Como parte de su viaje de transformación digital, Qatar Development Bank (QDB) buscó modernizar su infraestructura de TI para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los servicios bancarios y garantizar la seguridad y el cumplimiento. El entorno de TI existente del banco se basó en IBM® App Connect Enterprise (ACE). Sin embargo, a medida que la tecnología evolucionó, QDB reconoció la necesidad de pasar a una arquitectura más moderna, nativa de la nube e impulsada por API.

El banco dio prioridad a la optimización de la integración, la supervisión y la gestión de recursos para mejorar la fiabilidad de las aplicaciones, reducir la sobrecarga operativa e impulsar la innovación. El objetivo era implantar una solución que pudiera soportar aplicaciones en contenedores, permitiendo agilidad y escalabilidad al tiempo que se mantenían unos sólidos estándares de seguridad.