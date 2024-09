El enfoque de RSBN se centra en las operaciones de minería a gran escala en una variedad de materias primas utilizadas para baterías. Un objetivo complementario es vincularse a procesos exitosos, como Better Mining, que se centran en impulsar las buenas prácticas en el sector de ASM. Solo en cobalto, ASM produce alrededor del 1530 % de todo el cobalto producido en la DRC. Better Mining opera en más de 40 sitios mineros de ASM. "Los paquetes de datos de control y trazabilidad digital existentes en Better Mining se pueden conectar a blockchains", dice Garrett. Esto garantiza que los operadores más pequeños que cumplen con los estándares internacionales no queden excluidos de los avances tecnológicos ni de las redes responsables verificadas".

Impulsada por Hyperledger Fabric de la Fundación Linux®, un marco de blockchain modular diseñado para plataformas de blockchains, IBM Blockchain Platform permitirá a RCS Global expandir la RSBN más allá de los metales de batería y llevarla a otras materias primas que sirvan a las corporaciones en las cadenas de valor de cualquier sector global.

"Incorporamos constantemente las lecciones de nuestro trabajo con la tecnología IBM Blockchain", dice Garrett. "Nuestro próximo paso evolutivo será analizar cómo podemos incorporar eficazmente la IA en nuestros procesos, específicamente mirando el valor potencial que puede agregar en el contexto de nuestras economías más informales".