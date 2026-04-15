Para abordar la creciente complejidad de las consultas de los visitantes y crear un comienzo más fluido para el viaje del huésped, Serre Chevalier se asoció con IBM y el business partner Next Decision para desarrollar una solución de IA agéntica impulsada por IBM® watsonx Orchestrate en IBM Cloud. En colaboración con IBM Client Engineering, los equipos acordaron desde el principio los objetivos, los flujos de trabajo y los datos que el sistema tendría que coordinar. Una vez sentadas estas bases, el proyecto avanzó con rapidez: la nueva experiencia se puso en marcha en aproximadamente dos semanas y media, un plazo inusualmente corto para una implementación que implicaba múltiples sistemas y componentes de inteligencia artificial.

La implementación en sí misma fue un esfuerzo colaborativo, en el que Next Decision se encargó de dirigir los trabajos de desarrollo e integración, aprovechando su conocimiento de los sistemas del complejo turístico y del recorrido de los visitantes. Además, IBM trabajó junto con el equipo para proporcionar experiencia en productos, orientación arquitectónica y soporte técnico práctico, ayudando a perfeccionar la forma en que los agentes de IA razonaban, recuperaban información e interactuaban con los huéspedes.

A medida que la solución se fue incorporando al uso diario, Serre Chevalier incorporó nuevas capacidades en el portfolio de productos IBM watsonx para reforzar la fiabilidad y la supervisión. El complejo ahora utiliza IBM watsonx.governance para dar a los equipos de marketing y operaciones una visibilidad más clara a través de paneles de control mejorados y monitorización de múltiples LLM. También se basa en IBM watsonx.ai para automatizar las tareas recurrentes de recopilación de datos, incluidas las rutinas diarias de web-scraping que alimentan los flujos de trabajo operativos esenciales.

La experiencia de IA en sí está diseñada como un conjunto coordinado de agentes en lugar de un chatbot tradicional. Estos agentes interpretan la intención del visitante, acceden al conocimiento relevante y activan herramientas de apoyo, como pequeños servicios basados en Python, para recopilar o procesar información en tiempo real. Este diseño interactivo permite que el sistema guíe a los visitantes en la selección de pases de esquí, la planificación del viaje y las cuestiones prácticas con mayor claridad y profundidad.

Integrada directamente en la web de Serre Chevalier, la experiencia recibe a los visitantes en un punto natural de su proceso de planificación y ofrece un soporte intuitivo sin necesidad de cambiar de canal ni buscar información.