Colaboración para ofrecer nuevas soluciones de nube híbrida

Netrix Global se une con IBM para mover las cargas de trabajo del gigante de los seguros a IBM Power Virtual Server en la nube
Netrix Global es un proveedor global de servicios y soluciones tecnológicas centrado en ofrecer servicios de TI seguros, escalables y orientados a resultados. Con sede en Estados Unidos, Netrix Global apoya a organizaciones de mercado medio y empresarial con servicios de TI gestionados, soluciones en la nube, ciberseguridad, inteligencia artificial y habilitación de lugar de trabajo digital.
En 2025, Netrix Global adquirió Ricoh ITS, ampliando significativamente su huella global de servicios gestionados y profundizando su experiencia en IBM Power, IBM i, alojamiento en la nube y servicios gestionados. Esta adquisición reforzó la capacidad de Netrix para soportar entornos de nube híbrida complejos para clientes de todo el mundo, al tiempo que continuaba la larga alianza de entrega que Ricoh ITS había establecido con IBM.
"La adquisición de Ricoh ITS aceleró nuestra capacidad de ofrecer servicios gestionados de nivel empresarial a escala global", afirma Nick Mattera, vicepresidente de operaciones de alojamiento de Netrix Global. "También nos permitió aprovechar casi una década de colaboración con IBM".
La relación entre Netrix e IBM se basa en la confianza mutua y la colaboración a largo plazo.
"Tenemos una gran relación con IBM", dice Mattera. “No somos solo socios; también somos proveedores de las soluciones de los demás. IBM y sus clientes compran y utilizan las soluciones que ofrecemos, y confiamos en las tecnologías de IBM para ofrecer servicios de alto valor a nuestros clientes. La relación es muy profunda".
"Como proveedor de servicios gestionados para entornos IBM Power, Netrix da soporte a los clientes de IBM Cloud a través de un mosaico dedicado disponible en el catálogo de IBM Cloud. Esto permite a los clientes migrar e implementar una solución alojada totalmente gestionada con lo que Deepak Kohli, director de tecnología de campo de Netrix Global, denomina 'una sola mano para estrechar' para toda su infraestructura".
Cada cliente de Netrix tiene requisitos empresariales y regulatorios únicos. En 2020, un cliente de larga trayectoria, una compañía multinacional de seguros, se puso en contacto con Netrix con una petición importante.
La compañía de seguros operaba dos centros de datos europeos donde Netrix gestionaba sus aplicaciones IBM i que se ejecutaban en servidores IBM Power. Para reducir costes y mejorar la eficiencia operativa, la aseguradora planeaba cerrar sus centros de datos y mover las cargas de trabajo a la nube.
Netrix se encargó de diseñar y ejecutar esta transformación.
Aunque Netrix no operaba sus propios centros de datos en las regiones europeas requeridas, su estrecha colaboración con IBM hacía que IBM Cloud fuera una opción natural. IBM ya había establecido centros de datos en la nube en Europa y ofrecía IBM Power Virtual Server, lo que permitía a los clientes mover cargas de trabajo de IBM i sin refactorización.
"La mayor ventaja de IBM Cloud era que ya estaba construido", afirma Deepak Kohli, director de tecnología de campo de Netrix Global. “No teníamos que empezar desde cero. Podíamos superponer nuestros servicios gestionados y ofrecer una cobertura 24x7. IBM Cloud tenía todo el sentido".
Todo estaba listo. Ahora era el momento de ponerse manos a la obra.
de ahorro potencial en la eliminación de los costes anuales de funcionamiento del centro de datos
de posible reducción del tiempo diario de copia de seguridad de los datos del cliente
La migración comenzó en julio de 2022. Mover aplicaciones IBM i de IBM Power Systems en las instalaciones a IBM Power Virtual Server en la nube fue relativamente sencillo, ya que no requirió ninguna refactorización. Netrix fue responsable de la migración global, pero colaboró estrechamente con IBM para aprovechar la experiencia que solo IBM podía aportar.
“Estábamos familiarizados con IBM Cloud”, dice Mattera. “Habíamos implementado servicios dentro de nuestra propia instancia de IBM Cloud para otros clientes. En cuanto a la infraestructura, aún no habíamos realizado ninguna implementación de IBM Power Virtual Server. Así que hubo una curva de aprendizaje, e IBM estuvo ahí para ayudar en todo momento, lo cual fue genial”.
El sector de los seguros tiene estrictos requisitos gubernamentales para la gestión de datos, incluida la disposición de que todos los datos se almacenen durante al menos siete años. Para satisfacer este requisito, IBM recurrió al IBM Business Partner FalconStor. Con la solución FalconStor StorSafe VTL, el equipo podía convertir las unidades de cinta de almacenamiento físico en un formato de cinta virtual y hacer una copia de seguridad de ellas en IBM Cloud Object Storage para un almacenamiento y recuperación fáciles.
