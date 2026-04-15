Al principio de la validación, el modelo de IA multimodal de MyLÚA, pendiente de patente, demostró una precisión de más del 90 % a la hora de identificar el riesgo de depresión posparto durante el primer trimestre, meses antes que los métodos de detección tradicionales. Las señales de confianza fueron igualmente alentadoras: el 79 % de las madres afirmaron sentirse cómodas compartiendo información médica confidencial a través de la plataforma. Los indicadores de compromiso también fueron alentadores: el 48 % de los participantes completaron actividades proactivas de bienestar y el 44 % accedieron a formación específica del trimestre.

Para los equipos de atención y las organizaciones de salud materna, las primeras pruebas piloto mostraron el potencial de generar señales antes (el 64 % de las madres completaron las evaluaciones de riesgos para la salud) y, al mismo tiempo, de reducir la carga administrativa mediante resúmenes estructurados de las interacciones con los miembros, lo que ayuda a las doulas y a los coordinadores de atención a dedicar más tiempo a un acompañamiento personalizado. El diseño de preservación de la privacidad de la plataforma respalda aún más el gobierno y la escalabilidad de nivel sanitario, ya que la información de identificación personal y la información médica protegida no se envían a modelos de lenguaje de gran tamaño.

Hoy se ha puesto en marcha la plataforma multiagente de MyLÚA, que amplía el acceso a servicios de apoyo al bienestar materno con orientación multilingüe y adaptada a las diferentes culturas para el embarazo y el primer año tras el parto. LÚA también va más allá de responder a las preguntas y lleva a cabo acciones de apoyo, como los registros automáticos, los recordatorios y la activación de recursos, lo que ayuda a las familias a recibir ayuda oportuna entre las citas. Michael Conward, Ph.D., CTO y cofundador de MyLÚA Health, dijo: “Creamos LÚA para garantizar que ninguna mujer tenga que afrontar sola el embarazo o la atención posparto. La tecnología nos permite ofrecer un apoyo proactivo y empático a gran escala, un apoyo que refleja las necesidades de los progenitores, las madres y las personas que reciben asistencia durante el embarazo y el posparto”.

Para los equipos de atención sanitaria y las organizaciones dedicadas a la salud materna, la plataforma convierte las conversaciones en perspectivas útiles y resúmenes que permiten reducir el trabajo manual y gestionar un mayor volumen de casos. Su diseño modular puede escalar con la demanda e integrarse en programas de proveedores, pagadores, empleadores y basados en la comunidad.

Al combinar un diseño centrado en las personas con una IA responsable y orientada al bien común como eje central, MyLÚA Health e IBM están contribuyendo a reducir las desigualdades en la atención materna, reforzar la confianza y ampliar el acceso a un apoyo de alta calidad, creando así un futuro más equitativo y solidario para las mujeres y las familias.