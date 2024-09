"Ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional es muy importante para nosotros", dice Eldridge. "Esperamos el mismo nivel de servicio de nuestros proveedores. Cuando empezamos a trabajar con Instana, nos animó mucho el nivel de soporte que recibimos”.

Al principio del proceso de instalación, Mayden tuvo que asegurarse de que no se recopilaran ni enviaran datos del paciente al sistema de monitorización de forma inadvertida. Otros proveedores ofrecieron menos apoyo en esta área que el equipo de Instana. "Recibimos un apoyo realmente importante de Instana", recuerda Eldridge. "No solo el centro de atención al cliente, sino las llamadas telefónicas y las conversaciones de Slack con el equipo técnico de Instana, que no estábamos viendo con otros proveedores. Como resultado, Mayden podría sentirse segura de que Instana tiene un equipo de soporte técnico sólido que trabajó estrechamente con nosotros y entendió nuestros requisitos".

Además, Eldridge explica: "A medida que iaptus ha crecido, hemos cambiado la arquitectura y se ha convertido en una pieza de software compleja. Instana le muestra visualmente la red. Creo que todos se sorprendieron gratamente al verlo. Con solo un par de clics, Instana tiene una imagen del entorno físico y lógico en el que se ejecutaba, sin ninguna intervención del equipo de sistemas ni de los desarrolladores".

Una vez que el equipo entendió cómo trabajaría Instana con la arquitectura y la infraestructura de Mayden, el proceso de instalación fue rápido. "Esperábamos que nos llevara algunas semanas obtener datos", dice Eldridge. "En realidad, pudimos mostrar los datos y la información de uso en días".

El entorno protegido también significa que obtener actualizaciones de software puede ser un desafío. Pero, como explica Eldridge: "Una vez que entendemos el proceso para implementarlo en nuevos clústeres a medida que nuestro hospedaje en la nube se escala, ha sido, y sigue siendo, un proceso realmente fácil".