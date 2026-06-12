Modernizar la infraestructura para la logística a escala

Trabajando con IBM y su business partner Service Express, Manitoulin trasladó sus cargas de trabajo principales de IBM i a IBM Power Virtual Server (PowerVS) en IBM Cloud. La plataforma IBM i da soporte a las operaciones logísticas de misión crítica, incluidas las finanzas, las nóminas y el sistema de gestión de transporte (TMS) de la empresa, que procesa decenas de miles de transacciones diarias, como el seguimiento de envíos, la cotización y las operaciones de entrega en toda la red, con el apoyo de una infraestructura escalable capaz de gestionar grandes volúmenes de solicitudes de API orientadas al cliente. Este enfoque permitió a la empresa ampliar los sistemas existentes a la nube sin necesidad de realizar cambios en las aplicaciones, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento y la fiabilidad necesarios para estas cargas de trabajo.

La transformación comenzó con la migración de la recuperación ante desastres a PowerVS, donde el entorno se validó mediante un enfoque por fases que incluía intercambios de roles ampliados, ejecutando cargas de trabajo de producción en cada entorno durante meses para confirmar la estabilidad antes de ampliarlo a la producción completa. Manitoulin adoptó entonces una implementación de doble región en los IBM Cloud Data Centers en Toronto y Montreal, sustituyendo su recuperación ante desastres on-premises y reduciendo la dependencia de infraestructuras geográficamente concentradas.

Al cambiar a un modelo basado en el consumo y consolidar las cargas de trabajo de IBM i, x86 y Kubernetes dentro de un entorno de nube unificado, la organización redujo la complejidad de la infraestructura, simplificó las operaciones y creó una base escalable para un crecimiento continuo.