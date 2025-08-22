Las operaciones de vuelo aerodinámicas siguen una transformación digital

Lufthansa Group fusiona y mejora múltiples aplicaciones de operaciones terrestres en una única plataforma basada en web con IBM® Consulting

Piloto de avión hablando con un empleado de la aerolínea junto a un avión
Las operaciones en terrenos irregulares dificultan el despegue empresarial

Lufthansa Group, líder mundial en aviación, había avanzado en la optimización de sus operaciones terrestres a través de un conjunto de múltiples aplicaciones móviles.

A pesar de que las aplicaciones funcionaban sin problemas, su naturaleza fragmentada restringía la portabilidad, fomentaba las ineficiencias, inflaba los costes e impedía la coordinación entre el personal del aeropuerto y las aerolíneas. Además, el aumento de los gastos de licencia para la plataforma de comunicación predominante, que estaba sustancialmente desactualizada y era costosa, exacerbó estas presiones financieras.

A medida que el objetivo estratégico más amplio del Grupo Lufthansa cambió hacia la modernización de los sistemas de comunicación, la aerolínea necesitaba una solución unificada que pudiera integrar todas las funcionalidades en una única aplicación basada en la web, accesible a través de varios tipos de dispositivos. En un escenario de alto riesgo en el que los retrasos en los vuelos y las ineficiencias en las operaciones en tierra podían provocar importantes pérdidas económicas y afectar a la satisfacción de los clientes, era necesario tomar medidas decisivas. Esta medida estratégica tenía como objetivo reducir los costes operativos, mejorar la experiencia del usuario y garantizar una comunicación fluida entre el personal de tierra, los pilotos y los equipos operativos.
IBM es un socio ideal debido a su probada fiabilidad, avanzados conocimientos tecnológicos y profesionalidad combinados con una motivación intrínseca. Estas cualidades son esenciales para garantizar el éxito y la longevidad de nuestros esfuerzos de colaboración.
Ngoc Duc Tran Ingeniero sénior de desarrollo ágil de referencia Lufthansa
Solución digital unificada para operaciones terrestres

Lufthansa Group, en asociación con IBM Consulting, transformó su gestión de operaciones terrestres al consolidar múltiples aplicaciones en una única solución basada en la web llamada Turnaround Companion (TAC), que ayuda a dirigirse a las ineficiencias y los altos costos asociados con la gestión de herramientas separadas.

La experiencia de IBM en soluciones en la nube y desarrollo de aplicaciones fue fundamental en esta transformación. La implementación de la solución implicó una estrecha colaboración entre diferentes equipos y el uso de herramientas dentro de IBM Consulting:

  • El equipo de IBM® iX facilitó talleres de pensamiento de diseño para desarrollar TAC, garantizando una interfaz de usuario y una experiencia de usuario fáciles de usar que se adaptan a varios roles dentro de las operaciones terrestres de Lufthansa Group.
  • El equipo de modernización de aplicaciones de IBM lideró la reestructuración de los sistemas heredados de Lufthansa Group, lo que permitió la migración fluida de múltiples aplicaciones independientes a una plataforma unificada y nativa de la nube. Este esfuerzo de modernización garantiza la escalabilidad, el rendimiento y el mantenimiento a largo plazo de la solución TAC.
  • Los equipos de diseño de productos y servicios de ingeniería de IBM trabajaron en estrecha colaboración con Lufthansa Group, mejorando continuamente la plataforma TAC. Su enfoque integrado para desarrollar y dar soporte a la plataforma permitió una rápida iteración, la alineación con las necesidades empresariales cambiantes y un diseño centrado en el usuario que impulsa la adopción y el valor a largo plazo.
  • El equipo de IBM® Garage llevó a cabo el desarrollo y el mantenimiento continuo del TAC, haciendo hincapié en la modernización continua de las aplicaciones y proporcionando de forma coherente orientación estratégica al cliente sobre la estrategia de arquitectura y tecnología de la nube.

La nueva plataforma basada en la web proporciona una visualización clara de todos los datos relevantes, lo que facilita una rápida coordinación y comunicación entre el personal del aeropuerto y de la aerolínea. La inclusión de capacidades de comunicación basadas en chat, que dependen de un motor de mensajería interno de LG, y las notificaciones inteligentes garantizan que no se pierda ninguna información crucial.

