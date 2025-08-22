Lufthansa Group, en asociación con IBM Consulting, transformó su gestión de operaciones terrestres al consolidar múltiples aplicaciones en una única solución basada en la web llamada Turnaround Companion (TAC), que ayuda a dirigirse a las ineficiencias y los altos costos asociados con la gestión de herramientas separadas.

La experiencia de IBM en soluciones en la nube y desarrollo de aplicaciones fue fundamental en esta transformación. La implementación de la solución implicó una estrecha colaboración entre diferentes equipos y el uso de herramientas dentro de IBM Consulting:

El equipo de IBM® iX facilitó talleres de pensamiento de diseño para desarrollar TAC, garantizando una interfaz de usuario y una experiencia de usuario fáciles de usar que se adaptan a varios roles dentro de las operaciones terrestres de Lufthansa Group.

El equipo de modernización de aplicaciones de IBM lideró la reestructuración de los sistemas heredados de Lufthansa Group, lo que permitió la migración fluida de múltiples aplicaciones independientes a una plataforma unificada y nativa de la nube. Este esfuerzo de modernización garantiza la escalabilidad, el rendimiento y el mantenimiento a largo plazo de la solución TAC.

Los equipos de diseño de productos y servicios de ingeniería de IBM trabajaron en estrecha colaboración con Lufthansa Group, mejorando continuamente la plataforma TAC. Su enfoque integrado para desarrollar y dar soporte a la plataforma permitió una rápida iteración, la alineación con las necesidades empresariales cambiantes y un diseño centrado en el usuario que impulsa la adopción y el valor a largo plazo.

El equipo de IBM® Garage llevó a cabo el desarrollo y el mantenimiento continuo del TAC, haciendo hincapié en la modernización continua de las aplicaciones y proporcionando de forma coherente orientación estratégica al cliente sobre la estrategia de arquitectura y tecnología de la nube.

La nueva plataforma basada en la web proporciona una visualización clara de todos los datos relevantes, lo que facilita una rápida coordinación y comunicación entre el personal del aeropuerto y de la aerolínea. La inclusión de capacidades de comunicación basadas en chat, que dependen de un motor de mensajería interno de LG, y las notificaciones inteligentes garantizan que no se pierda ninguna información crucial.

El TAC, basado en tecnologías web modernas y alojado en la nube de Microsoft Azure, es accesible en los principales sistemas operativos, incluidos iOS y Android, lo que amplía la base de usuarios y reduce los costos de licencia. La estructura modular de la plataforma también permite una adaptación flexible a los nuevos requisitos y la expansión para incluir audiencias y aplicaciones objetivo adicionales, lo que la convierte en una herramienta versátil para las necesidades futuras de Lufthansa Group.

La implementación exitosa de TAC ha permitido a Lufthansa Group rastrear el proceso completo de respuesta y todas las interacciones entre las partes involucradas en una pila de soluciones consolidada. Esto ha mejorado la eficiencia, ha reducido los retrasos y ha mejorado la satisfacción del cliente. La aerolínea planea continuar trasladando funcionalidades de otras aplicaciones a TAC, al tiempo que introduce nuevas capacidades que ofrecen valor añadido a los usuarios y optimizan aún más las operaciones en tierra.