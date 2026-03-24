Para hacer frente a estos retos, PVcomBank adoptó IBM Event Automation con el fin de crear una capa de integración centralizada y basada en eventos para las notificaciones bancarias en tiempo real. Se utilizó IBM Event Streams para procesar grandes volúmenes de eventos de transacciones procedentes de los sistemas bancarios centrales, mientras que IBM MQ garantizaba la entrega cuando era necesario.

En lugar de gestionar Kafka de código abierto de forma independiente, PVcomBank optó por IBM Event Automation por su escalabilidad, gobierno, seguridad y fiabilidad operativa de nivel empresarial, lo que le permitió reducir los costes de mantenimiento de la plataforma en un entorno bancario regulado.

La arquitectura centralizó la orquestación de las notificaciones, lo que permitió dar prioridad a las alertas críticas y una entrega fiable durante los periodos de máxima actividad. IBM Event Automation conecta ahora plataformas bancarias centrales y canales digitales, apoyando cargas de trabajo actuales y futuros casos de uso bancarios impulsados por riesgos en tiempo real, fraude y IA.