El TAC, basado en tecnologías web modernas y alojado en la nube de Microsoft Azure, es accesible en los principales sistemas operativos, incluidos iOS y Android, lo que amplía la base de usuarios y reduce los costos de licencia. La estructura modular de la plataforma también permite una adaptación flexible a los nuevos requisitos y la expansión para incluir audiencias y aplicaciones objetivo adicionales, lo que la convierte en una herramienta versátil para las necesidades futuras de Lufthansa Group.

La implementación exitosa de TAC ha permitido a Lufthansa Group rastrear el proceso completo de respuesta y todas las interacciones entre las partes involucradas en una pila de soluciones consolidada. Esto ha mejorado la eficiencia, ha reducido los retrasos y ha mejorado la satisfacción del cliente. La aerolínea planea continuar trasladando funcionalidades de otras aplicaciones a TAC, al tiempo que introduce nuevas capacidades que ofrecen valor añadido a los usuarios y optimizan aún más las operaciones en tierra.
Mayor eficiencia y satisfacción del cliente

Lufthansa Group experimentó una mejora significativa en la eficiencia de sus operaciones terrestres. La plataforma TAC unificada permitía el seguimiento en tiempo real del proceso de entrega de los aviones y consolidaba todos los datos y las comunicaciones en una sola pila de soluciones.

Esta optimización ha dado lugar a una serie de logros:

  • Reducción de los costes asociados a cancelaciones y retrasos, lo que mejora directamente la satisfacción del cliente
  • Ahorro anual de seis cifras en costes de licencia para un backend de comunicaciones heredado, al tiempo que se da soporte a un número cada vez mayor de usuarios finales en todo el mundo.
  • Se han integrado tres característica principales desde el lanzamiento de TAC a finales de marzo de 2025, mejorando las operaciones y aumentando la aceptación de la aplicación por parte de los usuarios finales
  • Personal de tierra capacitado para captar rápidamente información importante y responder eficazmente, incluso en situaciones estresantes, mediante un diseño intuitivo y una visualización de datos
  • Garantizó una experiencia de usuario coherente en diferentes dispositivos y condiciones de iluminación, gracias al nuevo sistema de diseño flexible
  • Incorporación acelerada de otras aerolíneas del Lufthansa Group mediante la configuración en lugar de la implementación

También vale la pena señalar que las nuevas versiones de TAC tienen un tiempo de inactividad de solo un par de minutos, en comparación con los casi 45 minutos de las aplicaciones heredadas móviles. A pesar de estos importantes avances, el equipo del proyecto sigue apuntando a cero tiempo de inactividad en futuras versiones.

Como parte de la asociación en curso, IBM continúa apoyando a Lufthansa Group en el cambio de funcionalidades adicionales a TAC, agilizando aún más las operaciones de la aerolínea. El equipo de IBM continúa trabajando en nuevas herramientas para la plataforma y está estudiando la implementación de la IA generativa. La implementación exitosa de TAC ha establecido un nuevo estándar para el manejo eficiente de vuelos, promoviendo la estandarización sostenible en las operaciones de aeronaves y garantizando una experiencia de viaje superior tanto para empleados como para pasajeros.
Logo de Lufthansa
Acerca de Lufthansa Group

Lufthansa Group es un grupo de aerolíneas reconocido mundialmente con sede en Alemania. La compañía ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores grupos de aerolíneas del mundo, que atiende a millones de pasajeros al año. Lufthansa Group es conocido por su compromiso con la calidad, la seguridad y la satisfacción del cliente.

 Componentes de la solución IBM Consulting IBM iX Modernización de aplicaciones de IBM Servicios de diseño e ingeniería de productos de IBM IBM Garage IBM Consulting for Microsoft
Obtenga mejores resultados comerciales, más rápido y a escala

IBM Consulting es donde la experiencia de confianza se une a la tecnología potente. En colaboración directa con los clientes, asesoramos, diseñamos, desarrollamos y gestionamos la innovación empresarial que importa y ofrecemos resultados duraderos.
Legal

Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, IBM Consulting, IBM Garage e IBM iX son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.

Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general. 

Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, en otros países o en ambos.