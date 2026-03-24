Proporcionar alertas fiables sobre transacciones en tiempo real mediante una infraestructura escalable basada en eventos
PVcomBank es uno de los principales bancos comerciales de Vietnam, que presta sus servicios a millones de personas a través de canales móviles y digitales. A medida que crecían los volúmenes de transacciones digitales, su arquitectura de notificaciones en tiempo semireal no podía escalar de forma fiable, especialmente durante los periodos de mayor actividad. Los retrasos en las alertas de transacciones, actualizaciones de saldo y notificaciones de servicio generaban riesgos de experiencia y confianza para el cliente, haciendo que la integración en tiempo real fuera crítica durante la actividad bancaria de mayor intensidad. La limitada escalabilidad dificultaba la gestión de los picos de demanda y los sistemas heredados limitaban la personalización de las alertas y la gestión de las preferencias de los clientes. En un entorno bancario regulado, PVcomBank necesitaba una capacidad de integración basada en eventos de nivel empresarial para procesar millones de eventos bancarios por día, estandarizar la integración entre sistemas y permitir comunicaciones casi en tiempo real con resiliencia y cumplimiento.
Para hacer frente a estos retos, PVcomBank adoptó IBM Event Automation con el fin de crear una capa de integración centralizada y basada en eventos para las notificaciones bancarias en tiempo real. Se utilizó IBM Event Streams para procesar grandes volúmenes de eventos de transacciones procedentes de los sistemas bancarios centrales, mientras que IBM MQ garantizaba la entrega cuando era necesario.
En lugar de gestionar Kafka de código abierto de forma independiente, PVcomBank optó por IBM Event Automation por su escalabilidad, gobierno, seguridad y fiabilidad operativa de nivel empresarial, lo que le permitió reducir los costes de mantenimiento de la plataforma en un entorno bancario regulado.
La arquitectura centralizó la orquestación de las notificaciones, lo que permitió dar prioridad a las alertas críticas y una entrega fiable durante los periodos de máxima actividad. IBM Event Automation conecta ahora plataformas bancarias centrales y canales digitales, apoyando cargas de trabajo actuales y futuros casos de uso bancarios impulsados por riesgos en tiempo real, fraude y IA.
Con IBM Event Automation, PVcomBank procesa ahora aproximadamente cinco millones de notificaciones de transacciones y servicios al día con entrega casi en tiempo real. Los retrasos en las notificaciones y las tasas de error se han reducido significativamente, incluso durante los períodos de mayor actividad, lo que mejora la confianza y la satisfacción de los clientes.
El banco también ha racionalizado las operaciones al reducir el tiempo necesario para escalar su infraestructura de notificaciones de semanas a horas. Una infraestructura de integración estandarizada y basada en eventos garantiza ahora un rendimiento constante en todos los sistemas bancarios, al tiempo que ofrece la flexibilidad necesaria para introducir nuevos servicios en tiempo real.
Al adoptar IBM Event Automation, PVcomBank ha reforzado la resiliencia de su infraestructura de banca digital y ha establecido una base para ampliar los casos de uso basados en eventos, incluida la monitorización de riesgos en tiempo real, las señales de detección del fraude y el análisis de clientes impulsado por IA.
PVcomBank es un banco comercial vietnamita que ofrece una amplia gama de servicios financieros. Tiene activos totales de casi 100 000 millones de VND y un capital social de 9000 millones de VND. Con una red de 113 oficinas de operaciones repartidas por las principales provincias de Vietnam, presta servicio a empresas de los sectores del petróleo y el gas, la energía y las infraestructuras, ofreciendo servicios tanto a particulares como a empresas.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.