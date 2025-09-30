Mizuho Bank reduce el tiempo de respuesta a incidentes y refuerza la colaboración con IBM® Instana Observability
Mizuho Bank, pionero en banca por Internet, atiende a millones de clientes a través de sus plataformas web y móviles. A medida que los canales no presenciales se convirtieron en la norma, las expectativas de los clientes en cuanto a disponibilidad ininterrumpida y rendimiento sin interrupciones se dispararon. Sin embargo, el entorno informático cada vez más complejo del banco ejercía una presión cada vez mayor sobre su pequeño equipo de operaciones encargado de mantener una amplia infraestructura de misión crítica.
Por lo general, las herramientas de monitorización solo activaban alertas después de que se produjeran problemas, lo que dejaba a los equipos luchando por investigar los problemas manualmente. Con este enfoque reactivo, la identificación de las causas raíz y la elaboración de informes sobre incidentes solían llevar tres horas. Los largos procesos de elaboración de informes desviaban la atención del desarrollo estratégico, mientras que los retrasos en la resolución amenazaban la satisfacción y la confianza de los clientes. En el mundo de la banca en línea, donde los fallos del sistema pueden tratarse como problemas sociales, Mizuho necesitaba una solución de observabilidad proactiva para evitar problemas antes de que escalaran y poder mantener su reputación de estabilidad y fiabilidad.
en el tiempo de respuesta a incidentes de aproximadamente tres horas a una
en el tiempo necesario para la creación de informes
Para modernizar las operaciones y reducir el riesgo, Mizuho Bank colaboró con IBM para implementar IBM Instana Observability. La solución proporcionó visibilidad en tiempo real del rendimiento del sistema y el comportamiento de las aplicaciones, lo que ayudó a los equipos de Mizuho a detectar y resolver problemas antes de que afectaran a los clientes.
Como explicó Daiki Hagiwara, del equipo de TI del canal digital de Mizuho: "Con el lanzamiento del nuevo sistema de banca por Internet, queríamos evitar fallos y proteger el servicio. Por eso decidimos adoptar la observabilidad, para permitir respuestas rápidas si ocurría algo".
Mizuho eligió IBM Instana por sus capacidades de implementación rápida (menos de cinco minutos por servidor) con un impacto mínimo en los sistemas existentes y paneles de control intuitivos y fáciles de leer accesibles tanto para las partes interesadas técnicas como para las no técnicas. Con el sólido apoyo de IBM® Consulting e IBM® Technology Expert Labs, el banco integró Instana durante una importante revisión de su plataforma de banca por Internet, Mizuho Direct.
La implementación proporcionó a los equipos de TI del Mizuho Bank información en tiempo real sobre el estado del sistema, las ralentizaciones del rendimiento y los flujos de transacciones en múltiples sistemas y plataformas. Los equipos se sintieron capacitados para investigar y entender los problemas sin necesidad de reproducirlos en entornos de prueba ni esperar a que lleguen los datos de registro. Los paneles de control personalizados en Instana simplificaron la comunicación y los informes, especialmente durante los períodos de alto riesgo, como la monitorización posterior al lanzamiento. Al hacer que los datos de rendimiento sean accesibles y que se puedan ejecutar, la implementación de Instana fomentó una mayor colaboración entre los equipos de TI y empresariales, lo que ayudó a Mizuho a pasar de la lucha reactiva contra incendios al control proactivo.
Después de implementar IBM Instana Observability, Mizuho Bank logró mejoras cuantificables en la eficiencia operativa, el servicio de atención al cliente y la resiliencia. El tiempo necesario para investigar e informar de los problemas se redujo en más de un 65 %, lo que redujo la respuesta a incidentes de aproximadamente tres horas a una. El tiempo necesario para la creación de informes se redujo en más de un 50 % y el esfuerzo necesario para la monitorización también se minimizó significativamente, gracias al uso de paneles de control que proporcionaban visibilidad compartida entre los equipos técnicos y empresariales.
Kaori Iwasaki, directora de la división de TI de Mizuho Research & Technologies, señaló: "Con Instana, ahora podemos ver al instante dónde se producen las ralentizaciones, cuál es el problema y hasta dónde llega el impacto, de un solo vistazo. La velocidad de comprensión de la situación ha mejorado mucho".
Animado por estos resultados, Mizuho comenzó a expandir Instana a través de sistemas y canales adicionales para unificar la observabilidad en todo su panorama. De cara al futuro, el banco tiene previsto continuar reforzando su infraestructura de banca por Internet.
Mizuho Bank, Ltd. , una de las instituciones financieras más grandes y destacadas de Japón, ofrece una gama completa de servicios bancarios a particulares, empresas e instituciones. Como parte central de Mizuho Financial Group, el banco desempeña un papel vital en el apoyo a la infraestructura financiera de Japón y lidera el camino en la innovación de la banca digital. Con un enfoque firme en la experiencia del cliente y la excelencia operativa, Mizuho sigue invirtiendo en tecnologías avanzadas para ofrecer servicios financieros seguros, fluidos y fiables a través de canales digitales.
Lo investigué y descubrí que, aunque "banca digital" es un término más amplio que puede incluir aplicaciones móviles y préstamos en línea, en el caso de Mizuho Direct, el término correcto es "banca por Internet". Por lo tanto, he mantenido "digital" en la sección de descripción de la empresa.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, Granite, watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance y watsonx Orchestrate son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.