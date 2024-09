Los costes de fallos del proceso se miden por minuto, por lo que el tiempo es esencial. Las empresas deben poder adaptarse a las circunstancias cambiantes y rápidamente. ¿Qué pasaría si tuviese un sistema de control de procesos que pudiera detectar problemas antes de que ocurriera un evento catastrófico? Eso es justo lo que buscaba la empresa de servicios de ingeniería y tecnología Novate Solutions, Inc. La empresa quería: • Obtener información de máquinas que han estado produciendo datos durante décadas

• Ver el rendimiento de los activos en tiempo real

• Identificar las causas fundamentales de los fallos mucho más rápido

• Reducir los costos operativos y el tiempo de inactividad Los activos empresariales están equipados con sensores que generan cientos de miles de puntos de datos. Sin embargo, Novate sabía que los datos sin contexto o correlación con otros datos no pueden proporcionar información significativa ni información sobre todo el proceso que ayude a garantizar que el equipo esté en funcionamiento. Ese suele ser el trabajo del ingeniero encargado de evaluar los datos.

Supervisión en tiempo real IBM® Maximo Monitor muestra cómo funcionan los activos en tiempo real y permite una mejora del 30% en la calidad del producto Reducción de residuos Novate obtiene nuevos datos de sensores antiguos y logra una reducción del 15 % de los residuos

Los sistemas de control de procesos están diseñados para monitorizar y gestionar procesos, pero no para monitorizar y gestionar los activos subyacentes. Pero los datos están ahí si puede capturarlos y sabe qué hacer con ellos. Rob Mora Executive Vice President of Business Development Novate Solutions, Inc.

Sin embargo, los ingenieros no pueden monitorizar todos los datos y tendencias, incluso con herramientas de visualización modernas. Y lo cierto es que no pueden estar mirando las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Ahí es donde entra la IA. Al ver todo, de una sola vez, cada momento del día, la IA ayuda a conectar los puntos que los humanos pueden nunca conectar. Novate reconoció que necesitaba infundir sus datos de IoT con IA para obtener información que pudiera aplicar al aprendizaje automático, el análisis de causas raíz y la monitorización y el mantenimiento predictivos.

Información predictiva: más que lo de siempre Si bien los fabricantes industriales utilizan la tecnología de sensores todos los días, también tienen una gran cantidad de tareas relacionadas con las operaciones diarias. Para aligerar su carga, necesitan un servicio de monitorización remota escalable que identifique las anomalías del sistema y prediga los problemas antes de que se conviertan en un problema. Para abordar esta necesidad, Novate utiliza la IA y el software IBM Maximo Monitor para desarrollar un nuevo enfoque revolucionario que mejore la confiabilidad de los procesos y, en última instancia, mejore el control de los procesos industriales .

Novate integra las infraestructuras del sistema de control y los datos de procesos de sus clientes con la tecnología de IA basada en la nube de IBM y Maximo Monitor, que se incorpora directamente en su Centro de Operaciones de Soporte. Al hacerlo, la empresa puede analizar los datos en busca de anomalías que, de otro modo, serían imperceptibles para un sistema de control típico. Si se encuentra uno, el sistema alerta a los ingenieros del Centro de Operaciones de Soporte de Novate. Luego, basándose en sus años de experiencia en procesos, familiaridad con las operaciones del cliente y conocimiento de los principios de ingeniería, los ingenieros de Novate determinan si la anomalía indica un problema. Si es necesario, colaborarán con los técnicos de la empresa para prevenir un fallo previsto y evitar tiempos de inactividad. "En última instancia, queremos formar a la IA para que el sistema sea más inteligente", explica Rob Mora, vicepresidente ejecutivo de desarrollo empresarial de Novate. "Con la ayuda de IBM watsonx, nuestro servicio enseñará a los sistemas a reconocer eventos a medida que se desarrollan". Pero no todos los clientes tienen acceso a la IA de clase mundial en IBM o entienden la mejor manera de implementarla y extraer valor de ella. Además, es posible que aún no encaje en la hoja de ruta tecnológica de un cliente. Entonces, para emplear IA, primero deben desarrollar un caso práctico sólido. Mora afirma que algunos de los clientes de Novate son extraordinariamente sofisticados y otros acaban de iniciar su viaje de transformación. Visitó una instalación insignia de última generación para un productor de alimentos global que hace alrededor de 400 toneladas de galletas al día. La panadería también pierde alrededor de 20 toneladas de galletas a tiempos de inactividad no planificados todos los días. La compañía estaba decidida a incorporar las últimas soluciones tecnológicas para mejorar la confiabilidad. El cliente había adquirido equipos de realidad aumentada e invertido en soluciones de nube de puntos 3D para asignar algunas de sus líneas para reducir el tiempo de inactividad no planificado. Pero requirió una inversión masiva, una amplia capacitación y la redefinición de muchos procesos. "La IA es un elemento revolucionario para la fabricación industrial", señala Mora. "Crea un campo de visión mucho más amplio, tomando todos los datos. Y se puede aplicar sin ninguna inversión de capital ni formación mediante el uso de nuestra plataforma. En última instancia, la IA permite a los sistemas de procesos ser conscientes de sí mismos y 'llamar' a un ingeniero para decirle: 'No está mirando aquí, pero algo no va bien y debería echarle un vistazo'. Esto lleva la fiabilidad y el soporte de la planta a otro nivel".

Ver valor, reducir el tiempo de inactividad Novate no creó su solución simplemente para ayudar a los fabricantes a hacer lo que hacen de manera más eficiente, sino para permitir verdaderas capacidades predictivas. La solución puede ver problemas que normalmente no se monitorizan y se alarman. Mora ofrece un ejemplo: “Hace poco estábamos trabajando con una instalación de producción de alimentos en activos en la línea de envasado cuando nos llamó la atención el comportamiento de un servomotor en un equipo de envasado al final de una línea de producción. Lo que nuestro sistema notó fue un valor de torque promedio creciente con el tiempo”. Debido a que el aumento del valor del torque fue un comportamiento inesperado, la solución de Novate marcó el equipo para su inspección. Los ingenieros de Novate contactaron al equipo de tierra de producción de alimentos. Durante el análisis del equipo de envasado, la tripulación determinó que el aceite no se había cambiado como sugerían los registros de mantenimiento y que se había degradado por completo, lo que hacía que el motor trabajara cada vez más. "Nuestra solución podría ver la información valiosa del cliente en los datos a pesar de que el sistema y el equipo funcionaban correctamente", dice Mora. "No había forma en que la instalación de producción de alimentos la hubiera detectado. Eso es algo que la IA pudo notar y nuestros ingenieros pudieron descifrar". A medida que Novate siga trabajando con fabricantes industriales y empleando un control de procesos industriales habilitado para IA, la empresa continuará su asociación con IBM. "Cuando nos conectamos por primera vez con IBM, nos sorprendió su disposición a asumir riesgos. No estaban preocupados por el retorno inmediato de su inversión. Su objetivo era la innovación. Además, todos en IBM han colaborado. Nuestra experiencia ha sido coherente con cada contacto", dice Mora.