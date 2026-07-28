El gobierno automatizado de identidades impulsa la agilidad del personal

Con IBM Verify, Neurealm ofrece un gobierno de identidades automatizado que agiliza el acceso y aumenta la agilidad del personal
Un banco líder del sector público confiaba en procesos manuales basados en archivos para gestionar las identidades de empleados y proveedores, lo que provocaba retrasos, incoherencias y un mayor riesgo operativo. Las actualizaciones de HRMS y Active Directory dependían de que los empleados individuales crearan, modificaran y deshabilitaran manualmente las cuentas, un enfoque que consumía mucho tiempo y era propenso a errores humanos.
La incorporación de nuevas contrataciones solía durar hasta dos semanas, durante las cuales los empleados carecían de acceso oportuno a las aplicaciones esenciales. Las identidades de los proveedores se gestionaban a través de archivos planos, lo que creaba brechas de gobierno y una visibilidad limitada de quién accedía a qué. La configuración fragmentada también dificultaba la aplicación de políticas de seguridad, el cumplimiento de las expectativas y la generación de informes listos para las auditorías.
Los equipos de las aplicaciones estaban sobrecargados con la gestión de métodos de autenticación dispares, y los empleados luchaban con múltiples inicios de sesión y experiencias de acceso incoherentes. A medida que el banco aceleraba las iniciativas digitales, necesitaba una solución moderna de gestión de identidades y accesos capaz de ofrecer automatización, autenticación unificada, gobierno sólido y seguridad más sólida sin añadir complejidad.
Neurealm implementó una solución moderna de gestión de identidades y accesos utilizando IBM Security Verify y productos de soporte para agilizar la autenticación y automatizar la gestión del ciclo de vida de la identidad. Se creó un portal centralizado de gestión de identidades y accesos (IAM) como punto de entrada único para las aplicaciones, permitiendo un inicio de sesión único fluido mediante SAML, autenticación basada en encabezado y OpenID Connect. Para reforzar la seguridad, la solución introdujo múltiples opciones de MFA, incluidas contraseñas de un solo uso (OTP) por SMS y correo electrónico, Fast Identity Online (FIDO), detección de presencia de usuarios e IBM Verify Touch Approval.
La plataforma se integró con el sistema de gestión de recursos humanos (HRMS) del banco mediante API, lo que permitió la provisión y desaprovisionamiento automatizados con actualizaciones diarias de datos y cambios inmediatos de acceso para los empleados que se marchan. La creación de usuarios proveedores también estaba automatizada, con el acceso por derecho de nacimiento asignado y el acceso adicional gestionado a través de un portal de autoservicio. Con protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), IBM Security Verify Access (ISVA), IBM Security Verify Governance (ISVG), IBM Security Identity Manager (ISIM) y entornos Guardium configurados en UAT, recuperación ante desastres y producción, el banco ahora tiene un ecosistema de identidades escalable, seguro y totalmente integrado.
La implementación proporcionó mejoras cuantificables en seguridad, eficiencia y experiencia del usuario. La autenticación multifactor reforzó la protección contra el acceso no autorizado y redujo el riesgo de fraude, mientras que los controles de acceso unificados y las prácticas regulares de cumplimiento mejoraron la preparación para las auditorías y la confianza de los clientes. La automatización del aprovisionamiento y desaprovisionamiento agilizó las operaciones, reduciendo el tiempo de incorporación de los empleados de una a dos semanas a solo dos días y contribuyendo a un aumento del 90 % en la eficiencia global. La reducción del esfuerzo manual redujo los costes operativos y permitió a los equipos centrarse en tareas de mayor valor y en el servicio de atención al cliente. Con SSO, los empleados ahora acceden a las aplicaciones de manera fluida, lo que aumenta la productividad, mejora la moral y acelera el trabajo diario. Al modernizar el gobierno de identidades, el banco reforzó su posición de seguridad, mejoró el cumplimiento y creó una base escalable para el crecimiento digital futuro.
Neurealm es una empresa de servicios de tecnología con IA que ayuda a las empresas a construir los sistemas inteligentes que impulsan el futuro. Trabajamos en todo el espectro de la IA física a la IA agéntica, desde dispositivos edge hasta agentes autónomos, y ayudamos a las empresas a pasar de la experimentación con IA a la implementación a nivel de producción, con la tecnología de NeuGAIN, nuestra plataforma de IA unificada. Nuestro enfoque basado en resultados y en ingeniería abarca IA, ingeniería, datos, RunOps y más, y presta servicio a más de 250 empresas en todo el mundo.
IBM Verify ofrece inicio de sesión único, MFA y gobierno de identidades para proteger el acceso en entornos híbridos. Con autenticación adaptativa y flujos de trabajo automatizados, Verify simplifica la gestión de identidades, mejora la experiencia del usuario y soporta la seguridad zero trust a escala.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.