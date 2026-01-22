La Agencia Nacional de Educación (NAE) es un organismo de la administración pública establecido por el Ministerio de Educación, Deporte y Ciencia de la República de Lituania. La Agencia gestiona la educación dentro del país mediante esfuerzos como garantizar prácticas educativas inclusivas, organizar programas de desarrollo profesional para profesores, evaluar el rendimiento estudiantil y más.

Como parte de sus responsabilidades, la NAE recopila los informes de administración de las escuelas para supervisar el estado de la educación en cada escuela, municipio y a nivel nacional. Cada año, se envían alrededor de 3000 nuevos informes, que contienen una mezcla de datos estructurados y datos no estructurados y se almacenan en una amplia variedad de tipos de archivos. Extraer solo datos sin procesar de cada informe, que de media tiene diez páginas, requirió unas cuatro horas de trabajo manual, una carga de trabajo completamente insostenible para la NAE.

Paralelamente, a la NAE le resultó difícil comparar los informes con otros datos, como las tasas de matriculación de alumnos y la financiación, lo que dificultó la obtención de una visión global del rendimiento escolar. Con el objetivo de dar a los responsables educativos más tiempo para revisar los resultados y crear recomendaciones políticas basadas en datos, la Agencia buscó una solución de automatización de la ingestión y el análisis de documentos.