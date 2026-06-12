Modernizar la infraestructura para la logística a escala

Con IBM Power Virtual Server, Manitoulin obtiene una infraestructura de nube resiliente y reduce los costes
Manitoulin Group of Companies es una organización canadiense de transporte y logística que apoya operaciones complejas y urgentes de la cadena de suministro en toda Norteamérica. A medida que el negocio se expandió a través de adquisiciones y crecimiento geográfico, su entorno de TI permaneció centralizado dentro de una única infraestructura primaria, anclada en gran medida en Manitoulin Island.
Este modelo, si bien era fiable, creó restricciones cada vez mayores a medida que crecía la escala operativa e introdujo una posible exposición a la continuidad. Los equipos distribuidos necesitaban un acceso más rápido y coherente a los sistemas centrales, mientras que la concentración de infraestructuras introducía riesgos adicionales para la continuidad del negocio. Al mismo tiempo, el mantenimiento y la actualización de los sistemas on-premises exigían una importante inversión continua, lo que añadía costes y limitaba la flexibilidad.
Manitoulin necesitaba una forma de apoyar el crecimiento continuado mientras reducía las limitaciones de infraestructura y el riesgo operativo.
Trabajando con IBM y su business partner Service Express, Manitoulin trasladó sus cargas de trabajo principales de IBM i a IBM Power Virtual Server (PowerVS) en IBM Cloud. La plataforma IBM i da soporte a las operaciones logísticas de misión crítica, incluidas las finanzas, las nóminas y el sistema de gestión de transporte (TMS) de la empresa, que procesa decenas de miles de transacciones diarias, como el seguimiento de envíos, la cotización y las operaciones de entrega en toda la red, con el apoyo de una infraestructura escalable capaz de gestionar grandes volúmenes de solicitudes de API orientadas al cliente. Este enfoque permitió a la empresa ampliar los sistemas existentes a la nube sin necesidad de realizar cambios en las aplicaciones, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento y la fiabilidad necesarios para estas cargas de trabajo.
La transformación comenzó con la migración de la recuperación ante desastres a PowerVS, donde el entorno se validó mediante un enfoque por fases que incluía intercambios de roles ampliados, ejecutando cargas de trabajo de producción en cada entorno durante meses para confirmar la estabilidad antes de ampliarlo a la producción completa. Manitoulin adoptó entonces una implementación de doble región en los IBM Cloud Data Centers en Toronto y Montreal, sustituyendo su recuperación ante desastres on-premises y reduciendo la dependencia de infraestructuras geográficamente concentradas.
Al cambiar a un modelo basado en el consumo y consolidar las cargas de trabajo de IBM i, x86 y Kubernetes dentro de un entorno de nube unificado, la organización redujo la complejidad de la infraestructura, simplificó las operaciones y creó una base escalable para un crecimiento continuo.
Con IBM Power Virtual Server, Manitoulin redujo los costes de infraestructura al tiempo que mejoró la continuidad operativa en toda su red logística. El traslado de la recuperación ante desastres a la nube eliminó la duplicación de la infraestructura on-premises, redujo la sobrecarga operativa y agilizó la replicación mediante IBM Global Replication Services, mejorando la eficacia de las operaciones de recuperación ante desastres. Se estimó que la implementación de estándares de seguridad comparables en entornos híbridos requeriría más de 1000 horas utilizando enfoques tradicionales. Las pruebas mostraron que los tiempos de recuperación se redujeron a 30–40 minutos, en comparación con 1–2 horas con el método de replicación anterior.
Estos cambios supusieron un ahorro mensual recurrente de más de 20 000 USD, junto con una reducción adicional de costes anuales de entre 100 000 y 150 000 USD tras retirar el sitio de DR on-premises, lo que supuso una reducción significativa de los costes totales de infraestructura.
La consolidación de las cargas de trabajo en un único entorno de nube también mejoró la coherencia operativa y permitió a los equipos adquirir experiencia de forma más eficaz en una plataforma unificada. Con una base de nube escalable y de doble región, Manitoulin está ahora mejor posicionada para apoyar el crecimiento continuo, simplificar las operaciones en todo su entorno y acelerar la modernización futura.
Fundado en 1953, Manitoulin Group of Companies es un proveedor canadiense de transporte y logística que ofrece servicios integrales de cadena de suministro en toda Norteamérica, incluyendo transporte por carretera, transporte de mercancías, despacho de aduanas, almacenamiento y distribución.
Service Express, con sede en Grand Rapids, Michigan, es un IBM Business Partner centrado en infraestructura, nube y servicios gestionados. Conocida por su experiencia en sistemas IBM Power, la empresa ayuda a las organizaciones a mantener y modernizar entornos de misión crítica.
© Copyright IBM Corporation, junio de 2026.
IBM, el logo de IBM, IBM Cloud, IBM i, IBM Power Virtual Server e IBM PowerVS son marcas de IBM Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.