayectos de los clientes y trazar un mapa de los puntos débiles de los usuarios, el equipo llevó a cabo un exhaustivo estudio sobre los usuarios.



"Hemos realizado más de 350 entrevistas a lo largo de toda la cadena de valor de los clientes de minería y hemos descubierto algunas ideas excelentes", dice Sauerberg. "Por ejemplo, el 80% de los puntos débiles de los clientes mineros son muy similares: cómo centrarse en la descarbonización a través de la digitalización y la agregación de datos y cómo reducir los costes operativos".



Tras analizar los comentarios de los clientes y participar en talleres de diseño y arquitectura, los miembros del equipo establecieron hipótesis y perfeccionaron una visión y una hoja de ruta para un producto mínimo viable (MVP) para OREN. El enfoque transparente y de co-creación de IBM Garage ayudó al equipo a construir una arquitectura abierta y colaborativa que permite a numerosos proveedores de soluciones participar en la plataforma y dar cabida a una afluencia continua de nuevos actores. La arquitectura abierta también permite flexibilidad de despliegue en entorno local y multinube.

Para el front-end, OREN utiliza tecnología de Salesforce. En el back-end, la plataforma se ejecuta actualmente en IBM Cloud, pero gracias a Red Hat OpenShift (enlace externo a ibm.com), puede ejecutarse en cualquier otra plataforma en la nube si el cliente minero tiene otros requerimientos. Los datos se introducen, gestionan y analizan con IBM Cloud Pak for Data, que se complementa con IBM Open Data for Industries para trabajar con modelos de datos de la industria para la gestión de datos del subsuelo, energía y contabilidad del carbono. IBM Cloud Pak for Data proporciona una implementación de la estructura de datos de primera clase porque OREN puede ofrecer características de datos y cadena de suministro como virtualización, gobernanza y linaje, todo bajo un mismo techo. OREN también cuenta con la IBM Ambiental Intelligence Suite y los mineros pueden conectarse a la IBM Maximo Application Suite, que proporciona gestión inteligente de activos, monitorización, mantenimiento predictivo y computer vision.

Durante la fase de desarrollo, Shell e IBM siguieron un enfoque ágil y adoptaron los principios de DevOps, lo que aceleró la obtención de valor. Una cadencia predecible de rutinas ágiles permitió que la colaboración se mantuviera firme y el proyecto centrado. En sólo ocho meses, el equipo de Shell e IBM llevó a OREN desde un concepto teórico hasta su lanzamiento al mercado.