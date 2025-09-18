Qatar Development Bank acelera la transformación digital

Banca fluida habilitada por una sólida integración

Persona que camina por zona pública con el teléfono móvil
Transición a la modernización digital

Como parte de su viaje de transformación digital, Qatar Development Bank (QDB) buscó modernizar su infraestructura de TI para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los servicios bancarios y garantizar la seguridad y el cumplimiento. El entorno de TI existente del banco se basó en IBM® App Connect Enterprise (ACE). Sin embargo, a medida que la tecnología evolucionó, QDB reconoció la necesidad de pasar a una arquitectura más moderna, nativa de la nube e impulsada por API.

El banco dio prioridad a la optimización de la integración, la supervisión y la gestión de recursos para mejorar la fiabilidad de las aplicaciones, reducir la sobrecarga operativa e impulsar la innovación. El objetivo era implantar una solución que pudiera soportar aplicaciones en contenedores, permitiendo agilidad y escalabilidad al tiempo que se mantenían unos sólidos estándares de seguridad.
35 000 llamadas a la API gestionadas por día 1773 milisegundos de tiempo medio de respuesta de la API
Modernizar la banca con soluciones nativas de la nube

QDB se embarcó en un viaje de modernización, aprovechando IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM® Instana e IBM® Turbonomic para mejorar su infraestructura de banca digital.

  • Cloud Pak for Integration (CP4I) se convirtió en la plataforma de integración central, enrutando de manera fluida las transacciones bancarias móviles y de Internet a través de IBM® API Connect y ACE. IBM API Connect protegió todas las API mediante Autorización Abierta (OAuth), mientras que ACE enriqueció y orquestó las solicitudes entrantes para cumplir con los requisitos del sistema.
  • Instana brindó monitorización de extremo a extremo con visibilidad en tiempo real de toda la infraestructura de TI del banco. Gracias al análisis de causa raíz impulsado por inteligencia artificial, el banco resolvió los problemas rápidamente, garantizando interrupciones mínimas del servicio.
  • Turbonomic optimizó la gestión de recursos de aplicaciones, asignando dinámicamente CPU, memoria y almacenamiento para garantizar el rendimiento, al tiempo que se minimizan los costes.

Juntas, estas soluciones ayudaron a modernizar las operaciones de QDB, ofreciendo una experiencia bancaria escalable, segura y eficiente.
Lograr la excelencia operativa y la satisfacción del cliente

La colaboración con IBM permitió a QDB mejorar significativamente sus servicios de banca digital, mejorar la experiencia del cliente e impulsar la eficiencia operativa.

  • Transacciones fluidas: CP4I permitió un procesamiento fluido y seguro de transacciones financieras para millones de usuarios, consolidando la reputación de fiabilidad del banco. Como parte de esta modernización, QDB migró con éxito 164 API utilizando API Connect y 65 aplicaciones ACE, que soportan 22 aplicaciones críticas para el negocio a través de la plataforma.
  • Resolución proactiva de problemas: Instana ayudó a reducir el tiempo de inactividad mediante la supervisión en tiempo real y la solución de problemas impulsado por IA, lo que mejoró la continuidad del servicio. El sistema gestiona ahora una media de 35 000 llamadas a la API al día, con un tiempo de respuesta medio de 1773 milisegundos, lo que garantiza un alto rendimiento y una capacidad de respuesta a escala.
  • Recursos optimizados: Turbonomic ayudó a reducir los costes operativos automatizando la gestión de recursos, garantizando la escalabilidad para satisfacer los aumentos repentinos de demanda. La solución ha ayudado a QDB a mantener una calidad de servicio constante al tiempo que maximiza la eficiencia de la infraestructura.

Estos avances han posicionado a QDB como líder en banca digital, ayudándoles a proporcionar experiencias excepcionales a sus clientes y estableciendo nuevos puntos de referencia para la eficiencia operativa en el sector financiero.
Logo de IBM
Acerca de Qatar Development Bank

Qatar Development Bank (QDB) es una institución financiera con sede en Doha (Qatar), dedicada a impulsar la diversificación económica y apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la región. Fundada en 1997, QDB ofrece soluciones financieras y de asesoramiento innovadoras para empoderar a emprendedores y empresas. Con un enfoque en el fomento del desarrollo sostenible, el banco atiende a una amplia gama de clientes en diversos sectores, contribuyendo a la visión de Qatar de una economía basada en el conocimiento.

 Componentes de la solución IBM Instana IBM Turbonomic IBM Cloud Pak for Integration
Experimente la observabilidad impulsada por IA con IBM Instana

Descubra cómo Instana puede ayudarle a aprovechar el poder de la IA para una mejor toma de decisiones

 Más información sobre IBM Instana
Legal

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, IBM API Connect, IBM Cloud Pak, IBM Instana, Instana y Turbonomic son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.

Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.