Para dirección sus desafíos, NHS England colaboró con IBM para mejorar la NHS App, alojada en Microsoft Azure. Su enfoque se centró en crear una experiencia fluida y centrada en el paciente y, al mismo tiempo, en aliviar la presión sobre el personal de primera línea.

La colaboración ofreció características mejoradas para los pacientes, desde la gestión de medicamentos, mensajería segura y reserva de citas hasta el acceso a los resultados de las pruebas. Estas funcionalidades permiten a los pacientes tomar el control de su atención médica, reduciendo la dependencia de los canales tradicionales, como las llamadas telefónicas y las visitas en persona. Por ejemplo, los pacientes ahora pueden pedir recetas repetidas con unos pocos toques, lo que ahorra tiempo y mejora el cumplimiento de los planes de tratamiento. Ambos equipos también aprovecharon las capacidades de Adobe Target para las pruebas A/B, lo que permitió tomar decisiones basado en datos y mejorar continuamente el diseño y la funcionalidad de la aplicación NHS.

Para escalar el impacto de la NHS App, el equipo de ingeniería y diseño de productos de IBM integró a más de 15 nuevos proveedores a través de un proceso simplificado, ampliando la cobertura nacional de los servicios principales y añadiendo nuevas capacidades. Una interfaz de usuario y una navegación rediseñadas hicieron que la aplicación NHS fuera más intuitiva, lo que garantizó que los pacientes pudieran encontrar y utilizar fácilmente los servicios que necesitaban.

Al poner en primer plano su experiencia en ingeniería de productos, IBM ayudó a NHS England a establecer un modelo operativo de productos que priorizaba la mejora continua. Las hojas de ruta automatizadas, los atrasos consolidados y un marco de medición sólido permitieron hacer un seguimiento del rendimiento y, al mismo tiempo, alinear la evolución de la aplicación con los objetivos del NHS de Inglaterra. Este enfoque centrado en el producto garantizó que las mejoras ofrecieran un valor cuantificable, ya sea mejorando la satisfacción del paciente o reduciendo los costes operativos.

Las capacidades únicas de IBM en ingeniería y diseño de productos e innovación sanitaria resultaron fundamentales a lo largo de la transformación. Al combinar la experiencia técnica con un profundo conocimiento de las necesidades de los pacientes, IBM ayudó a NHS England a crear un servicio digital sostenible que pudiera adaptarse a las demandas cambiantes del servicio sanitario.