RMH atiende a una comunidad de más de 550 000 personas de los suburbios del oeste y el norte de Melbourne. Además de su centro insignia, el Royal Melbourne Hospital, el servicio sanitario incluye dos grandes campus en City y Royal Park, así como un laboratorio de enfermedades infecciosas y 12 centros satélite que prestan servicios de salud mental, atención residencial, rehabilitación y servicios comunitarios.

Para mantener el amplio entorno de RMH, más de 600 empleados de gestión de instalaciones (FM) trabajan las 24 horas del día, proporcionando una amplia gama de servicios no clínicos como limpieza, gestión de residuos, apoyo a las salas y transporte de pacientes, mantenimiento, servicios de ingeniería e ingeniería biomédica, gestión de energía y servicios públicos, centralita, aparcamiento, servicios de alimentación para pacientes y catering para hostelería.

A lo largo de los años, FM ha funcionado con un sistema heredado de buscapersonas, sistemas de mensajería, llamadas telefónicas, tickets y otras herramientas en papel para responder a las solicitudes de servicio. Antes de la transformación del sistema, había ocho formas distintas de solicitar servicios de instalaciones. Sin embargo, dado que los sistemas se gestionaban desde silos no integrados y que la carga de trabajo crecía constantemente, RMH quería agilizar y revisar sus procesos empresariales de FM antes de que estos sistemas se vieran desbordados y ser más eficiente y sostenible en la prestación de sus servicios.

"El personal de FM se enfrentaba cada vez más a retos operativos diarios en la prestación de servicios", afirma Adriana Stormont, directora del proyecto CAFM en RMH. "También nos faltaban datos cualitativos para fundamentar mejor las decisiones. Los datos de los activos no estaban centralizados ni eran transparentes, por lo que no podíamos capturar los costes del ciclo de vida, el mantenimiento, las garantías, los acuerdos con los contratistas y otra información importante que ahora necesitábamos capturar no solo para una gestión de activos basada en las buenas prácticas, sino también para satisfacer los recién introducidos cumplimientos normativos".

Para resolver estos problemas, RMH puso en marcha una revisión independiente del servicio, que recomendó un sistema digital de gestión de tareas. "A continuación pusimos a prueba el mercado en un concurso público abierto y seguimos un exhaustivo proceso de evaluación y contratación", explica Stormont. "Nuestro viaje de evaluación incluyó visitas de referencia y reuniones en entidades sanitarias y comerciales locales e interestatales".

En noviembre de 2018, el Consejo de Administración de RMH aprobó la financiación del caso de negocio para un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS), incluida una plataforma digital de gestión de tareas de movilidad. En 2019, la organización también creó un equipo de proyecto de gestión de instalaciones asistida por ordenador (CAFM) para supervisar la implantación digital y la transformación del cambio. Este importante servicio de salud metropolitana seleccionó la plataforma IBM TRIRIGA para convertirse en su IWMS. Con un conjunto de funciones de análisis, alertas cruciales y procesos automatizados, TRIRIGA aumenta la visibilidad, la utilización de recursos, el control y la automatización de las necesidades de FM.

Para el diseño de la solución y la implementación del proyecto, IBM recurrió a su socio de negocio TRIXi Building Insights por su amplia experiencia con el software de internet de las cosas de IBM.

El proyecto CAFM incluyó una revisión de más de 100 procesos empresariales, sesiones de diseño para siete flujos de trabajo, migración de datos, gestión del cambio y pruebas y formación de usuarios en múltiples departamentos. Pero a medida que el proyecto avanzaba, dentro del plazo y el presupuesto previstos, hasta principios de 2020, se produjo un acontecimiento inesperado que supuso un reto para RMH y FM que nadie podría haber imaginado.