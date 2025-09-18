Banca fluida habilitada por una sólida integración
Como parte de su viaje de transformación digital, Qatar Development Bank (QDB) buscó modernizar su infraestructura de TI para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los servicios bancarios y garantizar la seguridad y el cumplimiento. El entorno de TI existente del banco se basó en IBM® App Connect Enterprise (ACE). Sin embargo, a medida que la tecnología evolucionó, QDB reconoció la necesidad de pasar a una arquitectura más moderna, nativa de la nube e impulsada por API.
El banco dio prioridad a la optimización de la integración, la supervisión y la gestión de recursos para mejorar la fiabilidad de las aplicaciones, reducir la sobrecarga operativa e impulsar la innovación. El objetivo era implantar una solución que pudiera soportar aplicaciones en contenedores, permitiendo agilidad y escalabilidad al tiempo que se mantenían unos sólidos estándares de seguridad.
QDB se embarcó en un viaje de modernización, aprovechando IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM® Instana e IBM® Turbonomic para mejorar su infraestructura de banca digital.
Juntas, estas soluciones ayudaron a modernizar las operaciones de QDB, ofreciendo una experiencia bancaria escalable, segura y eficiente.
La colaboración con IBM permitió a QDB mejorar significativamente sus servicios de banca digital, mejorar la experiencia del cliente e impulsar la eficiencia operativa.
Estos avances han posicionado a QDB como líder en banca digital, ayudándoles a proporcionar experiencias excepcionales a sus clientes y estableciendo nuevos puntos de referencia para la eficiencia operativa en el sector financiero.
Qatar Development Bank (QDB) es una institución financiera con sede en Doha (Qatar), dedicada a impulsar la diversificación económica y apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la región. Fundada en 1997, QDB ofrece soluciones financieras y de asesoramiento innovadoras para empoderar a emprendedores y empresas. Con un enfoque en el fomento del desarrollo sostenible, el banco atiende a una amplia gama de clientes en diversos sectores, contribuyendo a la visión de Qatar de una economía basada en el conocimiento.
