Para modernizar las operaciones y reducir el riesgo, Mizuho Bank colaboró con IBM para implementar IBM Instana Observability. La solución proporcionó visibilidad en tiempo real del rendimiento del sistema y el comportamiento de las aplicaciones, lo que ayudó a los equipos de Mizuho a detectar y resolver problemas antes de que afectaran a los clientes.

Como explicó Daiki Hagiwara, del equipo de TI del canal digital de Mizuho: "Con el lanzamiento del nuevo sistema de banca por Internet, queríamos evitar fallos y proteger el servicio. Por eso decidimos adoptar la observabilidad, para permitir respuestas rápidas si ocurría algo".

Mizuho eligió IBM Instana por sus capacidades de implementación rápida (menos de cinco minutos por servidor) con un impacto mínimo en los sistemas existentes y paneles de control intuitivos y fáciles de leer accesibles tanto para las partes interesadas técnicas como para las no técnicas. Con el sólido apoyo de IBM® Consulting e IBM® Technology Expert Labs, el banco integró Instana durante una importante revisión de su plataforma de banca por Internet, Mizuho Direct.

La implementación proporcionó a los equipos de TI del Mizuho Bank información en tiempo real sobre el estado del sistema, las ralentizaciones del rendimiento y los flujos de transacciones en múltiples sistemas y plataformas. Los equipos se sintieron capacitados para investigar y entender los problemas sin necesidad de reproducirlos en entornos de prueba ni esperar a que lleguen los datos de registro. Los paneles de control personalizados en Instana simplificaron la comunicación y los informes, especialmente durante los períodos de alto riesgo, como la monitorización posterior al lanzamiento. Al hacer que los datos de rendimiento sean accesibles y que se puedan ejecutar, la implementación de Instana fomentó una mayor colaboración entre los equipos de TI y empresariales, lo que ayudó a Mizuho a pasar de la lucha reactiva contra incendios al control proactivo.