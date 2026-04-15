MyLÚA Health ofrece un apoyo fiable y
adaptado a las diferencias culturales
para el bienestar materno, gracias a las soluciones de IA de IBM
Los resultados en materia de salud materna en Estados Unidos siguen siendo muy desiguales, y las comunidades desfavorecidas, especialmente las mujeres negras e indígenas, se ven afectadas de manera desproporcionada por las complicaciones y las pérdidas relacionadas con el embarazo. Más del 80 % de las muertes relacionadas con el embarazo son evitables1. La definición de evitabilidad de los CDC (muertes que podrían evitarse con cambios razonables en los factores del paciente, el proveedor, la instalación, el sistema y la comunidad1) ayudó a afinar la perspectiva fundacional de MyLÚA Health.
Para mejorar los resultados es necesario contar con un apoyo fiable que llegue a las familias más allá de la consulta. Esa convicción dio lugar a LÚA, una plataforma de bienestar materno con IA diseñada para ofrecer orientación basada en pruebas y culturalmente adaptada durante todo el embarazo y el primer año posparto, incluidos los momentos críticos entre citas. “Toda madre merece un apoyo que la comprenda a ella, no solo su historial médico. LÚA se creó para acompañar a las familias en su situación actual, con un apoyo que refleje su cultura, su idioma y su experiencia vital”, afirmó J’Vanay Santos-Fabian, MBA, CEO y cofundadora de MyLÚA Health.
Para que esa visión fuera práctica a escala, MyLÚA Health necesitaba una plataforma preparada para la empresa que pudiera proporcionar respuestas coherentes, personalizar el apoyo con empatía y contexto, proteger la información de salud confidencial y conectar a los usuarios con los próximos pasos, como registros, recordatorios y recursos locales.
MyLÚA se asoció con IBM para diseñar, probar e implementar su plataforma multiagente de bienestar materno respaldada por IBM® watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate, IBM Cloud e IBM Cloud Code Engine. El objetivo: ofrecer un soporte empático y consciente del contexto que pueda atender a los usuarios donde se encuentren, comprender sus necesidades y tomar medidas, de forma segura y a escala.
IBM watsonx.ai proporciona un entorno de modelo gobernado con capacidades multilingües y prácticas de IA responsable adecuadas para el uso sanitario. IBM watsonx Orchestrate coordina agentes especializados en dominios emocionales, físicos y sociales, convirtiendo la intención del usuario en acciones completadas, como registros, recordatorios, activación de recursos y resúmenes. Implementada en IBM Cloud utilizando IBM Cloud Code Engine (con FastAPI, Postgres y Redis), la arquitectura admite el escalado seguro para cargas de trabajo reguladas. Tras extensas pruebas de aceptación por parte del usuario, los agentes fueron implementados y la plataforma está disponible en la Apple App Store y Google Play Store.
Al principio de la validación, el modelo de IA multimodal de MyLÚA, pendiente de patente, demostró una precisión de más del 90 % a la hora de identificar el riesgo de depresión posparto durante el primer trimestre, meses antes que los métodos de detección tradicionales. Las señales de confianza fueron igualmente alentadoras: el 79 % de las madres afirmaron sentirse cómodas compartiendo información médica confidencial a través de la plataforma. Los indicadores de compromiso también fueron alentadores: el 48 % de los participantes completaron actividades proactivas de bienestar y el 44 % accedieron a formación específica del trimestre.
Para los equipos de atención y las organizaciones de salud materna, las primeras pruebas piloto mostraron el potencial de generar señales antes (el 64 % de las madres completaron las evaluaciones de riesgos para la salud) y, al mismo tiempo, de reducir la carga administrativa mediante resúmenes estructurados de las interacciones con los miembros, lo que ayuda a las doulas y a los coordinadores de atención a dedicar más tiempo a un acompañamiento personalizado. El diseño de preservación de la privacidad de la plataforma respalda aún más el gobierno y la escalabilidad de nivel sanitario, ya que la información de identificación personal y la información médica protegida no se envían a modelos de lenguaje de gran tamaño.
Hoy se ha puesto en marcha la plataforma multiagente de MyLÚA, que amplía el acceso a servicios de apoyo al bienestar materno con orientación multilingüe y adaptada a las diferentes culturas para el embarazo y el primer año tras el parto. LÚA también va más allá de responder a las preguntas y lleva a cabo acciones de apoyo, como los registros automáticos, los recordatorios y la activación de recursos, lo que ayuda a las familias a recibir ayuda oportuna entre las citas. Michael Conward, Ph.D., CTO y cofundador de MyLÚA Health, dijo: “Creamos LÚA para garantizar que ninguna mujer tenga que afrontar sola el embarazo o la atención posparto. La tecnología nos permite ofrecer un apoyo proactivo y empático a gran escala, un apoyo que refleja las necesidades de los progenitores, las madres y las personas que reciben asistencia durante el embarazo y el posparto”.
Para los equipos de atención sanitaria y las organizaciones dedicadas a la salud materna, la plataforma convierte las conversaciones en perspectivas útiles y resúmenes que permiten reducir el trabajo manual y gestionar un mayor volumen de casos. Su diseño modular puede escalar con la demanda e integrarse en programas de proveedores, pagadores, empleadores y basados en la comunidad.
Al combinar un diseño centrado en las personas con una IA responsable y orientada al bien común como eje central, MyLÚA Health e IBM están contribuyendo a reducir las desigualdades en la atención materna, reforzar la confianza y ampliar el acceso a un apoyo de alta calidad, creando así un futuro más equitativo y solidario para las mujeres y las familias.
MyLÚA Health es una plataforma de IA agéntica basada en IBM Watsonx que ofrece apoyo personalizado y multilingüe para el bienestar materno. Su marco multimodal de IA, con patente pendiente, identifica patrones de riesgo tempranos a partir de diversas entradas de datos, transformando señales emocionales, físicas y sociales en perspectivas prácticas para madres, equipos de atención y organizaciones sanitarias.
1Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Prevención de la mortalidad materna. Última modificación el 24 de septiembre de 2024. https://www.cdc.gov/maternal-mortality/preventing-pregnancy-related-deaths/index.html#cdc_program_profile_program_impact-what-factors-contribute-to-pregnancy-related-deaths
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.