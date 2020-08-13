En lo que respecta a la fiabilidad de las plantas, son críticas las capacidades de monitorización remota y gestión de activos, ya que los equipos envejecen, los procesos cambian, la tecnología evoluciona y las personas se marchan, pero la maquinaria sigue funcionando. Y como resultado, las cosas fracasan.

Esto nos lleva de nuevo a la monitorización predictiva diseñada para identificar un evento a punto de ocurrir y, al mismo tiempo, utilizar las habilidades de los expertos. Aunque este enfoque requiere un intermediario humano, la amplitud y profundidad de la visibilidad a través de la IA produce una enorme cantidad de conocimiento. Predecir con modelos de IA es algo valioso, una vez que se ha entrenado el modelo y se han tenido en cuenta todas las variables posibles. Hasta entonces, las personas que utilizan conocimientos equivalentes a los de la IA pueden prever el futuro con mayor precisión.

Incluso si un problema se produce de forma rápida o repentina, las herramientas y los recursos de monitorización predictiva permiten a los equipos de asistencia aislar las causas raíz con mayor rapidez que con otros enfoques. Incluso si la monitorización predictiva no evita un incidente relativo al tiempo de inactividad, el enfoque acelera el retorno al tiempo de actividad. En un contexto en el que una hora de tiempo de inactividad puede suponer un coste superior a los 100 000 dólares, la capacidad de responder y resolver incidentes con mayor rapidez puede reducir drásticamente los costes.

Al aprovechar las ventajas que ofrece la IA, los fabricantes pueden beneficiarse de la monitorización remota de activos a gran escala, incluso si la plataforma no comprende todos los puntos de ajuste predefinidos. El análisis humano de los conocimientos impulsados por IA lo hace valioso y es crítico para ayudar a la IA a aprender cuándo, qué, por qué y cómo. La monitorización predictiva tiene un enorme potencial para ofrecer resultados de fiabilidad de la producción de formas distintas a las tecnologías SCADA actuales u otras soluciones de software de implementación intensiva.