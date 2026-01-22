La Agencia Nacional de Educación de Lituania se asocia con S2P para implementar la tecnología IBM® watsonx para automatizar el análisis de informes escolares
La Agencia Nacional de Educación (NAE) es un organismo de la administración pública establecido por el Ministerio de Educación, Deporte y Ciencia de la República de Lituania. La Agencia gestiona la educación dentro del país mediante esfuerzos como garantizar prácticas educativas inclusivas, organizar programas de desarrollo profesional para profesores, evaluar el rendimiento estudiantil y más.
Como parte de sus responsabilidades, la NAE recopila los informes de administración de las escuelas para supervisar el estado de la educación en cada escuela, municipio y a nivel nacional. Cada año, se envían alrededor de 3000 nuevos informes, que contienen una mezcla de datos estructurados y datos no estructurados y se almacenan en una amplia variedad de tipos de archivos. Extraer solo datos sin procesar de cada informe, que de media tiene diez páginas, requirió unas cuatro horas de trabajo manual, una carga de trabajo completamente insostenible para la NAE.
Paralelamente, a la NAE le resultó difícil comparar los informes con otros datos, como las tasas de matriculación de alumnos y la financiación, lo que dificultó la obtención de una visión global del rendimiento escolar. Con el objetivo de dar a los responsables educativos más tiempo para revisar los resultados y crear recomendaciones políticas basadas en datos, la Agencia buscó una solución de automatización de la ingestión y el análisis de documentos.
Al trabajar con IBM Business Partner S2P, la NAE eligió las tecnologías IBM watsonx.ai e IBM Cognos® Analytics como bases para una solución de automatización enriquecida con IA.
S2P creó una solución para extraer datos de múltiples documentos de origen en diferentes formatos y ofrecer analytics consolidados de acuerdo con 14 KPI diferentes designados por el cliente. Inicialmente, los datos sin procesar se extraen, transforman e insertan en una base de datos vectorial. Como segundo paso, IBM watsonx.ai procesa la información de acuerdo con los requisitos de informes. A continuación, la IA evalúa la información y ofrece una cifra para cada KPI en una escala de cero a tres, teniendo en cuenta aspectos como el uso por parte de cada escuela de técnicas de aprendizaje innovadoras. Estos KPI proporcionan a la agencia pruebas sobre las que basar las decisiones políticas.
Una vez que toda la información se carga en una base de datos estructurada, el conjunto de datos se puede comparar con otros datos estructurados del Sistema Nacional de Gestión de la Formación, que obtiene información de más de 40 registros diferentes. A continuación, todos estos datos se introducen en Cognos Analytics, creando una serie de paneles de control para ayudar a los ejecutivos de NAE a visualizar el rendimiento del sistema educativo nacional.
"Este proyecto innovador no habría sido posible sin la dedicación y la experiencia de S2P", comenta Eduardas Daujotis, director de administración del departamento de recursos de información de NAE.
Con una solución basada en la tecnología IBM watsonx.ai e IBM Cognos Analytics, NAE ha eliminado el anterior proceso manual de extracción de datos, para un aumento del 99 % en la productividad. Al mismo tiempo, al agilizar el proceso de análisis, la Agencia puede comparar sin esfuerzo grupos de datos entre sistemas para contextualizar el rendimiento de cada escuela y municipio.
A medida que la solución recopile más datos cada año, la NAE podrá realizar un seguimiento del rendimiento de todo el sistema educativo año tras año, desbloqueando una visión profunda de este servicio social crucial. Los datos recopilados también permitirán una toma de decisiones más precisa y proactiva para dar forma al futuro del sistema educativo de Lituania.
"Gracias a S2P y a la tecnología de IBM, podemos continuar con confianza nuestra misión de mejorar el sistema educativo de Lituania mediante la toma de decisiones basada en datos", concluye Daujotis.
La Agencia Nacional de Educación es un organismo de la administración pública creado por el Ministerio de Educación, Deporte y Ciencia de la República de Lituania. La Agencia comenzó oficialmente su labor el 1 de septiembre de 2019, tras la fusión de seis instituciones: el Centro Nacional de Exámenes, la Agencia Nacional de Evaluación Escolar, el Centro de Pedagogía y Psicología Especial, el Centro de Suministros Educativos, el Centro de Tecnología de la Información en la Educación y el Centro para el Desarrollo de la Educación.
Fundada en 2009 y con sede en Vilnius, S2P es un IBM Business Partner en Lituania. La empresa ofrece soluciones especializadas de gestión del rendimiento corporativo e inteligencia empresarial tanto para organizaciones públicas como privadas.
