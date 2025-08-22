Lufthansa Group fusiona y mejora múltiples aplicaciones de operaciones terrestres en una única plataforma basada en web con IBM® Consulting
Lufthansa Group, líder mundial en aviación, había avanzado en la optimización de sus operaciones terrestres a través de un conjunto de múltiples aplicaciones móviles.
A pesar de que las aplicaciones funcionaban sin problemas, su naturaleza fragmentada restringía la portabilidad, fomentaba las ineficiencias, inflaba los costes e impedía la coordinación entre el personal del aeropuerto y las aerolíneas. Además, el aumento de los gastos de licencia para la plataforma de comunicación predominante, que estaba sustancialmente desactualizada y era costosa, exacerbó estas presiones financieras.
A medida que el objetivo estratégico más amplio del Grupo Lufthansa cambió hacia la modernización de los sistemas de comunicación, la aerolínea necesitaba una solución unificada que pudiera integrar todas las funcionalidades en una única aplicación basada en la web, accesible a través de varios tipos de dispositivos. En un escenario de alto riesgo en el que los retrasos en los vuelos y las ineficiencias en las operaciones en tierra podían provocar importantes pérdidas económicas y afectar a la satisfacción de los clientes, era necesario tomar medidas decisivas. Esta medida estratégica tenía como objetivo reducir los costes operativos, mejorar la experiencia del usuario y garantizar una comunicación fluida entre el personal de tierra, los pilotos y los equipos operativos.
Lufthansa Group, en asociación con IBM Consulting, transformó su gestión de operaciones terrestres al consolidar múltiples aplicaciones en una única solución basada en la web llamada Turnaround Companion (TAC), que ayuda a dirigirse a las ineficiencias y los altos costos asociados con la gestión de herramientas separadas.
La experiencia de IBM en soluciones en la nube y desarrollo de aplicaciones fue fundamental en esta transformación. La implementación de la solución implicó una estrecha colaboración entre diferentes equipos y el uso de herramientas dentro de IBM Consulting:
La nueva plataforma basada en la web proporciona una visualización clara de todos los datos relevantes, lo que facilita una rápida coordinación y comunicación entre el personal del aeropuerto y de la aerolínea. La inclusión de capacidades de comunicación basadas en chat, que dependen de un motor de mensajería interno de LG, y las notificaciones inteligentes garantizan que no se pierda ninguna información crucial.
El TAC, basado en tecnologías web modernas y alojado en la nube de Microsoft Azure, es accesible en los principales sistemas operativos, incluidos iOS y Android, lo que amplía la base de usuarios y reduce los costos de licencia. La estructura modular de la plataforma también permite una adaptación flexible a los nuevos requisitos y la expansión para incluir audiencias y aplicaciones objetivo adicionales, lo que la convierte en una herramienta versátil para las necesidades futuras de Lufthansa Group.
La implementación exitosa de TAC ha permitido a Lufthansa Group rastrear el proceso completo de respuesta y todas las interacciones entre las partes involucradas en una pila de soluciones consolidada. Esto ha mejorado la eficiencia, ha reducido los retrasos y ha mejorado la satisfacción del cliente. La aerolínea planea continuar trasladando funcionalidades de otras aplicaciones a TAC, al tiempo que introduce nuevas capacidades que ofrecen valor añadido a los usuarios y optimizan aún más las operaciones en tierra.
Lufthansa Group experimentó una mejora significativa en la eficiencia de sus operaciones terrestres. La plataforma TAC unificada permitía el seguimiento en tiempo real del proceso de entrega de los aviones y consolidaba todos los datos y las comunicaciones en una sola pila de soluciones.
Esta optimización ha dado lugar a una serie de logros:
También vale la pena señalar que las nuevas versiones de TAC tienen un tiempo de inactividad de solo un par de minutos, en comparación con los casi 45 minutos de las aplicaciones heredadas móviles. A pesar de estos importantes avances, el equipo del proyecto sigue apuntando a cero tiempo de inactividad en futuras versiones.
Como parte de la asociación en curso, IBM continúa apoyando a Lufthansa Group en el cambio de funcionalidades adicionales a TAC, agilizando aún más las operaciones de la aerolínea. El equipo de IBM continúa trabajando en nuevas herramientas para la plataforma y está estudiando la implementación de la IA generativa. La implementación exitosa de TAC ha establecido un nuevo estándar para el manejo eficiente de vuelos, promoviendo la estandarización sostenible en las operaciones de aeronaves y garantizando una experiencia de viaje superior tanto para empleados como para pasajeros.
Lufthansa Group es un grupo de aerolíneas reconocido mundialmente con sede en Alemania. La compañía ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores grupos de aerolíneas del mundo, que atiende a millones de pasajeros al año. Lufthansa Group es conocido por su compromiso con la calidad, la seguridad y la satisfacción del cliente.
IBM Consulting es donde la experiencia de confianza se une a la tecnología potente. En colaboración directa con los clientes, asesoramos, diseñamos, desarrollamos y gestionamos la innovación empresarial que importa y ofrecemos resultados duraderos.
