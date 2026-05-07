Colaboración para ofrecer nuevas soluciones de nube híbrida

Netrix Global es un proveedor global de servicios y soluciones tecnológicas centrado en ofrecer servicios de TI seguros, escalables y orientados a resultados. Con sede en Estados Unidos, Netrix Global apoya a organizaciones de mercado medio y empresarial con servicios de TI gestionados, soluciones en la nube, ciberseguridad, inteligencia artificial y habilitación de lugar de trabajo digital.

En 2025, Netrix Global adquirió Ricoh ITS, ampliando significativamente su huella global de servicios gestionados y profundizando su experiencia en IBM Power, IBM i, alojamiento en la nube y servicios gestionados. Esta adquisición reforzó la capacidad de Netrix para soportar entornos de nube híbrida complejos para clientes de todo el mundo, al tiempo que continuaba la larga alianza de entrega que Ricoh ITS había establecido con IBM.

"La adquisición de Ricoh ITS aceleró nuestra capacidad de ofrecer servicios gestionados de nivel empresarial a escala global", afirma Nick Mattera, vicepresidente de operaciones de alojamiento de Netrix Global. "También nos permitió aprovechar casi una década de colaboración con IBM".

La relación entre Netrix e IBM se basa en la confianza mutua y la colaboración a largo plazo.

"Tenemos una gran relación con IBM", dice Mattera. “No somos solo socios; también somos proveedores de las soluciones de los demás. IBM y sus clientes compran y utilizan las soluciones que ofrecemos, y confiamos en las tecnologías de IBM para ofrecer servicios de alto valor a nuestros clientes. La relación es muy profunda".

"Como proveedor de servicios gestionados para entornos IBM Power, Netrix da soporte a los clientes de IBM Cloud a través de un mosaico dedicado disponible en el catálogo de IBM Cloud. Esto permite a los clientes migrar e implementar una solución alojada totalmente gestionada con lo que Deepak Kohli, director de tecnología de campo de Netrix Global, denomina 'una sola mano para estrechar' para toda su infraestructura".

Cada cliente de Netrix tiene requisitos empresariales y regulatorios únicos. En 2020, un cliente de larga trayectoria, una compañía multinacional de seguros, se puso en contacto con Netrix con una petición importante.

La compañía de seguros operaba dos centros de datos europeos donde Netrix gestionaba sus aplicaciones IBM i que se ejecutaban en servidores IBM Power. Para reducir costes y mejorar la eficiencia operativa, la aseguradora planeaba cerrar sus centros de datos y mover las cargas de trabajo a la nube.

Netrix se encargó de diseñar y ejecutar esta transformación.

Aunque Netrix no operaba sus propios centros de datos en las regiones europeas requeridas, su estrecha colaboración con IBM hacía que IBM Cloud fuera una opción natural. IBM ya había establecido centros de datos en la nube en Europa y ofrecía IBM Power Virtual Server, lo que permitía a los clientes mover cargas de trabajo de IBM i sin refactorización.

"La mayor ventaja de IBM Cloud era que ya estaba construido", afirma Deepak Kohli, director de tecnología de campo de Netrix Global. “No teníamos que empezar desde cero. Podíamos superponer nuestros servicios gestionados y ofrecer una cobertura 24x7. IBM Cloud tenía todo el sentido".

Todo estaba listo. Ahora era el momento de ponerse manos a la obra.