Dado que la solución VTL de FalconStor ya estaba integrada en IBM Cloud, su implementación fue relativamente sencilla. “Una vez más, era una plataforma nueva para nuestros ingenieros en el ámbito de Power”, dice Mattera. “Una vez superado eso con la ayuda de FalconStor y el equipo de IBM, nos hemos acostumbrado perfectamente a ella”.
“Así que la curva de aprendizaje, aunque estuvo ahí, no fue tremendamente dolorosa”, continúa. “Hemos aprendido mucho. Ahora tenemos plena confianza en las implementaciones futuras”.
En septiembre de 2022, las cargas de trabajo del cliente de seguros se migraron por completo y entraron en plena producción en IBM Cloud. Los usuarios de las compañías de seguros ahora pueden conectarse de forma privada desde las oficinas locales al entorno de nube híbrida en Europa, ejecutando sus aplicaciones IBM i en IBM Cloud y suscribiéndose a una variedad de otras aplicaciones independientes de software como servicio (SaaS).
Hoy, Netrix Global está cosechando múltiples beneficios de la implementación exitosa. Continúa disfrutando de una sólida relación con la compañía multinacional de seguros, que sigue siendo un cliente satisfecho. La compañía de seguros no solo puede seguir ejecutando las aplicaciones de IBM i a las que está acostumbrada, sino que también puede centrarse en su negocio principal en lugar de en mantener y pagar por la infraestructura de TI: con IBM Power Virtual Server, la empresa paga solo por los servicios y el ancho de banda que utiliza.
Al trasladar las cargas de trabajo de la compañía de seguros a IBM Cloud, Netrix Global ha posicionado a la compañía para ahorrar hasta un 40 % en costes anuales de alojamiento y operación de centros de datos en todo el mundo. Es más, la eliminación del espacio y la energía necesarios para administrar esos centros de datos ha reducido la huella de carbono de la empresa, afirma Deepak Kohli, director de tecnología de campo de Netrix Global
Con FalconStor StoreSafe VTL implementado, Netrix Global ha permitido a la compañía de seguros mejorar sus capacidades de almacenamiento y copia de seguridad de datos con mayor escalabilidad y velocidad. La empresa puede ahora cumplir sus requisitos normativos de almacenamiento de datos a largo plazo y tiene el potencial de ayudar a reducir el tiempo de copia de seguridad de las cargas de trabajo de sus clientes de seguros hasta en cuatro horas.
Netrix Global también ha desarrollado nuevas capacidades y habilidades en su negocio de servicios gestionados de TI, expandiendo su experiencia en sistemas IBM Power a entornos IBM Power Virtual Server. También puede aplicar su conocimiento de FalconStor StoreSafe a implementaciones en todo el mundo.
La relación entre Netrix Global e IBM es más fuerte que nunca. "Las diversas aplicaciones y recursos disponibles en los servicios de IBM Expert Labs aumentan nuestras posibilidades de cerrar aún más oportunidades", dice Mattera. "Esto es otro avance revolucionario para Netrix".
La implementación ha abierto las puertas no solo a nuevas posibilidades en la ejecución de IBM Power Virtual Servers en la nube de Netrix Global, sino también a la capacidad de ofrecerlo como un servicio gestionado en Europa. "La capacidad de operar dentro de IBM Cloud nos ha dado un alcance global que nunca antes habíamos tenido", afirma Mattera. "Nos permite ir a por un segmento de mercado completamente nuevo".
Otra oportunidad interesante es la de ampliar el alcance de la nube de Netrix Global mediante la colaboración con IBM Cloud. “Nuestra propia nube se compone de infraestructura física”, dice Mattera. “Así que la intención sería reducir la huella física de nuestros centros de datos utilizando IBM Cloud.”
“Un cliente con un alcance global puede querer tener capacidades de recuperación de datos geográficamente diversas o un entorno de alta disponibilidad (disponibilidad en Norteamérica, producción en Europa o la Cuenca del Pacífico, dondequiera que esté). IBM Cloud nos da esa flexibilidad”, concluye.
Netrix Global es una consultora de TI enfocada en la ingeniería y proveedora de servicios gestionados con más de tres décadas de experiencia. Nuestro equipo de más de 600 ingenieros técnicos se dedica a resolver problemas en todas las funciones empresariales, con experiencia en estrategia de TI, infraestructura en la nube, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones y datos e IA. Netrix ofrece un enfoque único de asesoramiento, implementación y gestión para garantizar el éxito de los clientes, independientemente de la complejidad del proyecto. Nuestra misión es ser su asesor técnico de confianza, proporcionando las personas y la tecnología necesarias para gestionar negocios modernos, basados en datos, siempre activos y seguros. Más información en www.netrixglobal.com.
Con sede en Austin (Texas), FalconStor, IBM Business Partner, es un proveedor líder de software de optimización de la protección de datos, incluyendo FalconStor StorSafe VTL, que moderniza las soluciones de recuperación ante desastres y copia de seguridad en entornos de nube híbrida. La compañía se fundó en 2000 y actualmente presta servicios a más de 1000 organizaciones en todo el mundo.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.