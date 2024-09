El grupo de televisión de NBCUniversal en Nueva York es un ejemplo de cómo ha tomado forma el viaje DevOps de la organización. Esa unidad de negocio en particular es el brazo de distribución televisiva de NBCUniversal y es, en parte, responsable de programar los contenidos en antena para todas las emisoras propiedad de NBCUniversal. Como se ha señalado anteriormente, la aplicación Compass es fundamental para esa tarea.



Comas y su equipo migraron el desarrollo de Compass (una aplicación masiva basada en .net) a la plataforma UrbanCode hace unos 18 meses. "Yo describiría el proceso anterior de Compass como un proceso 'manual'; enviaban su código al repositorio, hacían clic manualmente en el botón de compilación y, a continuación, lo implementaban en un entorno. Una vez que lo implementaban en un entorno, básicamente se dejaba en manos del equipo de control de calidad", afirma. "Así que pasaba una semana más o menos y obtenían algunos resultados, hacían otra compilación y la volvían a enviar al departamento de control de calidad, y así sucesivamente. Así que el tiempo de comercialización de una aplicación era muy elevado: 20 semanas para sacar una versión. Una de las razones por las que se tardaba tanto es que el equipo de control de calidad realizaba pruebas a gran escala sobre una versión que podía o no haber cumplido los requisitos de la empresa".



El objetivo del equipo de aplicación de Compass era reducir ese tiempo en un 75 por ciento, hasta cinco semanas. “Una vez que los trasladamos a la plataforma UrbanCode, pudieron alcanzar ese objetivo. De hecho, ahora estamos buscando reducir el tiempo de comercialización a dos semanas”, afirma Comas. En primer lugar, su equipo integró la automatización del control de calidad con el flujo de trabajo de Compass, lo que eliminó la necesidad de ejecutar manualmente numerosas pruebas de control de calidad para cada implementación. “Comenzamos con pruebas de desplazamiento a la izquierda. Hicimos pruebas unitarias de la versión de la aplicación e hicimos un análisis de la cobertura del código, además de iniciar una pequeña prueba funcional en la que observábamos los diferentes requisitos empresariales y creábamos pruebas para ponerlos en práctica. Por lo tanto, antes de que el lanzamiento llegara al equipo de control de calidad para ser completamente funcional y sometido a pruebas de regresión, podíamos obtener comentarios inmediatos sobre si el lanzamiento era bueno o no. Eso, en sí mismo, aceleró mucho las cosas".



El enfoque DevOps de NBCUniversal también rompió los silos en la implementación. "Históricamente, los lanzamientos solo podían tener lugar en ciertos días de la semana, generalmente los martes y jueves por la noche, y si perdías esa ventana no podías hacer un lanzamiento hasta la siguiente ventana", dice Comas. "Por lo tanto, al trabajar con el equipo de Compass Run, ahora podemos realizar implementaciones en producción con mucha más frecuencia, lo que resulta en lanzamientos más pequeños y frecuentes. Por lo tanto, tienen mucha más agilidad y pueden cumplir con los requisitos comerciales mucho más rápido. En resumen, la calidad del código ha mejorado, va más rápido y podemos cumplir con los requisitos comerciales con mucha más rapidez".



Desde el punto de vista tecnológico, Comas afirma que la plataforma UrbanCode ofrece a su equipo la capacidad de integrar una amplia gama de herramientas en un flujo de trabajo automatizado, eliminando la dependencia excesiva de los desarrolladores. “Con UrbanCode, cuando un desarrollador envía código sin las pruebas unitarias adecuadas, será marcado. Si un desarrollador no tiene eso como parte del flujo de trabajo, no lo sabrás. No habrá comentarios sobre el proceso que te indiquen el estado de la solicitud. Nuestro flujo de trabajo de Compass es probablemente la automatización más completa que tenemos, y la tecnología nos está ayudando a impulsar la calidad de la aplicación, mejorando la calidad de la compilación en un orden de magnitud. No solo eso, sino que estamos entregando los cambios que la empresa quiere mucho más rápido. Ésos son los objetivos finales; las razones por las que estamos en este viaje de DevOps”.



Para Williams y Comas, DevOps consiste en generar confianza y en instituir la previsibilidad, la velocidad y la calidad en el ciclo de vida de la entrega de software. "Estamos proporcionando una infraestructura sólida que garantiza un nivel de calidad y un nivel de servicio a nuestros equipos de aplicaciones", dice Comas. De hecho, el equipo de DevOps se está ganando la confianza suficiente como para que las unidades de negocio les pidan ayuda con proyectos más grandes. "Como hemos demostrado que las capacidades son flexibles y ampliables y que nos permiten cumplir con plazos muy ajustados, el volumen de los proyectos se ha multiplicado por seis, pasando de diez a más de 60 aplicaciones. Estamos proporcionando un camino hacia la producción de aplicaciones que genera un nivel de confianza que nunca antes habíamos tenido".