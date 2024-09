Después de un encuentro casual con IBM en un evento del sector, Migrato se dio cuenta rápidamente de que IBM Watson ofrecía todas las capacidades que necesitaba para abordar los requisitos de la nueva Legislación de Gobierno Abierto.

"Cuando me reuní por primera vez con IBM, me intrigó su enfoque en la minería de procesos y la ciencia de datos", recuerda Dubbeldam. "Tras participar en un taller de un día completo con IBM, me convencí de que IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed era exactamente la solución que necesitábamos".

IBM Watson NLP Library for Embed es una biblioteca contenerizada que infunde una potente IA de lenguaje natural a las soluciones existentes. Creada a partir de una combinación de algoritmos de código abierto y de IBM Research NLP, la solución permite a Migrato detectar y redactar con precisión información personal confidencial a partir de datos de texto sin procesar.

Gracias a la colaboración con expertos del IBM Build Lab, Migrato convirtió rápidamente su prueba de concepto en una solución completa.

Dubbeldam comenta: "Después de cocrear con el equipo de IBM Build Lab durante solo un par de horas, habíamos completado alrededor del 70 % del trabajo de desarrollo de la solución: es una colaboración muy eficaz. La orientación práctica que recibimos de IBM fue extremadamente valiosa, en particular en lo referente a las buenas prácticas para incrustar bibliotecas específicas en nuestra aplicación Intelligent Content Classifier".

A través de su asociación con IBM, Migrato ha logrado su objetivo de optimizar sus capacidades de PLN. Con IBM Watson NLP Library for Embed, la empresa puede procesar datos no estructurados con una velocidad y precisión aún mayores.

"Solo nos llevó unos cinco días poner en producción nuestra nueva solución, lo cual fue una gran experiencia", dice Dubbeldam. "En el pasado, nuestros análisis de palabras clave se basaban en el análisis estadístico de todas las palabras utilizadas en un documento, pero en muchos casos, las palabras más comunes en un documento no son las más importantes. Con IBM Watson NLP Library for Embed, podemos aprovechar la IA para realizar la extracción de palabras clave de temas, lo que nos ayuda a profundizar en el significado de los datos no estructurados".