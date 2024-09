A pesar de todo, Pillai mantuvo la firme convicción, atemperada por la experiencia, de que cuando se trata de ciberseguridad, el mejor esfuerzo no basta. "He dejado claro que la ciberseguridad no es algo que ninguna organización debería hacer desde la esquina de su escritorio", dice. "Es algo que necesita atención".

Un factor importante que ayudó a la causa de Pillai fue el apoyo excepcionalmente fuerte de la dirección ejecutiva de la empresa y la voluntad de escuchar. Con el tiempo, Pillai defendió repetidamente un programa de seguridad más estructurado al señalar las desventajas de la inacción. La esencia del mensaje era simple: "Como una de las organizaciones deportivas y de entretenimiento más destacadas de Norteamérica, cualquier infracción tenía el potencial de tener un enorme impacto en nuestra reputación y organización", relata. "Sin duda, era un riesgo que no valía la pena correr".



Aunque existen pocas estadísticas sobre la frecuencia de los incidentes de seguridad relacionados con el deporte a escala mundial, la lista de riesgos potenciales es larga y sigue creciendo, como la desfiguración del sitio web de una empresa durante eventos de gran repercusión, la interferencia en la venta de entradas y el "secuestro" de cuentas de redes sociales mediante phishing durante los eventos, cuando es probable que los aficionados bajen la guardia. Y esas son solo algunas. Además de alejar a los aficionados y afectar a los ingresos, todos corren el riesgo de poner a una franquicia deportiva en los titulares, por todas las razones equivocadas.



A principios de 2020, el mensaje finalmente había calado. "Aunque mi mensaje principal no había cambiado realmente", explica Pillai, "MLSE era ahora una empresa más grande. Nuestros principales tomadores de decisiones se habían vuelto más sensibles a lo que estaba en juego y más receptivos a tomar medidas”. Eso pronto condujo a dos hitos importantes. La primera fue la contratación de un Director de ciberseguridad dedicado y de un Analista, lo que convirtió a MLSE en una de las pocas organizaciones deportivas de Norteamérica en colocar una plaza de ciberseguridad en su organigrama de TI.



La segunda fue la decisión de la empresa de asociarse con IBM para ofrecer servicios de seguridad gestionados centrados en la detección y evaluación de amenazas con la plataforma IBM Security QRadar on Cloud (QROC). MLSE consideró que QROC ofrecía la mayor flexibilidad y se ajustaba mejor a su estrategia de TI a largo plazo, consistente en dar prioridad a la nube en la medida de lo posible.