El gobierno automatizado de identidades impulsa la agilidad del personal

Con IBM Verify, Neurealm ofrece un gobierno de identidades automatizado que agiliza el acceso y aumenta la agilidad del personal

Un diseño abstracto elegante con una curva degradada que pasa del azul al morado sobre un fondo blanco limpio. El visual crea una sensación de movimiento y modernidad.
Los procesos de identidad manuales ralentizaron el crecimiento y la seguridad

Un banco líder del sector público confiaba en procesos manuales basados en archivos para gestionar las identidades de empleados y proveedores, lo que provocaba retrasos, incoherencias y un mayor riesgo operativo. Las actualizaciones de HRMS y Active Directory dependían de que los empleados individuales crearan, modificaran y deshabilitaran manualmente las cuentas, un enfoque que consumía mucho tiempo y era propenso a errores humanos.

La incorporación de nuevas contrataciones solía durar hasta dos semanas, durante las cuales los empleados carecían de acceso oportuno a las aplicaciones esenciales. Las identidades de los proveedores se gestionaban a través de archivos planos, lo que creaba brechas de gobierno y una visibilidad limitada de quién accedía a qué. La configuración fragmentada también dificultaba la aplicación de políticas de seguridad, el cumplimiento de las expectativas y la generación de informes listos para las auditorías.

Los equipos de las aplicaciones estaban sobrecargados con la gestión de métodos de autenticación dispares, y los empleados luchaban con múltiples inicios de sesión y experiencias de acceso incoherentes. A medida que el banco aceleraba las iniciativas digitales, necesitaba una solución moderna de gestión de identidades y accesos capaz de ofrecer automatización, autenticación unificada, gobierno sólido y seguridad más sólida sin añadir complejidad.
90 % mejora de la eficiencia 1-2 semanas a 2 días reducción del tiempo de incorporación de los empleados
Neurealm aprovechó IBM Verify para ayudar al cliente a aumentar la productividad de los empleados en un 75 %, dando a las personas acceso en el momento adecuado y eliminando múltiples credenciales en todas las aplicaciones.
Sushant Dusad Director, Cyber IAG Neurealm
Identidad digital unificada creada con IBM Verify

Neurealm implementó una solución moderna de gestión de identidades y accesos utilizando IBM Security Verify y productos de soporte para agilizar la autenticación y automatizar la gestión del ciclo de vida de la identidad. Se creó un portal centralizado de gestión de identidades y accesos (IAM) como punto de entrada único para las aplicaciones, permitiendo un inicio de sesión único fluido mediante SAML, autenticación basada en encabezado y OpenID Connect. Para reforzar la seguridad, la solución introdujo múltiples opciones de MFA, incluidas contraseñas de un solo uso (OTP) por SMS y correo electrónico, Fast Identity Online (FIDO), detección de presencia de usuarios e IBM Verify Touch Approval.

La plataforma se integró con el sistema de gestión de recursos humanos (HRMS) del banco mediante API, lo que permitió la provisión y desaprovisionamiento automatizados con actualizaciones diarias de datos y cambios inmediatos de acceso para los empleados que se marchan. La creación de usuarios proveedores también estaba automatizada, con el acceso por derecho de nacimiento asignado y el acceso adicional gestionado a través de un portal de autoservicio. Con protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), IBM Security Verify Access (ISVA), IBM Security Verify Governance (ISVG), IBM Security Identity Manager (ISIM) y entornos Guardium configurados en UAT, recuperación ante desastres y producción, el banco ahora tiene un ecosistema de identidades escalable, seguro y totalmente integrado.
Seguridad mejorada, incorporación más rápida, mayor eficiencia

La implementación proporcionó mejoras cuantificables en seguridad, eficiencia y experiencia del usuario. La autenticación multifactor reforzó la protección contra el acceso no autorizado y redujo el riesgo de fraude, mientras que los controles de acceso unificados y las prácticas regulares de cumplimiento mejoraron la preparación para las auditorías y la confianza de los clientes. La automatización del aprovisionamiento y desaprovisionamiento agilizó las operaciones, reduciendo el tiempo de incorporación de los empleados de una a dos semanas a solo dos días y contribuyendo a un aumento del 90 % en la eficiencia global. La reducción del esfuerzo manual redujo los costes operativos y permitió a los equipos centrarse en tareas de mayor valor y en el servicio de atención al cliente. Con SSO, los empleados ahora acceden a las aplicaciones de manera fluida, lo que aumenta la productividad, mejora la moral y acelera el trabajo diario. Al modernizar el gobierno de identidades, el banco reforzó su posición de seguridad, mejoró el cumplimiento y creó una base escalable para el crecimiento digital futuro.

Acerca de Neurealm

Neurealm es una empresa de servicios de tecnología con IA que ayuda a las empresas a construir los sistemas inteligentes que impulsan el futuro. Trabajamos en todo el espectro de la IA física a la IA agéntica, desde dispositivos edge hasta agentes autónomos, y ayudamos a las empresas a pasar de la experimentación con IA a la implementación a nivel de producción, con la tecnología de NeuGAIN, nuestra plataforma de IA unificada. Nuestro enfoque basado en resultados y en ingeniería abarca IA, ingeniería, datos, RunOps y más, y presta servicio a más de 250 empresas en todo el mundo.

 Componentes de la solución IBM Security Verify IBM Security Guardium
Acceso moderno a la identidad para un mundo zero trust

IBM Verify ofrece inicio de sesión único, MFA y gobierno de identidades para proteger el acceso en entornos híbridos. Con autenticación adaptativa y flujos de trabajo automatizados, Verify simplifica la gestión de identidades, mejora la experiencia del usuario y soporta la seguridad zero trust a escala.

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Aviso legal

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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general. 