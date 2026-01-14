Rinnai Australia sienta las bases para la adopción de la IA con IBM® Planning Analytics
Rinnai Australia, un fabricante y distribuidor líder de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente, experimentó un crecimiento significativo a través de la expansión orgánica y las adquisiciones. Sin embargo, a su función financiera le costó seguir el ritmo de este crecimiento.
Los sistemas financieros de la empresa se habían vuelto cada vez más complejos. La gran dependencia de múltiples herramientas, como IBM Cognos, IBM TM1, Oracle Essbase y Oracle Analytics Cloud, combinada con procesos manuales y numerosas hoja de cálculo, creó silos y duplicaciones. Esta situación provocaba ciclos de presentación de informes muy largos, con cierres mensuales de las filiales que duraban semanas y un proceso de elaboración de presupuestos que se prolongaba durante más de tres meses.
"Llegamos a un punto en el que continuar con los procesos manuales era simplemente insostenible", recuerda Dilend Chawda, CFO de Rinnai Australia. "Necesitábamos una fuente central fiable, no solo para reducir el riesgo y los errores, sino para permitir una mejor colaboración y toma de decisiones".
Rinnai necesitaba una plataforma financiera moderna y escalable que apoyara el crecimiento, mejorara la agilidad y permitiera la adopción de la IA. Comenzaron a explorar soluciones para modernizar su función financiera.
Después de evaluar varias opciones, Rinnai eligió al IBM Business Partner, Octane Software Solutions, a mediados de 2024 como experto para modernizar su plataforma financiera. Con IBM Planning Analytics, Octane lideró una implementación por fases que proporcionó ganancias rápidas y minimizó el riesgo. El modelo híbrido onshore-offshore del IBM Business Partner y su amplia experiencia en finanzas garantizaron eficiencia de costes y escalabilidad. Además, el enfoque low-code mantuvo a los equipos internos activamente involucrados, lo que aceleró la adopción de la nueva plataforma entre todo el personal de Rinnai.
La implementación ha optimizado la elaboración de informes de fin de mes, el análisis de rentabilidad del producto, la planificación de demanda e introducido una suite presupuestaria 2025 integrada con ventas, planificación del personal y gasto de capital. La plataforma sirve ahora como una única fuente fiable, ya que permite la colaboración y el modelado para diversas necesidades. Tras completar el trabajo preliminar para preparar sus datos para la IA, Rinnai está trabajando actualmente con Octane en una serie de talleres para explorar cómo puede aprovecharse IBM watsonx Orchestrate para mejorar la previsión, optimizar los niveles de stock, y reducir el trabajo manual.
El equipo financiero de Rinnai se ha transformado con IBM Planning Analytics, logrando importantes ganancias de eficiencia y ventajas estratégicas como:
La modernización de los sistemas financieros de la empresa ha mejorado la moral de los empleados, trasladando el enfoque de la entrada de datos al análisis. Rinnai está ahora aprovechando modelos predictivos para el capital circulante, junto con IBM Planning Analytics e IBM watsonx para consultas en lenguaje natural y detección de valores atípicos. La iniciativa ha posicionado a su equipo financiero como un socio estratégico, impulsando decisiones más rápidas y apuntando a una reducción del inventario del 10 %, ofreciendo a los CFO lecciones sobre cómo actuar temprano, cuantificar los beneficios y fomentar una cultura colaborativa. Como señala Chawda, "la IA debe integrarse, y cuanto más se espera, más difícil y costosa se vuelve".
Al asociarse con Octane, Rinnai ha convertido las finanzas de una función de informes reactivos en un impulsor proactivo de conocimientos estratégicos, preparándose para el futuro de la era de la IA.
Rinnai Australia es un fabricante y distribuidor líder de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente. Con operaciones en múltiples filiales y un historial de adquisiciones, Rinnai ha sido un nombre de confianza en Australia durante más de 50 años. La empresa opera en 20 países y aporta experiencia global para adaptar las soluciones al estilo de vida australiano. El conjunto de marcas de Rinnai, que incluye Rinnai, Brivis, APAC y Polo, ofrece productos de alta calidad.
Octane Software Solutions es un socio especializado en IBM que aporta una amplia experiencia en IBM Planning Analytics y transformación financiera. Ofrecen un modelo híbrido de entrega onshore-offshore que ayuda a las empresas a escalar recursos según sea necesario y gestionar los costes de manera eficaz. El enfoque low-code de Octane anima a los equipos internos a mantenerse implicados durante los despliegues, acelerando la adopción y el desarrollo de capacidades.
