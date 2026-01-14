Modernizar los sistemas financieros para un futuro escalable

Rinnai Australia sienta las bases para la adopción de la IA con IBM® Planning Analytics

Función financiera bajo presión

Rinnai Australia, un fabricante y distribuidor líder de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente, experimentó un crecimiento significativo a través de la expansión orgánica y las adquisiciones. Sin embargo, a su función financiera le costó seguir el ritmo de este crecimiento.

Los sistemas financieros de la empresa se habían vuelto cada vez más complejos. La gran dependencia de múltiples herramientas, como IBM Cognos, IBM TM1, Oracle Essbase y Oracle Analytics Cloud, combinada con procesos manuales y numerosas hoja de cálculo, creó silos y duplicaciones. Esta situación provocaba ciclos de presentación de informes muy largos, con cierres mensuales de las filiales que duraban semanas y un proceso de elaboración de presupuestos que se prolongaba durante más de tres meses.

"Llegamos a un punto en el que continuar con los procesos manuales era simplemente insostenible", recuerda Dilend Chawda, CFO de Rinnai Australia. "Necesitábamos una fuente central fiable, no solo para reducir el riesgo y los errores, sino para permitir una mejor colaboración y toma de decisiones".

Rinnai necesitaba una plataforma financiera moderna y escalable que apoyara el crecimiento, mejorara la agilidad y permitiera la adopción de la IA. Comenzaron a explorar soluciones para modernizar su función financiera.
40 horas/semana

ahorradas a través de informes automatizados y consolidación

 50 % reducción de la dependencia de las hojas de cálculo 10 % reducción de inventario a través de planificación de demanda
La transformación va más allá de la tecnología: se trata de las personas, la curiosidad, la confianza y la creación de sistemas que permitan tomar mejores decisiones, no solo más rápidas.
Dilend Chawda Director general - Finanzas y TIC/Secretario de la empresa Rinnai Australia
IBM Planning Analytics potencia los sistemas financieros

Después de evaluar varias opciones, Rinnai eligió al IBM Business Partner, Octane Software Solutions, a mediados de 2024 como experto para modernizar su plataforma financiera. Con IBM Planning Analytics, Octane lideró una implementación por fases que proporcionó ganancias rápidas y minimizó el riesgo. El modelo híbrido onshore-offshore del IBM Business Partner y su amplia experiencia en finanzas garantizaron eficiencia de costes y escalabilidad. Además, el enfoque low-code mantuvo a los equipos internos activamente involucrados, lo que aceleró la adopción de la nueva plataforma entre todo el personal de Rinnai.

La implementación ha optimizado la elaboración de informes de fin de mes, el análisis de rentabilidad del producto, la planificación de demanda e introducido una suite presupuestaria 2025 integrada con ventas, planificación del personal y gasto de capital. La plataforma sirve ahora como una única fuente fiable, ya que permite la colaboración y el modelado para diversas necesidades. Tras completar el trabajo preliminar para preparar sus datos para la IA, Rinnai está trabajando actualmente con Octane en una serie de talleres para explorar cómo puede aprovecharse IBM watsonx Orchestrate para mejorar la previsión, optimizar los niveles de stock, y reducir el trabajo manual.

Lograr claridad estratégica y eficiencia

El equipo financiero de Rinnai se ha transformado con IBM Planning Analytics, logrando importantes ganancias de eficiencia y ventajas estratégicas como:

  • 40 horas ahorradas a la semana gracias a la automatización de la elaboración de informes y la consolidación, lo que reduce los informes de las filiales a cuatro días.
  • Reducción del 50 % en la dependencia de las hojas de cálculo, lo que elimina los problemas de control de versiones
  • Decisiones más inteligentes mediante la asignación de beneficios a nivel de producto, con el presupuesto cambiando a un proceso más colaborativo basado en modelos de datos compartidos e integrados.

La modernización de los sistemas financieros de la empresa ha mejorado la moral de los empleados, trasladando el enfoque de la entrada de datos al análisis. Rinnai está ahora aprovechando modelos predictivos para el capital circulante, junto con IBM Planning Analytics e IBM watsonx para consultas en lenguaje natural y detección de valores atípicos. La iniciativa ha posicionado a su equipo financiero como un socio estratégico, impulsando decisiones más rápidas y apuntando a una reducción del inventario del 10 %, ofreciendo a los CFO lecciones sobre cómo actuar temprano, cuantificar los beneficios y fomentar una cultura colaborativa. Como señala Chawda, "la IA debe integrarse, y cuanto más se espera, más difícil y costosa se vuelve".

Al asociarse con Octane, Rinnai ha convertido las finanzas de una función de informes reactivos en un impulsor proactivo de conocimientos estratégicos, preparándose para el futuro de la era de la IA.
Acerca de Rinnai Australia

Rinnai Australia es un fabricante y distribuidor líder de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente. Con operaciones en múltiples filiales y un historial de adquisiciones, Rinnai ha sido un nombre de confianza en Australia durante más de 50 años. La empresa opera en 20 países y aporta experiencia global para adaptar las soluciones al estilo de vida australiano. El conjunto de marcas de Rinnai, que incluye Rinnai, Brivis, APAC y Polo, ofrece productos de alta calidad.
Acerca de las soluciones de software Octane

Octane Software Solutions es un socio especializado en IBM que aporta una amplia experiencia en IBM Planning Analytics y transformación financiera. Ofrecen un modelo híbrido de entrega onshore-offshore que ayuda a las empresas a escalar recursos según sea necesario y gestionar los costes de manera eficaz. El enfoque low-code de Octane anima a los equipos internos a mantenerse implicados durante los despliegues, acelerando la adopción y el desarrollo de capacidades.

 Componentes de la solución IBM Cognos IBM Planning Analytics IBM® watsonx IBM watsonx Orchestrate
