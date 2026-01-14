Rinnai Australia, un fabricante y distribuidor líder de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente, experimentó un crecimiento significativo a través de la expansión orgánica y las adquisiciones. Sin embargo, a su función financiera le costó seguir el ritmo de este crecimiento.

Los sistemas financieros de la empresa se habían vuelto cada vez más complejos. La gran dependencia de múltiples herramientas, como IBM Cognos, IBM TM1, Oracle Essbase y Oracle Analytics Cloud, combinada con procesos manuales y numerosas hoja de cálculo, creó silos y duplicaciones. Esta situación provocaba ciclos de presentación de informes muy largos, con cierres mensuales de las filiales que duraban semanas y un proceso de elaboración de presupuestos que se prolongaba durante más de tres meses.

"Llegamos a un punto en el que continuar con los procesos manuales era simplemente insostenible", recuerda Dilend Chawda, CFO de Rinnai Australia. "Necesitábamos una fuente central fiable, no solo para reducir el riesgo y los errores, sino para permitir una mejor colaboración y toma de decisiones".

Rinnai necesitaba una plataforma financiera moderna y escalable que apoyara el crecimiento, mejorara la agilidad y permitiera la adopción de la IA. Comenzaron a explorar soluciones para modernizar su función financiera.